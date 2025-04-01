Секрет швейцарского долголетия: как суметь дожить до 100 лет!

Герхарт Вагнер (Gerhart Wagner) живет со своей 90-летней супругой в собственной квартире в кантоне Берн. SRF

Никогда еще в истории человечества средняя продолжительность жизни не была такой большой. В Швейцарии численность группы лиц в возрасте от 100 и более лет увеличивается наиболее быстрыми темпами. Недавно здесь провели общенациональное исследование SWISS100. Его целью было понять, чему можно научиться у швейцарских долгожителей.

4 минут

Руководила исследованием SWISS100Внешняя ссылка Даниэла Йопп (Daniela Jopp), психолог и геронтолог, профессор Лозаннского университета, научный сотрудник Центра передового знания в области геронтологии LIVESВнешняя ссылка. Мы поговорили с ней и задали несколько вопросов.

SRF. Какова структура швейцарской социальной группы «лица в возрасте от 100 лет»?

Даниэла Йопп. В Швейцарии насчитывается 2086 человек в возрасте 100 лет. И это поразительно, ведь 80 лет назад 100-летних в стране было всего несколько. Из них 80 процентов — женщины. Чуть меньше половины из них живут в общественных учреждениях по уходу за престарелыми, другая половина продолжает проживать в частном жилье.

Как живется в целом швейцарским ветеранам?

Если взглянуть на их уровень благосостояния, то можно сделать удивительный вывод: в Швейцарии 92% людей в возрасте от 100 лет говорят, что вполне довольны своей жизнью. Это поразительный результат, который наблюдался и в предыдущих исследованиях такого рода в других странах, но никогда он не был столь высоким. Похоже, что 100-летние швейцарцы довольны своей жизнью в особенной степени.

предыдущий следующий За свои 102 года Френи Дэрендингер (Vreni Daerendinger) перенесла целый ряд тяжелых ударов судьбы. В молодости она тяжело болела. Позже ее сын покончил с собой. Потом совершил самоубийство и ее внук. SRF Как она дожила до таких преклонных лет? Наверное потому, что, по ее словам, она всегда была позитивной и общительной. SRF Каждый день она готовит обед из свежих овощей с огорода. SRF В возрасте 102 лет Врени Дэрендингер всё ещё полна сил. Она каждый день колет орехи, которые сама же и ест на завтрак. Для нее это не только прием пищи, но и игра, развлечение. SRF Она до сих пор может выходить на лужайку перед домом, правда, уже только с помощью ходунков-ролляторов. SRF Картина 1

Какие факторы приводят к такому удовлетворению жизнью?

Объективное здоровье при этом не играет главной роли, хотя казалось бы, что этот фактор должен был бы быть на первом месте. Такие долгожители в среднем имеют по шесть разного рода физических ограничений, зачастую они страдают и когнитивными нарушениями, но все эти факторы не оказывают какого-то уж очень большого негативного влияния на степени их удовлетворенности жизнью. Гораздо важнее тут психологические аспекты, такие как наличие вокруг других людей, ощущение, что ты не одинок. Особое значение имеют вера в то, что ты всё ещё контролируешь собственную жизнь, оптимизм, позитивный взгляд на будущее, ощущение смысла жизни и сильная воля к жизни. Все эти элементы являются наиболее важными факторами общего благополучия в пожилом возрасте.

Каков личностный профиль 100-летних жителей Швейцарии?

Мы знаем, что определенную роль играют некоторые, отчасти обусловленные генетически, такие черты личности, как экстравертированность, то есть нацеленность на общение с людьми, а также позитивный базовый психологический настрой. Мы при этом видим, что жизнь многих 100-летних швейцарцев была очень даже нелегкой. Треть из них потеряла хотя бы одного ребенка, а такая потеря – это одно из самых тяжелых жизненных переживаний. Оставаться исключительно жизнестойкими и, вероятно, жить дольше им помогает сочетание генетической предрасположенности к оптимизму и настрой на преодоление любых кризисов.

предыдущий следующий Герхарт Вагнер (Gerhart Wagner) живет со своей 90-летней супругой в собственной квартире в кантоне Берн. SRF Герхарт Вагнер был учителем и учёным, он один из авторов монографии Flora Helvetica («Флора Гельветики»). Ботаника была страстью всей его жизни. SRF Ботаником он остался даже и в преклонном возрасте. Природа для него является одной из самых прекрасных вещей на всём свете. SRF Несколько раз в неделю 104-летний Герхарт Вагнер поднимается по 153 ступенькам к своему любимому месту отдыха и размышлений. SRF Как он дожил до таких преклонных лет? Он не знает, но догадывается. «Умеренность и аккуратность, никогда ни в чем не надо слишком усердствовать». Он выкуривает одну сигарету в день, редко две. «Я все сигареты на сегодня уже выкурил. На пачках написано „Курение смертельно опасно“. И посмотрите на меня, я курю уже 80 лет. Но при этом, опять же, я делаю это умеренно!» SRF Картина 1

А насколько важна собственно генетика?

Многочисленные исследования показали, что решающее значение для продолжительности жизни имеют не гены, а образ жизни. Генетика играет свою роль лишь примерно на 25%. Более значительная часть (от 70 до 80 процентов) связана со здоровым питанием, с физической активностью, с общим психическим состоянием, социальными отношениями, а также с позитивным отношением к жизни и с общей целеустремленностью.

Какую роль играют личные интересы и хобби?

В ходе моих исследований я заметила, что многие из моих респондентов имеют какие-то увлечения. И неважно, что это: тесная связь с семьей, активная поддержка внуков, интерес к политике, искусству или к другим сферам жизни, — похоже, эта преданность своим интересам и является для них основным источником вдохновения. Я думаю, мы можем научиться у 100-летних прежде всего тому, как важно уже в молодом возрасте осознать, что действительно движет вами. Эти увлечения не только дают цель в жизни и энергию, но и часто помогают нам в уже в старости.

