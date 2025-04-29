Народный сход кантона Гларус: что обсудят граждане на площади?

В первое воскресенье мая в кантоне Гларус каждый год проходит ландсгемайнде (народный законодательный сход). Keystone / Walter Bieri

В первое воскресенье мая в кантоне Гларус состоится ландсгемайнде (народный законодательный сход). Обзор ключевых тем повестки дня.

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Уже скоро 4 мая на площади Цаунплатц в городе Гларус (Zaunplatz) вновь соберётся ландсгемайнде — народный законодательный сход под открытым небом. По традиции он начинается в 9:30 утра и завершается к полудню. Однако в этом году жителям кантона придётся запастись терпением: обед с традиционной телячьей колбасой придётся отложить немного на потом.

Традиционно к каждому такому сходу публикуется «Мемориал», официальная брошюра для голосования с изложением всех вопросов, вынесенных на суд народа. В этом году она насчитывает почти 200 страниц. И это не случайно: повестка дня очередного форума будет насыщенная, некоторые вопросы обещают вызвать оживлённые дискуссии. Кстати, кантональные власти накануне сообщили об ошибке, допущенной в «Мемориале»: речь идёт о графике, касающемся «образовательных ваучеров». Исправленный вариант графика опубликован на официальном сайте кантона по этой ссылке, но об этом чуть позже.

Общественный транспорт: важный восьмой пункт

Наибольшее внимание, как ожидается, привлечёт восьмой пункт повестки дня: проект нового кантонального закона о порядке регулирования и работы регионального общественного транспорта, предусматривающего норму, в соответствии с которой все города и деревни кантона должны иметь доступ к такому транспорту, работающему по меньшей мере с получасовым интервалом. Правоцентристские силы ранее уже раскритиковали эту инициативу в кантональном парламенте как избыточную и чрезмерно затратную. Закон также касается порядка транспортного доступа к свободному от автомобилей курорту Браунвальд (Braunwald).

Наибольшее внимание, как ожидается, привлечёт восьмой пункт повестки дня: проект нового кантонального закона о порядке регулирования и работы регионального общественного транспорта. Keystone

Кантон Гларус уже инвестировал свыше 10 млн франков в модернизацию существующего там тросового фуникулёра железнодорожного типа. Местные жители, представители бизнеса и туристической отрасли выступают за строительство более быстрой и современной подвесной гондольной канатной дороги. Однако правительство настаивает на сохранении старого фуникулёра в качестве основного транспортного решения. Соответствующее положение должно быть закреплено в законе, но для этого оно должно получить принципиальное согласие граждан кантона.

Образовательные ваучеры: потенциальный прецедент

Другой резонансный пункт — предложение об образовательных ваучерах или Bildungsgutschriften, с которым выступил один из основателей местной частной школы. Речь идёт о финансовых взносах из бюджета кантона, которые позволили бы каждому ребёнку по желанию посещать не только государственную, но и частную школу. Правительство и Ландрат (Landrat, парламент) считают такие кредиты избыточной мерой. Их аргументация: государственные школы вполне справляются со своими задачами, в частных же учебных учреждениях обучается лишь небольшое число детей. Кроме того, свободный выбор типа школы повлечёт за собой дополнительные расходы для общин кантона.

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Тем не менее инициатор этого проекта вёл активную агитацию в поддержку своего предложения на протяжении нескольких недель по всему кантону, так что пока не ясно, какое решение примет ландсгемайнде, и не исключено, что эти дополнительные расходы станут реальностью. Народный сход Гларуса в прошлом не раз принимал неожиданные решения — в частности, в 2007 году он небольшим большинством голосов выступил за снижение возрастного порога участия в голосованиях и выборах с 18 до 16 лет. И по сей день Гларус — единственный кантон Швейцарии, где реализована данная норма.

Политически сложная реформа

После реформы 2011 года, когда прежние 25 общин кантона были объединены в три крупные общины, в кантональный закон об административном делении кантона (Gemeindegesetz) были внесены многочисленные поправки. На сегодняшний день документ считается уже полностью устаревшим и подлежащим кардинальному пересмотру. Если правительство и парламент добьются своего, то три существующие общины получат право самостоятельно решать, например, вопрос о том, сохранять ли им у себя коммунальный парламент или им хватит иметь только общее собрания граждан общины.

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Вопрос о предоставлении иностранцам избирательных прав на уровне общин (Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene) был предложен правительством, но не получил поддержки в Ландрате (парламенте) и правительство вообще решило не выносить его на народный сход. Однако давление со стороны лево-зелёного лагеря усиливается: его представители требуют, чтобы вопрос предоставления права голоса иностранцам все-таки был передан на усмотрение самих коммун. И не исключено, что народный сход займется и этим вопросом.

«Медленные воскресенья» в регионе Клёнталь

Также на повестке дня — введение так называемых «медленных воскресений», то есть запрета на автомобильное движение в курортной долине Клёнталь в воскресные дни с целью «повышения качества отдыха». Первоначально планировалось ввести восемь таких дней в году, однако после политических дебатов и обсуждений их число сократили до трёх. Удовлетворит ли это решение движение «Молодых зелёных», выступающих за более радикальные меры? Вопрос остаётся открытым — тема обещает стать предметом горячего обсуждения на народном сходе.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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