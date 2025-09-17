The Swiss voice in the world since 1935
Демография

Почему иммигранты в Швейцарии не задерживаются надолго

В нашем видео мы расскажем, почему Швейцария является одной из ведущих иммиграционных стран мира и что стоит за сухими цифрами статистики.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Полин Тюрюбан , Сара Пазино , Игорь Петров

С 2013 по 2022 год ежегодный миграционный прирост в Швейцарии составлял около 66 тысяч человек, а значит, именно иммиграция обеспечивала 85% роста численности населения. В 2023 году был зафиксирован рекорд: страна получила 148 тысяч новых жителей, в том числе более 50 тысяч украинских беженцев.

В 2024-м эта цифра снова снизилась примерно до 95 тысяч. Сегодня более 30% жителей Швейцарии — это иммигранты первого поколения, а в целом иностранные корни имеют свыше 40% населения. Но у этой истории есть и другая сторона: десятки тысяч иностранцев ежегодно покидают Швейцарию. Почему? По собственному выбору или вынуждено? «Мы часто забываем, что миграция не всегда означает оседлость», — говорит социолог Лилиана Азеведо (Liliana Azevedo).

>> Читайте нашу статью об этом:

Анализ миграционных процессов на основе статистики помогает глубже понять их структуру и развенчать некоторые укоренившиеся мифы и стереотипы.

Показать больше

Позиция Швейцарии

Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему?

Значительные масштабы иммиграции в Швейцарию порой затмевает тот факт, что не все приезжающие остаются здесь надолго или навсегда.

Читать далее Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему?

А в нашем видео мы расскажем, почему Швейцария является одной из ведущих иммиграционных стран мира и что стоит за сухими цифрами статистики.

Текст: Игорь Петров
Видео: Людмила Клот
Под общей редакцией Самюэля Жабера (Samuel Jaberg).

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
