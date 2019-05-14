Пилот Эрнест Файуба и конструктор Рене Гранжан во время первого авиашоу в Аванше. (www.aerodrome-gruyere.ch)

Жизнь самого первого швейцарского пилота была одновременно выдающейся и трагичной. Рано став богатым и известным, он умер в одиночестве, покинутый всеми, в возрасте всего лишь 26 лет. Но Эрнест Файуба навсегда останется в анналах истории швейцарской и мировой авиации в качестве великого первопроходца и покорителя воздушного пространства.

В начале октября 1910 года в Берне проходил авиасалон, на котором особенно отличился молодой пилот Эрнест Файуба, которому тогда было всего-то 18 лет. Поставив новый рекорд длительности полета и пробыв в воздухе 58 минут 17 секунд, он совершил, по тем временам, настоящий подвиг. Федеральный совет, правительство Швейцарии, выдал ему официально самое первое в истории страны удостоверение пилота и наградил золотыми часами с памятной гравировкой «La Confédération Suisse à Ernest Failloubaz. Brevet No 1 octobre 1910» («Швейцарская Конфедерация — Эрнесту Файуба. Удостоверение пилота номер 1, октябрь 1910 г.»)

История Как Швейцария самолеты покупала... История швейцарской авиации с самого начала сопровождалась авариями и необыкновенными казусами. Автор: Урс Гайзер (Urs Geiser)

В возрасте четырех лет Эрнест потерял отца, его мать умерла 6-тью годами позже. Его воспитывали бабушка и тётя. Жили они все в маленьком городке Аванш, расположенном на равнине Бруа в кантоне Во. Когда-то этот город был столицей римской Гельвеции, а тогда, да и сегодня, он был самым настоящим провинциальным поселком. Эрнест был сиротой, но отнюдь не бедным. От своего отца, известного виноторговца, он унаследовал небольшое, но состояние, и эти деньги позволили ему всецело посвятить себя своей страсти — скорости и технике. Именно он одним из первых в стране стал обладателем личного мотоцикла, а затем — и автомобиля.

«Вирусом авиации» Эрнест заразился от своего приятеля Рене Гранжана (René Grandjean), родом из расположенной недалеко от Аванша деревни Бельрив (Bellerive). Будучи личным водителем и даже своего рода другом знатного египтянина (говорили даже, что он является самым настоящим принцем крови), Рене удалось скопить, находясь на зарубежной службе, немного денег. Когда 25 июля 1909 года Луи Блерио сумел впервые перелететь через Ла-Манш, он так вдохновился этим событием, что решил вернуться в Швейцарию, с тем чтобы самому начать строить летательные аппараты.

Влияние Франции

Постепенно регион городов Аванш-Пайерн стал настоящей колыбелью швейцарской авиации, ка4ковой остается и сейчас. К именам Рене Гранжана и Эрнеста Файуба следует добавить еще и имя Жоржа Кайе (Georges Cailler) Владелец «Замка Валламан» (Château de Vallamand), этот потомок знаменитой семьи производителей шоколада (о швейцарской «шоколадной революции» можно прочитать здесь) тоже уже работал над созданием собственного самолета. Чуть дальше, в кантоне Женева, проектами в области воздухоплавания занимались братья Анри и Арман Дюфо (Henri / Armand Dufaux).

Carte Avenches La plaine de la Broye, idéale pour l'aviation. On y trouve encore la principale base aérienne militaire, à Payerne. Первый рейс между двумя городами Швейцарии начался в Аванше и закончился в Пайерне. По сей день в Пайерне находится главная военная авиабаза страны.

Тот факт, что подавляющее большинство пионеров швейцарской авиации было родом из франкоязычной части страны, случайностью не является. Филипп Корна (Philippe Cornaz), швейцарский лётчик и автор многочисленных трудов по истории швейцарской авиации, указывает на то, что «Франция — это мировая колыбель воздухоплавания, а потому, ввиду географической близости и общего языка, логично, что все швейцарские лётчики учились летному делу именно у французов».

Техническое превосходство франкофонов в области авиации сыграет свою роль позже, в период создания современной швейцарской военной авиации. «Из девяти первых военных лётчиков Швейцарии восемь были франкоязычными. Девятый был из Базеля и прекрасно говорил на французском», — подчеркивает Филипп Корна. Тот факт, что первыми самолет в воздух подняли американцы, ничуть не умаляет заслуг Франции. «Действительно, братья Райт были первыми в мире, кому удалось поднять в воздух летательный аппарат. Но их хлипкий планер взлетал только с противовесом и был оснащен лишь полозьями».

Французское правительство пригласило братьев Райт в город По, где французы потом переделали их самолет в современный летательный аппарат, оснастив его качественным двигателем, современной колесной ходовой частью и полноценным механизмом управления, что позволяло самолету сохранять выбранный курс и обеспечивало его устойчивость в воздухе. Так что на самом деле именно французы стали родоначальниками современной авиации», — (само)уверенно утверждает Филипп Корна, указывая и на уже упомянутый перелет Луи Блерио через Ла-Манш, который стал настоящей сенсацией того времени.

Признанный лётчик

В Швейцарии первый полет самолета, построенного и управляемого швейцарцем, состоялся 10 мая 1910 года в Аванше, так что этот день с тех пор по праву остается воистину историческим днем. Эрнесту Файуба удалось поднять и через некоторое время плавно посадить самолет, построенный Рене Гранжаном. Молодой Э. Файуба никогда специально пилотированию не учился, но он лично курировал все этапы сборки самолета, на котором ему предстояло полететь, и он в деталях был осведомлен о всех особенностях его функционирования.

Свою роль сыграл и прирожденный талант пилота. «Он действовал по-другому, не так, как все летчики того времени. Вместо того, чтобы сразу рвать на себя рычаг управления двигателем (РУД), запуская мотор на максимальные обороты, он, напротив, плавно вытягивал рукоять и позволял самолету набрать скорость и взлететь естественным образом», — объясняет Филипп Корна.

Эрнест Файуба и капитан Гюстав Лекультр готовы к первому швейцарскому военному полёту на борту самолета Dufaux V. (www.aerodrome-gruyere.ch)

Пять дней спустя Рене Гранжан пожелал лично испытать свой самолет, но подобных навыков у него не было: он «рванул на себя РУД и серьезно повредил самолет. Оставшись без машины, Эрнест Файуба вынужденно отправился в Париж, чтобы купить там себе собственный самолет. Сначала он приобрел модель Demoiselle у её разработчика, великого бразильского пионера авиации Алберту Сантуса-Думонта (Alberto Santos-Dumont, 1873 —1932), а затем — более мощный «Блерио XI». Впоследствии он купит еще и модель, разработанную братьями Дюфо в Женеве.

Получив в свое распоряжение собственные аппараты, Эрнест ставил один рекорд за другим. В окрестностях города Вири (Viry, департамент Верхняя Савойя) он сделал то, на что никто не осмеливался прежде, а именно, он выключил двигатель во время полета, заставив самолет перейти в режим планирования, а затем вновь запустил его. Он же 28 сентября 1910 года осуществил и первый в Швейцарии перелет между двумя городами: вылетев из Аванша, он благополучно добрался до Пайерна, преодолев 10 км.

Commémoration du premier vol. Vidéo d'archive sur le premier vol d'avion en Suisse Памятник Эрнесту Файуба в Аванше в честь его первого полета

В сентябре 1911 года он осуществил и первый военный разведывательный полет в паре со своим другом, капитаном кавалерии Гюставом Лекультром (Gustave Lecoultre). Эрнест Файуба, прозванный «gamin volant d’Avenches» («летающий мальчишка из Аванша»), быстро становится национальной знаменитостью, чем-то вроде пилота Сергея Уточкина в России того же времени. В октябре 1911 года, во время авиасалона в Аванше, на полет Э. Файуба пришли посмотреть 15 тыс. человек!



Трагический конец

Авиация принесла Эрнесту славу, а вот с деньгами получилось прямо наоборот. Страсть к полетам буквально «съела» всё его состояние. «Он приобрел парк летательных аппаратов, сам построил для них ангар, первую в Швейцарии летную школу в Аванше он тоже создал на свои деньги. К тому же, по чьему-то неразумному совету, он купил первую в Швейцарии лицензию на самолеты Дюфо в Женеве за 11 тыс франков, потратив треть своего состояния, чтобы получить возможность конструировать самолеты в Аванше.

Через некоторое время у него не осталось денег даже на то, чтобы покупать новые авиамоторы, и в конце 1913 года он объявил о своем банкротстве. Он был разорен и всеми брошен», — рассказывает Филипп Корна. К финансовым трудностям добавились серьезные проблемы со здоровьем. У Файуба был туберкулез, из-за которого в начале Первой мировой войны его даже не призвали в армию. Болезнь прогрессировала, и 14 мая 1919 года он умер в кантональной больнице в Лозанне в возрасте всего лишь 26 лет. На похоронах присутствовали только два человека: его тётя и священник.

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