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150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии

Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.
Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию. Keystone-SDA

День 12 июля 1875 года стал по-настоящему историческим для деревни Кавайоне (CavaioneВнешняя ссылка), расположенной в общине Брузио (Brusio), в южной части кантона Граубюнден в долине Поскьяво (Puschlav). В этот день сразу 108 местных жителей, долгое время остававшихся без какого-либо гражданства, официально стали швейцарцами. Сегодня, 150 лет спустя, их потомки вспоминают это событие в качестве ключевого момента в истории региона.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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История Антонио Плоцца (Antonio Plozza) — одна из самых удивительных. Родившись в 1850 году, он никогда не покидал Кавайоне, прижатую к склону гор деревушку на западной стороне долины Поскьяво. И тем не менее за свою жизнь он четырежды менял гражданство: сначала был подданным Австрийской империи, затем — Королевства Сардиния, ставшего затем частью объединённой Италии. И только в 1875 году он получил швейцарское гражданство.

Кавайоне и границы Европы

Подобных судеб тогда было немало. Об этом напоминает выставка Исторического общества региона Пушлав (Historische Gesellschaft Puschlav), организованная в бывшем школьном здании деревни. Фотографии и архивные документы рассказывают об истории последней массовой натурализации в Швейцарии. Деревня Кавайоне — последнее муниципальное образование, официально присоединившееся к Швейцарской Конфедерации. На протяжении веков этот горный регион находился в зоне пересечения самых разных юрисдикций и сфер влияния.

Начиная с 1512 года, когда свободное союзное образование «Три Лиги» (Drei Bünde), предшественник современного кантона Граубюнден, аннексировало винодельческий регион Вальтеллина (Valtellina), и вплоть до Конвенции в Пьяттамале 1863 года (Konvention von Piattamala), двустороннего соглашения между Швейцарией и Королевством Италия, окончательно зафиксировавшего госграницу в долине Пушлав, государственный статус Кавайоне оставался неясным.

Цель Фонда Кавайоне (Stiftung Cavaione) — сохранить уникальный альпийский ландшафт и каменные террасы региона.
Цель Фонда Кавайоне (Stiftung Cavaione) — сохранить уникальный альпийский ландшафт и каменные террасы региона. Keystone / Gian Ehrenzeller

«История Кавайоне напоминает нам, что современное понимание государства с чёткими границами — это продукт второй половины 19 века», — говорит Саша Зала (Sacha Zala), профессор истории Бернского университета и уроженец деревни Кампасьо (Campascio), расположенной рядом с границей Италии. До этого времени в Пушлаве сосуществовали и пересекались самые разные виды границ — феодальные, религиозные, правовые, а также частные права собственности и землепользования. По словам историка, с возникновением современного бюрократического государства возникла потребность в полном контроле над всеми видами разграничений — территориальными, политическими, религиозными и экономическими.

Жизнь без гражданства

На протяжении столетий жители Кавайоне фактически пользовались неограниченной автономией, не имея формального гражданства или подданства. До 1875 года их можно было считать апатридами — и они активно использовали этот статус в свою пользу, уклоняясь, к примеру, от воинской повинности. Однако с введением в 19 веке обязательного школьного образования стало ясно: жить вне государства больше невозможно. Но чтобы пользоваться его услугами, нужно было определить, к какому государству ты принадлежишь.

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Община Брузио, частью которой является Кавайоне, изначально не желала становится частью какого-то государственного образования, потому что это означало необходимость брать на себя финансовую ответственность за бедных сограждан. Ситуация изменилась лишь после принятия в Швейцарии Федерального Закона «О поддержке нуждающихся» (Beihilfegesetz): именно он позволил организовать натурализацию сразу 108 человек. «Для них было важно, что у них наконец появилась власть, которая их слушает и отвечает на их запросы», — говорит Саша Зала. Принадлежность к какому-то конкретному государству как таковая тогда имела для них второстепенное значение.

Наследники Кавайоне

Сегодня свидетелей событий 1875 года уже нет среди нас, но остались прямые потомки тех, кто получил тогда швейцарское гражданство. Среди них — Пьера Плоцца (Piera Plozza). Она родилась и выросла в Кавайоне и никогда не покидала деревни, 12 июня она отмечает свой день рождения. «Приятно быть швейцаркой, но Италия для меня тоже всегда была важна — ведь я постоянно работала с итальянцами», — говорит она. Раньше Пьера работала на трикотажной фабрике, затем — в компании по продаже фруктов и овощей в Кампасьо.

Клаудио Плоцца (Claudio Plozza)
Клаудио Плоцца (Claudio Plozza). Keystone / Gian Ehrenzeller

Дом Клаудио Плоцца (Claudio Plozza) выходит окнами на хребты Вальтеллины — он видит их каждый день. Его отец Эцио Плоцца (Ezio Plozza) трижды в неделю забирал почту в Кампасьо и доставлял её в Кавайоне на осле. «Дороги тогда не было, он шёл рядом с ослом пешком», — рассказывает Клаудио, которому сейчас 84 года. Горный серпантин был заасфальтирован только в 1965 году. После этого деревня стала доступнее, но вскоре начался её постепенный упадок.

150 лет в составе Швейцарии

Среди восьми оставшихся жителей Кавайоне — Франко Бальцарини (Franco Balzarini), последний ребёнок, родившийся в деревне (в 1963 году), и последний представитель Кавайоне в муниципальном совете общины Брузио. Сегодня он вместе с группой помощников готовит юбилейные торжества, которые состоятся перед зданием деревенской школы, закрытой в 1971 году. «Этим праздником мы хотим напомнить, что Кавайоне всё ещё существует — и что сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни», — говорит Франко Бальцарини, которого местные в шутку называют «мэром» деревни.

«У кого корни в Кавайоне, тот всегда возвращается. Я не могу оторваться от этой деревни — ведь место это удивительное и неповторимое»
«У кого корни в Кавайоне, тот всегда возвращается. Я не могу оторваться от этой деревни — ведь место это удивительное и неповторимое». Keystone / Gian Ehrenzeller

Этот символический титул ему присвоил Лука Плоцца (Luca Plozza), президент Фонда Кавайоне (Fondazione Cavaione / Stiftung Cavaione), главная цель которого — сохранить уникальный альпийский ландшафт и каменные террасы региона. В отличие от Пьеры, Клаудио и Франко, Лука живёт в долине Мезольчина (Mesolcina), но с Кавайоне он по-прежнему очень тесно связан. «У кого корни в Кавайоне, тот всегда возвращается. Я не могу оторваться от этой деревни, ведь место это удивительное и неповторимое», — признаётся он.

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