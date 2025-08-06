Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа. Keystone-SDA

Согласно информации, размещенной на сайте Госдепартамента (МИД) США, встреча запланирована на 16:15 по швейцарскому времени (10:15 по местному времени) и будет закрыта для прессы. Карин Келлер-Зуттер и министр экономики Ги Пармелен прибыли в Вашингтон во вторник вечером, чтобы попытаться достичь соглашения по тарифам. В отношении швейцарских товаров Дональд Трамп установил их на уровне 39%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss president to meet Marco Rubio for tariff talks Читать далее Swiss president to meet Marco Rubio for tariff talks

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Как сообщили вашингтонские источники швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, встреча с Дональдом Трампом «на данный момент» не планируется. Ранее Дональд Трамп заявил в эфире телеканала CNBC, что Карин Келлер-Зуттер запросила у американской стороны таможенный тариф в размере 1%. Как указывает политический обозреватель телеканала SRF Анди МюллерВнешняя ссылка, на этот раз Федеральный совет (правительство Швейцарии) осознает: все будет решать исключительно Трамп лично.

О том, что произойдет в Вашингтоне, общественность, скорее всего, узнает не от Федерального совета Швейцарии, а от правительства США. Во вторник из федеральной администрации прозвучала информация, что Трампу снова предложат то, о чем уже Берн договорился с министром финансов и торговли США, но «с гораздо большими цифрами». Таким образом, в отношении инвестиционных обещаний швейцарских компаний в США Федеральный совет, вероятно, назовет значительно более высокую цифру, чем предыдущие 150 миллиардов франков.

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Показать больше США «достали ножи»: Швейцария и тарифный конфликт Этот контент был опубликован на США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых. Читать далее США «достали ножи»: Швейцария и тарифный конфликт

Чтобы дополнительно сократить торговый дефицит с США, составляющий около 39 миллиардов франков, министр экономики Ги Пармелен в субботу в интервью уже вслух размышлял о возможном обещании США импортировать сжиженный газ. Будет ли это иметь какое-то значение на практике? Пока это всё остается под вопросом. Швейцария сегодня уже импортирует природный газ из Европы и закупает сжиженный газ, который ЕС со своей стороны покупает в США.

Европейский Союз в своем соглашении с США договорился о значительно более высоких объемах импорта сжиженного газа. Сжиженный газ поступает в Швейцарию по трубопроводам. Одно из ответственных лиц в швейцарской федеральной администрации указало накануне в частной беседе с телеканалом SRF, что на самом деле такие детали сейчас уже не имеют большого значения, Трамп просто хочет увидеть в швейцарском предложении «максимально высокую сумму в миллиардах».

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