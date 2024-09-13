«Проблемная деятельность в России» дорого обошлась Pro Helvetia

Совет ко культуре Pro Helvetia будет вынужден работать отныне работать, имея в своем распоряжении меньше средств, чем раньше. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский парламент (большая палата в первом чтении) утвердил смету бюджетных расходов на культуру на период с 2025 по 2028 год в размере почти 1 млрд франков, сократив при этом ассигнования на продвижение швейцарской культуры за рубежом.

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Это означает, что Швейцарский Совет по культуре Pro Helvetia, занимающийся этой работой, будет вынужден обходиться куда меньшими средствами, чем раньше. Всего, если быть точным, на следующие четыре года правительство Швейцарии (Федеральный совет) будет готово выделить на культуру в целом 987,9 млн франков.

Около 210 миллионов было выделено на кино, 139 миллионов пойдут в доход Швейцарского Исторического Национального музея (Landesmuseum), основное здание которого расположено в Цюрихе, а филиал – под Женевой в местечке Пранжан. Средства выделены также на программу охрану памятников истории и культуры (126 млн), на развитие национальных языков (их в стране четыре, им достанутся 80 млн) и на реституцию культурных ценностей (3 млн).

Парламент не имел ничего против такого рода ассигнований, однако он решил, что на продвижение швейцарской культуры за рубежом тратится слишком много денег, поэтому большая палата парламента, Национальный совет, решила сократить до187 миллионов франков бюджет Совета по культуре Pro Helvetia (минус 6,5 млн). Причиной этого стала прежде всего, по мнению депутатов, «проблемная» деятельность Совета в России.

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Как объявил в марте 2024 года Совет, в период с 2022 по 2023 год в рамках сокращенного мандата работы Pro Helvetia Moscow поддерживались только прямые обмены между художниками и деятелями культуры в форме резиденций или исследовательских проектов. Учитывая неизменную политическую ситуацию, связанную с продолжающейся войной между Россией и Украиной, фонд осознал, что у его московского офиса больше нет возможности выполнять свой мандат по распространению швейцарской культуры в России в полном объёме и надлежащим образом.

После принципиального решенияВнешняя ссылка, принятого в ноябре 2023 года, Совет Фонда на своем заседании 28 февраля 2024 года постановил прекратить деятельность своего московского офиса в конце 2024 года. Однако, в соответствии со своей миссией по развитию культурного диалога, Фонд убежден, что «обмен с независимой арт-сценой России должен быть сохранен. С этой целью с 1 января 2025 года на двухлетний пилотный период будет создана минимальная структура в виде подразделения по культурному обмену».

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Ранее в адрес Совета высказывались претензии в плане его «слишком дружественного», несмотря на войну против Украины, курса по отношению к России. Как сообщало радио SRFВнешняя ссылка, летом 2023 года стало известно, что глава Швейцарского совета по культуре Филипп Бишоф состоит в отношениях с россиянкой, бывшей руководительницей офиса Pro Helvetia в Москве. Русская партнерша Ф. Бишофа жила по состоянию на декабрь 2023 года в Цюрихе и возглавляла отдел «Внешняя сеть и международные дела» Совета.

Значит ли это, что Совет именно из-за неё придерживался «дружественного» подхода к России? «Нет», — твердо ответил в ответ на запрос радио SRF Жером Бенуа (Jérôme Benoit), заместитель директора центрального офиса Совета. «Ни один человек не может просто принять какое-то решение, у нас существуют правила и процессы». Еще в декабре 2023 года был убежден, что «важно сохранять как можно больше свободного пространства для искусства, даже в сложных условиях».

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Как сообщала в конце 2023 года газета NZZ am SonntagВнешняя ссылка, Cовет Pro Helvetia также спонсировал художницу, который впоследствии, помимо всего прочего, получила престижную должность в одном из российских государственных вузов. Pro Helvetia не хватило необходимой прозорливости? Жером Бенуа говорит так: «Если бы мы тогда знали некоторые вещи, которые знаем сегодня, мы бы приняли в этом случае другое решение».

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