Парламент Швейцарии смягчил правила экспорта вооружений

Профильный Комитет парламента Швейцарии ранее также предлагал допустить экспорт вооружений даже в страны, где идут вооружённые конфликты. Keystone-SDA

Обе палаты швейцарского парламента одобрили более либеральные нормы и правила экспорта и реэкспорта военной продукции.

Обе палаты швейцарского парламента одобрили более либеральные нормы и правила экспорта и реэкспорта военной продукции. Национальный совет, большая палата, поддержал аналогичное решение, ранее принятое Советом кантонов (малой палатой), 120 голосами против 63.

Это решение стало ответом на соответствующий депутатский запрос. На данный момент действующее законодательство Швейцарии полностью запрещает поставки продукции ВПК в страну-получатель, участвующую в вооружённом конфликте или «серьёзно нарушающую права человека».

Правительство в свое время предложило ввести норму, которая позволила бы «в исключительных случаях и на ограниченный срок» отступать от существующих критериев выдачи разрешений на совершение сделок в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Парламент поддержал такую норму, «учитывая актуальную геополитическую обстановку в Европе и мире».

Глава Федерального департамента / Министерства экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin, Швейцарская народная партия, SVP) заверил депутатов, что эти поправки «не ставят под сомнение принцип нейтралитета». Министр подчеркнул, что, принимая каждое такое решение власти будут «внимательно оценивать все обстоятельства данного конкретного случая».

Национальный совет в итоге внёс в проект поправок несколько финальных уточнений. Теперь документ снова направлен в Совет кантонов. Решения в парламенте Швейцарии принимаются на основе согласия обеих равноправных палат, поэтому их нельзя называть «верхняя» и «нижняя».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

