Il segreto delle persone centenarie in Svizzera

Gerhart Wagner vive con la moglie novantenne in un appartamento nel cantone di Berna. SRF

In Svizzera, la fascia di età delle persone ultracentenarie è quella che sta aumentando di più. Nel primo studio nazionale, la ricercatrice Daniela Jopp analizza come vivono i centenari in Svizzera e cosa possiamo imparare da loro per invecchiare bene.

Daniela Jopp: In Svizzera ci sono 2’086 persone centenarie. L’80% sono donne. Quasi la metà di loro vive in strutture di assistenza, l’altra metà in case private. È un dato sorprendente, perché 80 anni fa i centenari erano pochi.

Daniela Jopp Daniela Jopp è psicologa e gerontologa. È responsabile dello studio “SWISS100”. Si tratta del primo studio nazionale sui centenari in tutta la Svizzera. È docente all’Università di Losanna e membro del centro di competenza “LIVES”.

Come stanno i centenari in Svizzera?

Uno sguardo al benessere rivela un dato sorprendente: in Svizzera, il 92% delle persone centenarie si dichiara soddisfatto della propria vita. Si tratta di un risultato notevole che è stato osservato anche in studi precedenti in altri Paesi, ma mai in misura così elevata. Sembra che i centenari svizzeri siano particolarmente contenti.

Vreni Daerendinger ha ancora forza all’età di 102 anni. Ogni giorno spacca le noci, che mangia a colazione. Ma è anche un passatempo. SRF

Quali sono i fattori che portano a questa soddisfazione?

La salute oggettiva non svolge un ruolo centrale. Sebbene i centenari abbiano in media sei limitazioni fisiche e spesso anche disturbi cognitivi, questi fattori hanno poca influenza sulla soddisfazione. Molto più importanti sono gli aspetti psicologici, come la sensazione di non sentirsi soli. Particolarmente decisivi sono i cosiddetti punti di forza psicologici: la fiducia nel proprio controllo sulla vita, l’ottimismo, la visione positiva del futuro, il senso della vita e la forte volontà di vivere. Questi elementi sono i più importanti motori del benessere in età avanzata.

Può ancora usare il deambulatore sul prato di fronte a casa. SRF

Che tipo di personalità hanno i centenari in Svizzera?

Sappiamo che alcuni tratti della personalità, come l’estroversione, cioè il piacere di avvicinarsi alle persone, o un atteggiamento di base positivo, svolgono un ruolo e sono in parte determinati geneticamente. Vediamo anche che molti dei centenari svizzeri non hanno avuto una vita facile. Un terzo ha perso almeno un figlio, uno degli eventi più difficili della vita. È una combinazione di predisposizione genetica all’ottimismo e alla gestione delle crisi che li aiuta a rimanere eccezionalmente resistenti e quindi probabilmente a vivere più a lungo.

Quanto è importante la genetica?

Numerosi studi hanno analizzato questo aspetto e hanno dimostrato che non sono i nostri geni, ma il nostro stile di vita ad essere determinante per la nostra durata di vita. La genetica gioca un ruolo solo per il 25% circa. La percentuale maggiore, pari al 70-80%, dipende da una dieta sana, dall’esercizio fisico, dall’elasticità mentale e dalle relazioni sociali, oltre che da un atteggiamento positivo nei confronti della vita e da un senso di responsabilità.

Gerhart Wagner è stato insegnante, scienziato e coautore del libro “Flora Helvetica”. La botanica, una passione per tutta la vita. SRF

Che ruolo hanno gli interessi personali e gli hobby?

Un’osservazione interessante tratta dai miei studi sulle persone centenarie è che molte di loro perseguono una passione profonda. Che si tratti di uno stretto legame con la famiglia, ad esempio sostenendo attivamente i e le nipoti, o di un forte interesse per la politica, l’arte o altri settori della vita, questa dedizione sembra ispirarle. Penso che possiamo imparare dai centenari quanto sia importante rendersi conto in giovane età di ciò che ci ispira e ci guida davvero. Sono proprio queste passioni che non solo ci danno uno scopo e un’energia, ma spesso ci accompagnano fino alla vecchiaia.

