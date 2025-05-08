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Начался новый раунд дискуссий вокруг швейцарских «золотых виз»

Геополитическая нестабильность и налоговые реформы усиливают склонность состоятельных граждан искать себе более надежные юрисдикции.
Геополитическая нестабильность и налоговые реформы усиливают склонность состоятельных граждан искать себе более надежные юрисдикции. Keystone / Christian Beutler

Геополитическая нестабильность и жёсткие налоговые реформы во многих странах усилили склонность состоятельных граждан по всему миру искать себе более выгодные и надежные юрисдикции. Швейцария всегда была одной из таких стран, кроме того, она сама стремится привлекать к себе как можно больше богатых мигрантов, но способы, к которым она прибегает, всё чаще вызывают политические споры в самой Швейцарии.

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Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.

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Главный объект недовольства критиков — программа так называемых «золотых виз», предоставляющая право на проживание в Швейцарии тем, кто предлагает в обмен на швейцарский ВНЖ вложить в страну некий капитал. Всё больше состоятельных иностранцев готовы платить даже сотни тысяч франков только лишь за возможность въехать в страну и жить тут легально, то есть открыто и не скрываясь. По данным швейцарского Госсекретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста), сегодня «золотую визу» в Швейцарии имеют 496 человек. В 2022 году их было 404. Об этом сообщает, в частности, газета Tages-Anzeiger.

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Размер «входного взноса» зависит от кантона: в кантоне Обвальден нужно иметь 250 000 швейцарских франков (примерно 300 000 долларов США), в Цюрихе — не менее 1 миллиона. Левоцентристские партии в эти дни опять открыто выражают недовольство такой системой. «Партия Зелёных» (GPS) уже во второй раз после начала агрессии России против Украины требует отмены всей схемы.

Политический конфликт вокруг визовой программы

Программа действует с 2008 года и рассчитана на привлечение в Швейцарию состоятельных граждан стран, находящихся за пределами Европейского союза (т. н. «третьи страны»), если их переезд представляет для Швейцарии «особый общественный интерес». Получатели такой визы приобретают вид на жительство, который может быть преобразован в полноценное гражданство, но не ранее чем через десять лет постоянного проживания и после прохождения всей стандартной процедуры натурализации.

«Меня тревожит, что в иммиграционном праве у нас действует двойной стандарт. Те, у кого больше денег, получают лучшие условия», — заявил депутат парламента от «Партии зеленых» Бальтазар Глеттли (Balthasar Glättli) в недавнем интервью общественному телеканалу SRF. Он также предупредил, что визы могут стать «открытым приглашением» для олигархов и сомнительных персон. «Россияне и китайцы по-прежнему в списке лидеров. А мы знаем, что в этих странах разбогатеть без близости к режиму практически невозможно», — добавил он.

Внешний контент

Совсем иного мнения придерживается правая Швейцарская народная партия (SVP). Нет, она, как и прежде выступает против миграции, но режим «инвестиционных виз» она поддерживает. «Нам нужна иммиграция, которая приносит пользу и обществу, и экономике. А эти люди как раз из этой категории», — убеждена депутат от этой партии Барбара Штайнеманн (Barbara Steinemann).

Европейский контекст

Швейцария не одинока в использовании подобных схем. В странах ЕС — Португалии, Греции, Мальте — действуют аналогичные программы под названием citizenship by investment (CBI). Дональд Трамп тоже предлагает приезжать в США: такая виза в Штаты стоит у него 5 миллионов долларов (4,1 миллиона швейцарских франков). Тем временем Европейский союз призывает страны-члены сворачивать такую практику «продаж» разрешений на проживание и гражданства. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также предупреждает, что такие схемы могут использоваться для отмывания незаконных доходов.

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В марте 2025 года Европейский суд признал мальтийскую программу «золотых паспортов» противоречащей европейским нормам, указав на то, что она подрывает основы доверия между странами-членами Европейского союза. Вне ЕС — в Австралии — аналогичная программа была отменена в 2024 году: власти сочли её экономически неэффективной. А вот в Новой Зеландии, как отмечает газета Neue Zürcher Zeitung, эта схема переживает возрождение: только за последние недели было подано 53 заявки — почти половина от общего числа за предыдущие три года.

Альпийская стабильность и налоговые стимулы

Швейцарские «золотые визы» изначально были предназначены для предпринимателей, желающих вести бизнес именно из этой страны. Но такие визы — это далеко не единственный способ обосноваться в Альпах. Некоторые кантоны предлагают индивидуальные налоговые соглашения при условии, что доход данных лиц не формируется на территории Швейцарии. Этот режим делает Швейцарию особенно привлекательной для тех, кто ищет себе надёжную и предсказуемую юрисдикцию с тем, чтобы провести тут, например, свой заслуженных отдых.

Внешний контент

Причины такой миграции разнообразны: вооружённые конфликты, авторитарные тенденции, радикальные налоговые реформы, как в Великобритании. По данным консалтинговой компании Henley & Partners сейчас всё больше состоятельных людей начинают подыскивать себе новое место жительства. Согласно докладу Henley Private Wealth Report 2024, в прошлом году по всему миру планировали свой переезд около 128 000 миллионеров. Как сообщают британские СМИ, более 10 000 человек с крупными активами уже покинули Соединенное Королевство. Помимо налоговых перемен, недовольство вызывает там и ухудшение бизнес-климата, снижение качества образования и ослабление гарантий защиты частной жизни.

Партнёр лондонской юридической фирмы Quastels Бен Розен (Ben Rosen) в интервью SWI swissinfo.ch отметил, что британские власти сильно заблуждались насчёт устойчивости экономики и привлекательности страны для богатых людей. «Палку долго перегибали — и вот теперь она сломалась». По его словам, не все богатые мигранты продают активы и покидают страну навсегда. Многие ищут себе временное убежище — надеясь, что правительство пересмотрит свой политический курс.

Молодые же переселенцы всё чаще выбирают Дубай, где нет налогов на доходы и прирост капитала. Этот эмират стал одним из главных центров новой волны миграции капитала. Другие предпочитают оставаться ближе к Европе — например, в Италии или Португалии. «Но считается, что именно в Швейцарии и Монако защита капитала и цивилизованная налоговая культура — это не временная политика, а часть стабильного общественного уклада, — подчёркивает Бен Розен. — И вот эти юрисдикции и воспринимаются ими в первую очередь как по-настоящему надёжные».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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