Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Культура

«Проблемная деятельность в России» дорого обошлась Pro Helvetia

Совет ко культуре Pro Helvetia будет вынужден работать отныне работать, имея в своем распоряжении меньше средств, чем раньше.
Совет ко культуре Pro Helvetia будет вынужден работать отныне работать, имея в своем распоряжении меньше средств, чем раньше. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский парламент (большая палата в первом чтении) утвердил смету бюджетных расходов на культуру на период с 2025 по 2028 год в размере почти 1 млрд франков, сократив при этом ассигнования на продвижение швейцарской культуры за рубежом.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это означает, что Швейцарский Совет по культуре Pro Helvetia, занимающийся этой работой, будет вынужден обходиться куда меньшими средствами, чем раньше. Всего, если быть точным, на следующие четыре года правительство Швейцарии (Федеральный совет) будет готово выделить на культуру в целом 987,9 млн франков.

Около 210 миллионов было выделено на кино, 139 миллионов пойдут в доход Швейцарского Исторического Национального музея (Landesmuseum), основное здание которого расположено в Цюрихе, а филиал – под Женевой в местечке Пранжан. Средства выделены также на программу охрану памятников истории и культуры (126 млн), на развитие национальных языков (их в стране четыре, им достанутся 80 млн) и на реституцию культурных ценностей (3 млн).

Парламент не имел ничего против такого рода ассигнований, однако он решил, что на продвижение швейцарской культуры за рубежом тратится слишком много денег, поэтому большая палата парламента, Национальный совет, решила сократить до187 миллионов франков бюджет Совета по культуре Pro Helvetia (минус 6,5 млн). Причиной этого стала прежде всего, по мнению депутатов, «проблемная» деятельность Совета в России.

Показать больше
С 1966 г. в Венеции над каналом Джудекка развевается швейцарский флаг.

Показать больше

Бюджетные сокращения грозят стереть следы Швейцарии в Венеции

Этот контент был опубликован на Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia должен экономить, он может продать находящийся в собственности Швейцарии особняк «Палаццо Тревизан».

Читать далее Бюджетные сокращения грозят стереть следы Швейцарии в Венеции

Как объявил в марте 2024 года Совет, в период с 2022 по 2023 год в рамках сокращенного мандата работы Pro Helvetia Moscow поддерживались только прямые обмены между художниками и деятелями культуры в форме резиденций или исследовательских проектов. Учитывая неизменную политическую ситуацию, связанную с продолжающейся войной между Россией и Украиной, фонд осознал, что у его московского офиса больше нет возможности выполнять свой мандат по распространению швейцарской культуры в России в полном объёме и надлежащим образом.

После принципиального решенияВнешняя ссылка, принятого в ноябре 2023 года, Совет Фонда на своем заседании 28 февраля 2024 года постановил прекратить деятельность своего московского офиса в конце 2024 года. Однако, в соответствии со своей миссией по развитию культурного диалога, Фонд убежден, что «обмен с независимой арт-сценой России должен быть сохранен. С этой целью с 1 января 2025 года на двухлетний пилотный период будет создана минимальная структура в виде подразделения по культурному обмену».

Показать больше
Большой

Показать больше

Швейцарские компании спонсируют в России несвободную культуру

Этот контент был опубликован на KPMG, Credit Suisse и Nestlé спонсируют Большой театр, при этом важные позиции там занимают близкие к Путину «санкционные олигархи».

Читать далее Швейцарские компании спонсируют в России несвободную культуру

Ранее в адрес Совета высказывались претензии в плане его «слишком дружественного», несмотря на войну против Украины, курса по отношению к России. Как сообщало радио SRFВнешняя ссылка, летом 2023 года стало известно, что глава Швейцарского совета по культуре Филипп Бишоф состоит в отношениях с россиянкой, бывшей руководительницей офиса Pro Helvetia в Москве. Русская партнерша Ф. Бишофа жила по состоянию на декабрь 2023 года в Цюрихе и возглавляла отдел «Внешняя сеть и международные дела» Совета.

Значит ли это, что Совет именно из-за неё придерживался «дружественного» подхода к России? «Нет», — твердо ответил в ответ на запрос радио SRF Жером Бенуа (Jérôme Benoit), заместитель директора центрального офиса Совета. «Ни один человек не может просто принять какое-то решение, у нас существуют правила и процессы». Еще в декабре 2023 года был убежден, что «важно сохранять как можно больше свободного пространства для искусства, даже в сложных условиях».

Показать больше
На следующей неделе в Берне начнется осенняя сессия парламента Швейцарии. Какие вопросы стоят на повестке дня? У нас – краткий обзор

Показать больше

Швейцария может признать Голодомор геноцидом

Этот контент был опубликован на На следующей неделе в Берне начнется осенняя сессия парламента Швейцарии. Какие вопросы стоят на повестке дня? У нас – краткий обзор.

Читать далее Швейцария может признать Голодомор геноцидом

Как сообщала в конце 2023 года газета NZZ am SonntagВнешняя ссылка, Cовет Pro Helvetia также спонсировал художницу, который впоследствии, помимо всего прочего, получила престижную должность в одном из российских государственных вузов. Pro Helvetia не хватило необходимой прозорливости? Жером Бенуа говорит так: «Если бы мы тогда знали некоторые вещи, которые знаем сегодня, мы бы приняли в этом случае другое решение».

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
51 Отметки «мне нравится»
74 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
46 Отметки «мне нравится»
42 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Александра Андрист

Нательные камеры: угроза частной жизни или необходимый инструмент?

Каким образом такие камеры формируют отношения между гражданами и правоохранительными органами?

Присоединяйтесь к дискуссии
19 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Согласно проведенному опросу трое из пяти жителей Швейцарии выступают против запрета на въезд в страну в качестве инструмента и метода регулирования иммиграционных потоков.

Показать больше

Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы

Этот контент был опубликован на While almost two-thirds of Swiss are worried about the population reaching 10 million, three out of five are against a ban on immigration.

Читать далее Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы
Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест

Показать больше

Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Телеканал RTS вынужден сэкономить в 2025 году 10 млн франков, поэтому ему придется сократить 55 штатных должностей.

Читать далее Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест
Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны.

Показать больше

Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?

Этот контент был опубликован на Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны.

Читать далее Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?
В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты.

Показать больше

В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака

Этот контент был опубликован на В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты.

Читать далее В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака
Как сообщает телекомпания RTS, из-за Евровидения стоимость проживания в отелях Базеля и окрестных городов взлетела до небес.

Показать больше

Из-за «Евровидения» в Швейцарии подорожало проживание в отелях

Этот контент был опубликован на Как сообщает телекомпания RTS, из-за «Евровидения» стоимость проживания в отелях Базеля и окрестных городов взлетела до небес.

Читать далее Из-за «Евровидения» в Швейцарии подорожало проживание в отелях
Серж Гайяр (Serge Gaillard) считает, что вся эта критика, звучащая и справа, и слева, только подтверждает правильность выводов, сделанных им и его Комиссией.

Показать больше

Эксперты уверены, что без экономии Швейцарии не обойтись

Этот контент был опубликован на Бюджетная ситуация в Швейцарии непростая, группа экспертов предложила программу экономии, получив со всех сторон залпы критики.

Читать далее Эксперты уверены, что без экономии Швейцарии не обойтись
Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

Показать больше

Швейцария повышает пенсии и детские пособия

Этот контент был опубликован на Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

Читать далее Швейцария повышает пенсии и детские пособия
На выходных политическая деятельница подверглась резкой критике после того, как она опубликовала в соцсетях фотографии со своими упражнениями в спортивной стрельбе, причем в качестве мишени она использовала изображения с христианскими иконографическими мотивами.

Показать больше

Сания Амети уйдет в отставку после стрельбы по иконе

Этот контент был опубликован на Она уйдет из руководства своей партии «Зелёных либералов», которая со своей стороны подтвердила данное решение телеканалу SRF.

Читать далее Сания Амети уйдет в отставку после стрельбы по иконе
Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер: ей предстоит нелегка задача сократить бюджетные расходы федерального центра на 4–5 млрд франков.

Показать больше

Швейцарии предложено сократить расходы федерального бюджета

Этот контент был опубликован на Должны быть сокращены расходы на социальную поддержку и пенсии, транспорт, образование и разного рода бюджетные субсидии.

Читать далее Швейцарии предложено сократить расходы федерального бюджета
Швейцария вновь открыла посольство в Ираке

Показать больше

Швейцария вновь открыла посольство в Ираке

Этот контент был опубликован на Это решение отражает заметное улучшение ситуации в области региональной безопасности и увеличивающееся экономическое значение Ирака на Ближнем Востоке.

Читать далее Швейцария вновь открыла посольство в Ираке

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Совет Pro Helvetia: трамплин в мир для швейцарского искусства

Этот контент был опубликован на Эта государственная организация продвигает швейцарское искусство и культуру по всему миру. Не устарела ли она?

Читать далее Совет Pro Helvetia: трамплин в мир для швейцарского искусства
XX

Показать больше

Хотите узнать, как выглядит актуальное искусство из Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Тогда вам нужно обратить внимание на швейцарское периодические издание Cahiers d'Artistes.

Читать далее Хотите узнать, как выглядит актуальное искусство из Швейцарии?
Besuch der alten Dame

Показать больше

Карьера «Старой дамы» в СССР, США, Германии и Африке

Этот контент был опубликован на Критическое отношение Фридриха Дюрренматта к социуму до сих пор остается актуальным. Был ли он «швейцарофоб»?

Читать далее Карьера «Старой дамы» в СССР, США, Германии и Африке
Femme portant un casque audio, assise au premier rang d une salle de théâtre

Показать больше

Возможен ли безбарьерный доступ к культурной жизни в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Одно из прав человека — участие в культурной жизни. Но как быть тем, кто не может видеть или слышать? Безбарьерный доступ к культурной жизни в Швейцарии: мечта или реальность?

Читать далее Возможен ли безбарьерный доступ к культурной жизни в Швейцарии?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR