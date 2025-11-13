США и Швейцария близки к сделке по тарифам?

Министр экономики Швейцарии прилетел в США, его сопровождает директор Государственного секретариата по экономическим вопросам. Keystone-SDA

Федеральный советник (министр экономики Швейцарии) Ги Пармелен прибыл в Вашингтон. Как подтвердило его ведомство телеканалу SRF, его сопровождает директор Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco) Элене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

Телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss minister lands in Washington for tariff talks Читать далее Swiss minister lands in Washington for tariff talks

Deutsch de Zoll-Gespräche finden am Nachmittag (US-Ostküstenzeit) statt Оригинал Читать далее Zoll-Gespräche finden am Nachmittag (US-Ostküstenzeit) statt

Первые переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром (Jamieson Greer) запланированы на четверг. Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что допускает возможное снижение ставки таможенных тарифов в отношении продукции из Швейцарии. Судя по всему, переговоры между Швейцарией и США о снижении пошлин входят в решающую фазу. «Могу подтвердить, что федеральный советник Пармелен и государственный секретарь Будлигер сегодня ночью вылетают в Вашингтон для проведения дальнейших переговоров».

Об этом заявил в среду 12 ноября вечером представитель Федерального департамента экономики, образования и научных исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF) в комментарии для телеканала SRFВнешняя ссылка. Консультации проходят «в непрерывном режиме». Это в четверг утром 13 ноября уточнил пресс-секретарь этого ведомства Маркус Шпёрндли (Markus Spörndli) в интервью новостному агентству Keystone-SDA.

Однако он назвал заключение соглашения уже в четверг «скорее маловероятным». По информации парламентского корреспондента SRF Энди Мюллера (Andy Müller), Пармелен и Будлигер Артиеда в среду вечером преждевременно покинули внутреннее мероприятие для сотрудников в Берне и перед вылетом в США выглядели «довольно оптимистично». Кроме того, глава Seco отменила участие во встрече министров экономики стран ЕС, которая должна была состояться в четверг в Брюсселе.

Не первый раунд

Это не первый раунд контактов с американской стороной после введения Вашингтоном 39-процентных таможенных пошлин на товары из Швейцарии. В августе 2025 года, незадолго до вступления этих тарифов в силу, Ги Пармелен и федеральный президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) уже посещали Вашингтон. Тогдашняя встреча с госсекретарём США Марко Рубио (Marco Rubio) не дала никаких результатов.

В сентябре Пармелен снова экстренно отправился в США на переговоры на министерском уровне. На этой неделе президент США Дональд Трамп вновь заявил, что допускает снижение тарифов для Швейцарии. «Мы работаем над соглашением, чтобы немного снизить их пошлины», — сказал он во вторник в ответ на вопрос одного из журналистов. При этом он не стал называть конкретные цифры: «Мы работаем над тем, чтобы помочь Швейцарии». По словам Трампа, тарифы «очень сильно ударили» по стране, но он хочет, чтобы «Швейцария оставалась успешной».

Переговоры сдвинулись с мёртвой точки после того, как на прошлой неделе делегация руководителей крупных швейцарских компаний посетила Овальный кабинет. В пятницу на прошлой неделе 7 ноября Ги Пармелен провёл телефонный разговор со своим американским коллегой, торговым представителем Джеймисоном Гриром, и позже охарактеризовал диалог как «очень конструктивный». По данным осведомлённых источников, обсуждается возможное снижение американских пошлин, возможно, до 15 %, то есть до уровня, который применяется к продукции из Европейского союза. В настоящее время на швейцарские товары в США действует значительно более высокий тариф — 39 %.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

