Почему иммигранты в Швейцарии не задерживаются надолго
В нашем видео мы расскажем, почему Швейцария является одной из ведущих иммиграционных стран мира и что стоит за сухими цифрами статистики.
С 2013 по 2022 год ежегодный миграционный прирост в Швейцарии составлял около 66 тысяч человек, а значит, именно иммиграция обеспечивала 85% роста численности населения. В 2023 году был зафиксирован рекорд: страна получила 148 тысяч новых жителей, в том числе более 50 тысяч украинских беженцев.
В 2024-м эта цифра снова снизилась примерно до 95 тысяч. Сегодня более 30% жителей Швейцарии — это иммигранты первого поколения, а в целом иностранные корни имеют свыше 40% населения. Но у этой истории есть и другая сторона: десятки тысяч иностранцев ежегодно покидают Швейцарию. Почему? По собственному выбору или вынуждено? «Мы часто забываем, что миграция не всегда означает оседлость», — говорит социолог Лилиана Азеведо (Liliana Azevedo).
Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему?
Текст: Игорь Петров
Видео: Людмила Клот
Под общей редакцией Самюэля Жабера (Samuel Jaberg).
