Куда бежать, когда настанет конец света? В Швейцарию!

Какие страны лучше всего способны выдержать и пережить масштабный глобальный кризис? Согласно новому рейтингу, в числе неожиданных лидеров оказались небольшие европейские государства. А на первом месте — Швейцария.

Как сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), речь идёт о рейтинге под названием Global Investment Risk and Resilience IndexВнешняя ссылка, подготовленном лондонской консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на программах «золотых виз» и инвестиционного гражданства. Исследование пытается ответить на вопрос: если в мире действительно начнётся «зомби-апокалипсис», то куда бежать и где стоит жить, чтобы максимально защитить себя и свои активы?

Этот вопрос не такой уж и теоретический, как могло бы показаться. По данным Henley & Partners, число миллионеров, меняющих страну проживания, сегодня рекордно высоко. Многие делают это потому, что вероятность глобального кризиса больше не кажется им фантазией. Даже убеждённые оптимисты задаются вопросом: что может «пойти не так» в эпоху глобальной турбулентности, когда достаточно лишь небольшого импульса, чтобы запустить разрушительную цепочку событий? Да что угодно!

Так, в апреле 2025 года, после так называемого «Дня освобождения» президента США Дональда Трампа, мировые финансовые рынки, как пишет NZZ, «опасно приблизились к точке невозврата». Похожая ситуация наблюдалась и ранее во время штурма Капитолия в январе 2021 года. Новый масштабный кризис, по мнению аналитиков, может быть спровоцирован, например, дефолтом одной из сильно задолжавших западных стран или военным конфликтом вокруг Тайваня. «Мир снова живёт в условиях дарвиновской конкуренции, — говорит председатель совета директоров Henley & Partners Кристиан Келин (Christian Kälin). — Но, как и в дикой природе, лучше всех справляются с изменениями не самые сильные, а те, кто умеет лучше всех адаптироваться к новым условиям».

Для составления рейтинга Henley & Partners использовала собственные данные о миграционном поведении состоятельных клиентов, а также результаты социально-экономического анализа, проведённого сингапурской исследовательской компанией Alphageo. «Чтобы занять верхние строчки этого рейтинга, страна должна сочетать минимальные риски с высокой общей устойчивостью, — поясняет основатель компании Alphageo Параг Кханна (Parag Khanna). — В этом смысле лидерство Швейцарии закономерно: она и раньше возглавляла глобальные рейтинги конкурентоспособности. Но наше исследование шире — мы учитывали не только экономику, но и политическую стабильность, надёжность правовой системы и климатические риски».

Малые страны на вершине рейтинга

Однако, как отмечает NZZ, в условиях глобального кризиса именно финансовая стабильность Швейцарии может обернуться и проблемой: если доверие к другим странам и валютам рухнет, в страну может хлынуть иностранный капитал, вызвав резкое укрепление франка. Это, в свою очередь, нанесёт удар по экспортным секторам экономики.

Тем не менее в первой десятке рейтинга — девять европейских стран и единственное исключение: Сингапур (4-е место). За Швейцарией (1-е место) следуют Дания и Норвегия, затем — Сингапур, Швеция, Люксембург, Финляндия, Нидерланды, Германия и Исландия. США — на 24-м месте, Франция — на 29-м, Италия — на 36-м, немного впереди Китая (37-е). Россия занимает 69-е место.

Примечательно, что все страны, занявшие верхние строчки рейтинга, — небольшие по территории. По словам Парага Кханны, это объясняется тем, что малые государства, как правило, обладают большей гибкостью и легче адаптируются к переменам. На противоположном конце списка — Пакистан (148-е место), Гаити (149-е) и Ливан (150-е). «Мир переживает сразу несколько взаимосвязанных кризисов, — отмечает Кристиан Келин. — Помимо торговых конфликтов, серьёзную тревогу вызывают революция в сфере искусственного интеллекта и глобальное потепление».

«Гибкая способность к адаптации — это теперь новое ключевое слово, — подчёркивает он. — Государственная политика должна быть направлена на укрепление устойчивости общества перед лицом актуальных и грядущих потрясений». Как заключает Neue Zürcher Zeitung, новый «Индекс рисков и устойчивости» показывает, что несмотря на глобальную нестабильность, Швейцария и многие европейские страны «движутся в правильном направлении, демонстрируя высокий уровень устойчивости и способность адаптироваться к миру, который меняется быстрее, чем когда-либо прежде».

