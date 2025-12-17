В Швейцарии предложили изучать эвтаназию в школах

Изучать эвтаназию в школах: такое предложение сформулировала очередная сессия так называемого Молодежного парламента Швейцарии. APA/BARBARA GINDL

По мнению Молодёжного парламента ассистированный суицид становится в Швейцарии все более востребованной практикой, но политики упорно не желают обсуждать эту тему. Поэтому будущие депутаты считают, что просветительскую работу в данной области вести нужно, а возложить эту задачу следует на среднюю школу.

Сегодня в Швейцарии люди старше 85 лет заканчивают жизнь самоубийством в четыре раза чаще, чем еще четверть века назад. Помощь при самоубийстве (Sterbehilfe / ассистированный суицид) является в Швейцарии вполне законной практикой. Уже к 2035 году, как прогнозируют эксперты, каждый двадцатый летальный исход в Швейцарии будет связан с ассистированным самоубийством.

Указывая на это, участники очередной сессии Молодёжного парламента, прошедшей в Берне этой осенью, подчеркивают, что с учётом таких тенденций «взрослые» политики и депутаты больше не могут и не должны игнорировать новые социальные реалии. В своей финальной резолюции Молодёжный парламент зафиксировал требование, согласно которому всю просветительскую работу в этой области следует возложить на среднюю школу.

Тему ассистированного суицида (Sterbehilfe) предлагалось обсуждать в рамках воркшопов или тематических недель, при этом речь должна была бы идти не только о правовых основах эвтаназии и эмоционально-психологических последствиях, но и о вопросах этического характера. Правда, в итоге, этическая компонента была из финальной резолюции удалена, мол, таким образом ученикам школ взрослые начнут навязывать те или иные системы ценностей. Принятая 138 голосами против 12 резолюция была передана во взрослый парламент (его зимняя сессия как раз началась 1 декабря 2025 года).

Внешний контент

Остается только главный вопрос: а не рано ли подросткам в таком возрасте заниматься вопросами смерти и самоубийств? Эта проблема в рамках Молодежного парламента не обсуждалась. Научное сообщество давно спорит о том, способствует ли просвещение в этой области увеличению числа случаев самоубийств («эффект Вертера»), или же, наоборот, такая просветительская кампания снижает данный печальный показатель. Эксперты отреагировали на предложение Молодёжного парламента сдержанно. Анья Гизин-Майлар (Anja Gysin-Maillart), сопредседатель Швейцарской федерации по предотвращению самоубийств Ipsilon, указала, что её организация не рекомендует включать тему ассистированного самоубийства в школьные программы.

Болезненная тема

По её словам, суицид в школьной среде — крайне болезненная тема. «В Швейцарии нет специальной законодательной базы, регулирующей ассистированный суицид в профилактическом или образовательном контексте, поэтому мы не считаем эту тему подходящей для обсуждения в школах», — убеждена Анья Гизин-Майларт. С точки зрения ассоциации Ipsilon приоритет должен быть отдан приятию закона о профилактике самоубийств, который охватывал бы и вопросы ассистированного суицида. Союз учителей и учительниц Швейцарии LCH также относится к такому предложению сдержанно. По мнению этой организации, включение темы суицида в школьную учебную программу возможно, но только при соблюдении чётких условий:

программа должна быть адаптирована в соответствии с возрастом аудитории,

акцент должен быть сделан на профилактике,

должны быть чётко определены специалисты, к которым молодёжь может обратиться в кризисной ситуации,

должны соблюдаться языковые рекомендации (следует четко установить, какие термины использовать для обозначения каких реалий),

родители должны получать всю полноту информации

обучение должно быть организовано подготовленными учителями при поддержке профильных специалистов.

Минимально допустимым уровнем начала осуждения такого рода вопросов LCH считает уровень Sekundarstufe I (первая ступень средней школы). Более глубокое обсуждение эвтаназии, по мнению LCH, возможно лишь на уровне Sekundarstufe II, то есть примерно с 15 лет. Если учесть все эти требования, то с высокой степенью вероятности можно прийти к выводу, что взрослый парламент ограничится лишь благожелательным ознакомлением с инициативой подрастающего поколения политиков и депутатов.

Молодёжный парламент Швейцарии Ежегодное мероприятие с участием примерно двух сотен интересующихся политикой подростков в возрасте от 14 лет до 21 года. В рамках своих сессий Молодежный парламент может выдвигать собственные предложения и передавать их на рассмотрение во «взрослый парламент». Сессия проходит в течение нескольких дней в зале заседаний Национального совета (большой палаты парламента) в Берне. Предложения подрастающих политиков передаются в президиум Национального совета в форме петиции. Если кто-то из депутатов «взрослого парламента» сочтёт то или иное предложение Молодежного парламента достойным обсуждения, то он имеет право вынести его на рассмотрение Национального совета или Совета кантонов в формате уже своего собственного депутатского запроса.

Однако ясно и другое: данное требование членов Молодёжного парламента возникло далеко не на пустом месте. Дискуссия о месте эвтаназии в обществе Швейцарии ведётся лишь эпизодически — последний раунд таких дебатов был связан с нашумевшей капсулой для самоубийства Sarco. Два депутата направили парламенту свои запросы на эту тему (видит ли парламент наличие проблемы и что он намерен предпринять), но в итоге депутаты не усмотрели тут необходимости в каком-то правовом регулировании.

Как проходит сессия Молодежного парламента? Посмотрите это видео в оригинале:

Внешний контент

Швейцария традиционно избегает жесткого регулирования наиболее спорных вопросов, предпочитая посмотреть, как ходят люди, и только потом асфальтировать тропинки, а не наоборот. Так что на данный момент в Швейцарии юридические ограничения в отношении Sterbehilfe действуют в минимальном масштабе. Эвтаназия становится уголовно наказуемой только тогда, когда она «осуществляется из корыстных побуждений». Закон не требует от пациентов ни нахождения в терминальной стадии болезни, ни достижения ими совершеннолетия. Но при этом в Швейцарии сильны и традиции добровольного саморегулирования.

Саморегулирование и практические нормы

Организации, оказывающие помощь при самоубийстве, а также медицинское сообщество, сами устанавливают свои собственные практические нормы и ограничения. Так, Швейцарская Академия медицинских наук (SAMW) разработала руководство по медицинскому сопровождению ассистированного суицида. Согласно этим нормам и правилам, человек должен быть в здравом уме и твердой памяти, его желание умереть должно быть самостоятельным и осознанным, обязателен фактор «невыносимого страдания» (болевые синдромы), перед самоубийством должны быть рассмотрены все медицинские альтернативы.

В рамках своих сессий Молодежный парламент может выдвигать собственные предложения и передавать их на рассмотрение во «взрослый парламент». Keystone / Peter Klaunzer

Тем самым условия практической Sterbehilfe определяют в Швейцарии в основном частные организации. Однако Молодёжный парламент указал и на другие проблемные аспекты. Так, в стране, по его мнению, идет процесс постепенной нормализации эвтаназии, оказывающей на людей, нуждающихся в уходе, определенное давление. Один из участников Молодежного парламента подчеркнул, что один только факт осознания пожилыми людьми наличия возможности совершить акт ассистированного суицида влечет за собой серьёзные этические последствия. В начале 2000 годов в Швейцарии был предпринят ряд попыток сформулировать на федеральном уровне базовые правовые нормы, регулирующие эвтаназию.

Соответствующие предложения, например, представлял на тот момент уже бывший министр юстиции кантона Цюрих Маркус Ноттер, выступавший против феномена, который он называл «культурой самоубийстваВнешняя ссылка». Кабинет министров (Федеральный совет) также сформулировал два законопроекта с целью создать правовую базу регулирования услуг Sterbehilfe. Но все эти попытки провалились. Тогдашний Молодёжный парламент также принял свою резолюцию с оценками всех этих законопроектов, однако на этот раз он похожей резолюции не принял, указав лишь, что политики и депутаты должны вернуться к обсуждению данной темы.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

