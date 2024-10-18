Деятели культуры в Швейцарии и Грузии накануне выборов

Протесты против «Закона об иностранных агентах» 5 июня 2024 года. EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Сближение Тбилиси с Москвой происходит на фоне постепенного «закручивания гаек» в Грузии по российскому образцу как в политической сфере, так и в области культуры. Многим швейцарско-грузинским культурным проектам, ставшим примером настоящего межгосударственного сотрудничества структур гражданского общества, грозит медленная, но верная гибель.

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Йонас Фрей (Jonas Frey) Доступно на 1 другом языке Deutsch de Wie die Schweiz-Georgische Kulturszene auf einen Sieg der Opposition hofft angesichts des «Agentengesetzes» Оригинал Читать далее Wie die Schweiz-Georgische Kulturszene auf einen Sieg der Opposition hofft angesichts des «Agentengesetzes»

Почти каждый раз, когда Александр Кордзая, он же KORDZ, сходит со сцены после одного из своих концертов, в Грузии к нему в эти дни обязательно подходит какой-нибудь политик, причем даже из числа тех, кто принадлежит к пророссийской правящей партии. Деятели культуры играют в этой избирательной кампании очень важную роль. «При этом им ведь всем хорошо известно, что я оппозиционер», — говорит Александр, у которого есть швейцарский и грузинский паспорта и который уже несколько лет снова живет и работает в Грузии. Совершающийся сейчас поворот Грузии в сторону России уже заставил его призадуматься о том, а не пора ли возвращаться в Швейцарию.

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Творческая интеллигенция в Грузии и в Швейцарии все-таки надеется, что на выборах нового парламента 26 октября 2024 года победу одержит оппозиция. Выборы пройдут после масштабных протестов в связи с попытками властей протолкнуть в Грузии новое авторитарное законодательство в части регулирования деятельности так называемых «иностранных агентов», основы которого были импортированы в Грузию из России.

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Многие пытаются представить проходящие сейчас в Грузии политические процессы в качестве конкурентной битвы западной культуры с «традиционным образом жизни». Именно так, по меньшей мере, выражается правящая партия. И судя по всему, этот нарратив вполне работает: по итогам многих опросов общественного мнения правительственные силы во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили пока лидируют. И если правительство хочет окончательно привести страну в сферу влияния России, то оппозиция со своей стороны желает, чтобы страна однажды вступила в Европейский союз.

Давние традиции немецкой культуры

Немецкоязычные страны играли в истории культуры и политики Грузии традиционно важную роль, корни же этой традиции уходят ещё в 19 век. Уже тогда в Грузии имелась заметная немецкая диаспора. «Изучение немецкого языка — это в Грузии традиция, учебные поездки в немецкоговорящие страны были очень популярны в этой стране начиная с 19 века», — говорит Сандра Фриммель (Sandra FrimmelВнешняя ссылка), доцент отделения славистики Цюрихского университета. Тогда же, в 19 веке, в Грузию потянулись и швейцарские эмигранты, которые примерно в 1863 году основали там собственную эмигрантскую колонию.

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После распада Советского Союза и обретения Грузией независимости в 1991 году официальная Швейцария стала принимать активное участие в жизни этой страны, в том числе в области продвижения основ верховенства закона и народоправства. Однако по словам Элене Чечелашвили из Грузинской Культурной Платформы Цюриха (Georgische Kulturplattform ZürichВнешняя ссылка), наиболее значительный межкультурный грузинско-швейцарский обмен всегда происходил и происходит на частном, межчеловеческом уровне. Созданы фонды, действуют образовательные проекты, проводятся фестивали, идет сотрудничество в области кино и литературы.

Когда в конце апреля 2024 года лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проводил кампанию в поддержку основанного на российской модели «Закона об иностранных агентах», он ещё позировал на фоне флага с европейской символикой. Но уже летом 2024 года он приостановил все переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Однако после того, как грузинское руководство начало свой разворот в сторону России, многие деятели культуры в Цюрихе и в Тбилиси видят, что этот обмен находится на грани гибели. И понятно, что они очень обеспокоены. В дни накануне парламентских выборов Сандра Фриммель организовала в Цюрихе серию показов современных грузинских фильмов под названием «Грузинские мечты». Один из фильмов был даже официально запрещен в 2022 году Грузинской Киноакадемией, мол, он раскалывал общество, разводил людей по разные стороны «баррикад» и вообще был «слишком политизированным».

В стране такого не происходило аж с 1991 года, и это лишний раз демонстрирует то, как правящая партия «Грузинская мечта» постепенно «закручивает гайки» в области культуры. «Правительство уже несколько лет пытается привести сферу культурны в соответствие с «линией партии», а эта линия уж очень сильно ориентирована на «российские ценности», — говорит Сандра Фриммель. «Процесс пошел» примерно в 2021 году, когда в должность вступила новый министр культуры Теа ЦулукианиВнешняя ссылка (თეა წულუკიანი). На уровне руководящих должностей в государственных учреждениях культуры начала происходить постепенная «чистка кадров», правительство принялось закрывать архивы, пытаясь торпедировать неугодные ему исторические исследования.

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Сандра Фриммель сама испытала всё это на себе во время одного из визитов в Грузию. В своих исследованиях она, историк искусства, занимается, в частности, уголовными делами в отношении деятелей культуры в России, где начиная с 2000-х годов свободное пространство культурного самовыражения стало сокращаться медленно, но верно, а в искусство снова вернулись запретные темы, включая «запрет пропаганды ЛГБТ». Соответствующий федеральный закон был в России впервые принят в 2013 году.

В том же порядке, только быстрее

Сейчас Сандра Фриммель наблюдает аналогичное развитие событий и в Грузии: сначала речь шла об «иностранных агентах», затем появились законодательные нормы, ограничивающие права ЛГБТ-сообщества, и вот теперь делается попыткаВнешняя ссылка включить в Конституцию страны православное христианство в качестве своего рода государственной религии. Пока Основной закон только «признаёт особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории Грузии и ее независимость от государства». По словам Сандры Фриммель, вы можете видеть, как репрессивные законы принимаются в Грузии ровно в том же порядке, что и в России, но там на это ушло около 15 лет, Грузия же делает всё это же, но в ускоренном темпе.

Чем всё это обернется для мира искусства? Это станет понятно только после выборов, однако для Сандры Фриммель уже сейчас очевидно, что законодательство Грузии об «иностранных агентах» сделает финансирование культуры из-за рубежа, в частности из Швейцарии, практически невозможным. Напомним, что в мае 2024 года парламент Грузии принял Закон об «иностранных агентах». В Грузии он называется правда «О прозрачности иностранного влияния»Внешняя ссылка, но российские уши торчат из него совершенно очевидным образом, что вызвало, разумеется, в стране бурные протесты. Сегодня официально считаться «иностранными агентами» должны грузинские неправительственные организации, получающие из-за рубежа более 20% своего финансирования.

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А что будет дальше? Это неясно, неясно и то, как будет этот закон применяться на практике. Александр Кордзая опасается, что для оппозиционных художников он станет экзистенциальной угрозой. По его словам, в Грузии практически нет культуры, финансируемой государством, творческая интеллигенция зависит либо от частных фондов, либо от продажи билетов на концерты. Он, как и многие другие грузинские деятели культуры, часто в прошлом обращался за финансированием в зарубежные организации, например, в швейцарский Совет по культуре Pro Helvetia. И если на нынешних выборах большинство получит правительство, то, как опасается Александр Кордзая и многие другие его коллеги, закон об иноагентах в его грузинской версии станет инструментом репрессий в отношении представителей оппозиционной интеллигенции.

«Никто не хочет, чтобы на него навешивали ярлык иноагента»

Как говорит Александр, «почти 90% музыкальной сцены здесь в Грузии — оппозиционеры. Те, кто настроен критически, уже сталкиваются с давлением». Его друзей уже задерживали после демонстраций, журналистов и даже просто комиков-стендаперов избивали на улице, телефонные звонки с угрозами — теперь это обычное дело для каждого, кто идет оппозиционным курсом. «Российская армия уже оккупировала 20% территории Грузии, включая Южную Осетию и Абхазию. Мы — очевидная жертва России», — говорит Александр Кордзая. После начала войны России против Украины он иногда и в Швейцарии сталкивается с тем более удивительным для него мнением о том, в агрессии России виноват, де, альянс НАТО. Думает ли он о возвращении в Швейцарию? «Конечно, я думаю об этом. Но я пока хочу оставаться здесь. Потому что в Грузии я не просто вращаюсь в мире своего искусства, тут я могу что-то реально изменить».

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Такой акцией стал и концерт, проведенный им в начале октября 2024 года для детей, живущих на границе с оккупированной Россией Южной Осетией. «Никто в Грузии не хочет, чтобы на него навешивали ярлык иноагента», — говорит Элен Чечелашвили из Грузинской Культурной Платформы в Цюрихе. «Ну что такого в том, что ты организуешь танцевальный или музыкальный фестиваль? Этот закон значительно увеличивает политическое давление на сферу культуры. А ведь самым важным критерием должно быть качество, а не политическая позиция художника или источник его финансирования. В Грузии многие уже запуганы, они ни при каких обстоятельствах не хотят регистрироваться в качестве „иноагента“, рискуя, однако, что им вообще запретят работать».

Александр Кордзая, он же KORDZ, на детском фестивале в Южной Осетии. zvg/Dato Shalikashvili

Тем не менее надежда умирает последней. «Те, кого я знаю, с надеждой смотрят на парламентские выборы, они хотят, чтобы Грузия вернулась в Европу, а значит, к демократии и свободе». Произойдет ли это? Неясно! Опросы указывают на вероятную победу правящей партии, хотя прогнозы делать сложно. Ясно, однако, уже сейчас: если правительственные силы победят, то «Закон об иноагентах» сможет серьезно затруднить швейцарско-грузинское культурное сотрудничество, при том, что швейцарская поддержка грузинской культуры в такой ситуации может стать ещё более важной — при условии, что можно будет найти какие-то иные способы продолжать поддерживать в Грузии культурные проекты с иностранным финансированием.

Оригинал на немецком языке отредактировал Беньямин фон Виль, оригинал на русском языке адаптирован и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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