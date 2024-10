Деятели культуры в Швейцарии и Грузии накануне выборов

Когда в конце апреля 2024 года лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проводил кампанию в поддержку основанного на российской модели «Закона об иностранных агентах», он ещё позировал на фоне флага с европейской символикой. Но уже летом 2024 года он приостановил все переговоры о вступлении Грузии в ЕС.

