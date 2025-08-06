The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Стареющее общество
Культура
Будущее работы
Демография
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Глобальная торговля

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа. Keystone-SDA

Согласно информации, размещенной на сайте Госдепартамента (МИД) США, встреча запланирована на 16:15 по швейцарскому времени (10:15 по местному времени) и будет закрыта для прессы. Карин Келлер-Зуттер и министр экономики Ги Пармелен прибыли в Вашингтон во вторник вечером, чтобы попытаться достичь соглашения по тарифам. В отношении швейцарских товаров Дональд Трамп установил их на уровне 39%.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo
Показать больше

Как сообщили вашингтонские источники швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, встреча с Дональдом Трампом «на данный момент» не планируется. Ранее Дональд Трамп заявил в эфире телеканала CNBC, что Карин Келлер-Зуттер запросила у американской стороны таможенный тариф в размере 1%. Как указывает политический обозреватель телеканала SRF Анди МюллерВнешняя ссылка, на этот раз Федеральный совет (правительство Швейцарии) осознает: все будет решать исключительно Трамп лично.

О том, что произойдет в Вашингтоне, общественность, скорее всего, узнает не от Федерального совета Швейцарии, а от правительства США. Во вторник из федеральной администрации прозвучала информация, что Трампу снова предложат то, о чем уже Берн договорился с министром финансов и торговли США, но «с гораздо большими цифрами». Таким образом, в отношении инвестиционных обещаний швейцарских компаний в США Федеральный совет, вероятно, назовет значительно более высокую цифру, чем предыдущие 150 миллиардов франков.

Показать больше
США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых.

Показать больше

США «достали ножи»: Швейцария и тарифный конфликт

Этот контент был опубликован на США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых.

Читать далее США «достали ножи»: Швейцария и тарифный конфликт

Чтобы дополнительно сократить торговый дефицит с США, составляющий около 39 миллиардов франков, министр экономики Ги Пармелен в субботу в интервью уже вслух размышлял о возможном обещании США импортировать сжиженный газ. Будет ли это иметь какое-то значение на практике? Пока это всё остается под вопросом. Швейцария сегодня уже импортирует природный газ из Европы и закупает сжиженный газ, который ЕС со своей стороны покупает в США.

Европейский Союз в своем соглашении с США договорился о значительно более высоких объемах импорта сжиженного газа. Сжиженный газ поступает в Швейцарию по трубопроводам. Одно из ответственных лиц в швейцарской федеральной администрации указало накануне в частной беседе с телеканалом SRF, что на самом деле такие детали сейчас уже не имеют большого значения, Трамп просто хочет увидеть в швейцарском предложении «максимально высокую сумму в миллиардах».

Показать больше

Читайте также:

Показать больше
Уже на этой неделе в четверг США намерены ввести на товарный импорт из Швейцарии пошлину в размере 39 процентов. Но действительно ли последнее слово уже сказано?

Показать больше

США-Швейцария: «Вероятно, мы получим менее 39%»

Этот контент был опубликован на Рахул Сагал из Швейцарско-американской торговой палаты считает, что последнее слово ещё не сказано и потому настроен оптимистично.

Читать далее США-Швейцария: «Вероятно, мы получим менее 39%»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
62 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Показать больше

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Этот контент был опубликован на Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Показать больше

Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Читать далее Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.

Показать больше

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Этот контент был опубликован на Таково мнение бывшего дипломата и посла Швейцарии в Германии Томаса Борера.

Читать далее «Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Показать больше

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Этот контент был опубликован на Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Читать далее Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны
Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Показать больше

Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Этот контент был опубликован на Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Читать далее Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика
Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры.

Показать больше

Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Этот контент был опубликован на В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение».

Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам
В пятницу 1 Августа в городе Берн Федеральная площадь (Bundesplatz) превратилась «место встреч, игр и гурманства».

Показать больше

Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне

Этот контент был опубликован на В кантоне Берн День 1 Августа прошел на фоне ярких мероприятий, блюд с гриля, фейерверков и предостережений о будущем страны.

Читать далее Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне
С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%.

Показать больше

США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины

Этот контент был опубликован на С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%.

Читать далее США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины
Нейтралитет и «добрые услуги» утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии.

Показать больше

Каковы идеалы швейцарцев: опрос ко Дню 1 Августа

Этот контент был опубликован на Нейтралитет и посредничество утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии.

Читать далее Каковы идеалы швейцарцев: опрос ко Дню 1 Августа

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Показать больше

Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Этот контент был опубликован на Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Читать далее Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика
Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры.

Показать больше

Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Этот контент был опубликован на В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение».

Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам
С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%.

Показать больше

США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины

Этот контент был опубликован на С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%.

Читать далее США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины
Решение американских властей выставить на пути товаров из Швейцарии высокие таможенные барьеры затронуло ключевые экспортные отрасли экономики Швейцарии, включая производство часов

Показать больше

Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

Этот контент был опубликован на Речь идёт не только об упущенной прибыли, но и о рабочих местах, инновациях и международной конкурентоспособности Швейцарии.

Читать далее Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR