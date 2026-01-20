The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Демография

Ёж объявлен в Швейцарии животным 2026 года

Швейцарская природоохранная организация Pro Natura присвоила ежу статус «Животного 2026 года».
Швейцарская природоохранная организация Pro Natura присвоила ежу статус «Животного 2026 года». Keystone-SDA

Природоохранная организация Pro Natura присвоила ежу статус «Животного 2026 года». Один из самых любимых диких зверьков Швейцарии сегодня сталкивается с сокращением числа пригодных для жизни мест обитания.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила Pro Natura в пресс-релизе, опубликованном в понедельник, 5 января 2026 года, ёж обитает на территории современной Швейцарии уже около 20 000 лет. Это стало возможным благодаря тому, что традиционные сельскохозяйственные ландшафты долгое время соответствовали его образу жизни: растительность средней высоты обеспечивала укрытия, а богатые популяции насекомых и дождевых червей — необходимую кормовую базу.

Однако за последнее столетие ситуация существенно изменилась. Живые изгороди, лиственные кучи и груды веток — места ночёвок и зимовок ежей — стали редкостью. Многие ручьи были убраны в трубы, сельское хозяйство стало значительно более интенсивным. В результате ёж утратил большую часть своих естественных ареалов обитания, особенно в аграрных регионах.

Поэтому сегодня ежи всё чаще переселяются в сады, парки и приусадебные участки в деревнях и городах. Но и такая среда обитания далеко не безопасна: близость к людям, автомобилям, газонокосилкам, кошкам и собакам часто становится для них смертельно опасной. Как подчёркивает Pro Natura, вопрос питания остаётся ключевым для выживания как молодых, так и взрослых ежей. Ежи могут пробовать разную пищу, но нормально переваривать он способен только корм животного происхождения — прежде всего насекомых.

С наступлением холодов, когда насекомые исчезают, ежи впадают в зимнюю спячку. Однако и в тёплое время года численность насекомых сегодня значительно сократилась, что делает выживание ежей ещё более трудным делом. Организация Pro Natura напоминает, что с 2022 года в Швейцарии, а с 2024 года также и в Европейском союзе, ёж официально отнесён к категории животных, потенциально находящихся под угрозой исчезновения.

В марте 2026 года Pro Natura запускает проект Bonjour nature («Здравствуй, природа»), направленный на поддержку людей, желающих обустраивать свои сады и приусадебные участки в «экологическом формате», то есть с учётом потребностей дикой фауны, включая ежей.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

