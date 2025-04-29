The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Демократия

Народный сход кантона Гларус: что обсудят граждане на площади?

В первое воскресенье мая в кантоне Гларус каждый год проходит ландсгемайнде (народный законодательный сход).
В первое воскресенье мая в кантоне Гларус каждый год проходит ландсгемайнде (народный законодательный сход). Keystone / Walter Bieri

В первое воскресенье мая в кантоне Гларус состоится ландсгемайнде (народный законодательный сход). Обзор ключевых тем повестки дня.

Этот контент был опубликован на
6 минут
Радио SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Уже скоро 4 мая на площади Цаунплатц в городе Гларус (Zaunplatz) вновь соберётся ландсгемайнде — народный законодательный сход под открытым небом. По традиции он начинается в 9:30 утра и завершается к полудню. Однако в этом году жителям кантона придётся запастись терпением: обед с традиционной телячьей колбасой придётся отложить немного на потом.

Традиционно к каждому такому сходу публикуется «Мемориал», официальная брошюра для голосования с изложением всех вопросов, вынесенных на суд народа. В этом году она насчитывает почти 200 страниц. И это не случайно: повестка дня очередного форума будет насыщенная, некоторые вопросы обещают вызвать оживлённые дискуссии. Кстати, кантональные власти накануне сообщили об ошибке, допущенной в «Мемориале»: речь идёт о графике, касающемся «образовательных ваучеров». Исправленный вариант графика опубликован на официальном сайте кантона по этой ссылке, но об этом чуть позже.

Общественный транспорт: важный восьмой пункт

Наибольшее внимание, как ожидается, привлечёт восьмой пункт повестки дня: проект нового кантонального закона о порядке регулирования и работы регионального общественного транспорта, предусматривающего норму, в соответствии с которой все города и деревни кантона должны иметь доступ к такому транспорту, работающему по меньшей мере с получасовым интервалом. Правоцентристские силы ранее уже раскритиковали эту инициативу в кантональном парламенте как избыточную и чрезмерно затратную. Закон также касается порядка транспортного доступа к свободному от автомобилей курорту Браунвальд (Braunwald).

Наибольшее внимание, как ожидается, привлечёт восьмой пункт повестки дня: проект нового кантонального закона о порядке регулирования и работы регионального общественного транспорта
Наибольшее внимание, как ожидается, привлечёт восьмой пункт повестки дня: проект нового кантонального закона о порядке регулирования и работы регионального общественного транспорта. Keystone

Кантон Гларус уже инвестировал свыше 10 млн франков в модернизацию существующего там тросового фуникулёра железнодорожного типа. Местные жители, представители бизнеса и туристической отрасли выступают за строительство более быстрой и современной подвесной гондольной канатной дороги. Однако правительство настаивает на сохранении старого фуникулёра в качестве основного транспортного решения. Соответствующее положение должно быть закреплено в законе, но для этого оно должно получить принципиальное согласие граждан кантона.

Образовательные ваучеры: потенциальный прецедент

Другой резонансный пункт — предложение об образовательных ваучерах или Bildungsgutschriften, с которым выступил один из основателей местной частной школы. Речь идёт о финансовых взносах из бюджета кантона, которые позволили бы каждому ребёнку по желанию посещать не только государственную, но и частную школу. Правительство и Ландрат (Landrat, парламент) считают такие кредиты избыточной мерой. Их аргументация: государственные школы вполне справляются со своими задачами, в частных же учебных учреждениях обучается лишь небольшое число детей. Кроме того, свободный выбор типа школы повлечёт за собой дополнительные расходы для общин кантона.

Читайте также:

Показать больше
Многие хотели бы, чтобы референдумы, подобные швейцарским, проводились и у них в стране тоже. Но как работает эта система?

Показать больше

А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Этот контент был опубликован на Швейцария сочетает представительную парламентскую демократию с инструментами прямого народного волеизъявления.

Читать далее А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Тем не менее инициатор этого проекта вёл активную агитацию в поддержку своего предложения на протяжении нескольких недель по всему кантону, так что пока не ясно, какое решение примет ландсгемайнде, и не исключено, что эти дополнительные расходы станут реальностью. Народный сход Гларуса в прошлом не раз принимал неожиданные решения — в частности, в 2007 году он небольшим большинством голосов выступил за снижение возрастного порога участия в голосованиях и выборах с 18 до 16 лет. И по сей день Гларус — единственный кантон Швейцарии, где реализована данная норма.

Политически сложная реформа

После реформы 2011 года, когда прежние 25 общин кантона были объединены в три крупные общины, в кантональный закон об административном делении кантона (Gemeindegesetz) были внесены многочисленные поправки. На сегодняшний день документ считается уже полностью устаревшим и подлежащим кардинальному пересмотру. Если правительство и парламент добьются своего, то три существующие общины получат право самостоятельно решать, например, вопрос о том, сохранять ли им у себя коммунальный парламент или им хватит иметь только общее собрания граждан общины.

Кроме того:

Показать больше
Граждане кантона Гларус голосуют на народном законодательном сходе (Landsgemeinde).

Показать больше

Плюсы и минусы законодательного схода

Этот контент был опубликован на В Швейцарии впервые проведено научное исследование мотивационных механизмов функционирования такой формы прямой демократии, как народный сход (вече).

Читать далее Плюсы и минусы законодательного схода

Вопрос о предоставлении иностранцам избирательных прав на уровне общин (Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene) был предложен правительством, но не получил поддержки в Ландрате (парламенте) и правительство вообще решило не выносить его на народный сход. Однако давление со стороны лево-зелёного лагеря усиливается: его представители требуют, чтобы вопрос предоставления права голоса иностранцам все-таки был передан на усмотрение самих коммун. И не исключено, что народный сход займется и этим вопросом.

«Медленные воскресенья» в регионе Клёнталь

Также на повестке дня — введение так называемых «медленных воскресений», то есть запрета на автомобильное движение в курортной долине Клёнталь в воскресные дни с целью «повышения качества отдыха». Первоначально планировалось ввести восемь таких дней в году, однако после политических дебатов и обсуждений их число сократили до трёх. Удовлетворит ли это решение движение «Молодых зелёных», выступающих за более радикальные меры? Вопрос остаётся открытым — тема обещает стать предметом горячего обсуждения на народном сходе.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
voting at the Landsgemeinde in Glarus

Показать больше

Народный сход в швейцарском кантоне Гларус прошел в условиях пандемии

Этот контент был опубликован на Из-за этого число участников законодательного народного схода (Landsgemeinde) оказалось меньше обычного.

Читать далее Народный сход в швейцарском кантоне Гларус прошел в условиях пандемии

Показать больше

Дать ли право голоса 16-летним: что думает Швейцария?

Этот контент был опубликован на Большинство из тех, кому еще нет 25-ти лет, мало интересуется инструментами демократии. Стоит ли давать право голоса 16-летним?

Читать далее Дать ли право голоса 16-летним: что думает Швейцария?
Bruno Kaufmann im Moskauer Fernsehstudio vor einer Wand mit Fernsehbildschirmen

Показать больше

Десять признаков демократического общества с точки зрения Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцария страна с идеальной (почти) демократией и по меньшей мере интересно узнать, что значит с её точки зрения построить «правильную демократию».

Читать далее Десять признаков демократического общества с точки зрения Швейцарии
Haus mit zwei Flaggen an zwei Fenstern

Показать больше

Старейшая швейцарская демократия делает шаг в интернет!

Этот контент был опубликован на Парламентские выборы начнутся в Швейцарии в это воскресенье в кантоне Аппенцелль-Внутренний. Голосовать будут руками — и в прямом эфире в интернете!

Читать далее Старейшая швейцарская демократия делает шаг в интернет!
Die Altstadt von Aarau aus der Luft fotografiert

Показать больше

Слияние общин — угроза швейцарской демократии?

Этот контент был опубликован на Сокращение числа общин — шанс или риск для швейцарской демократии? Этот вопрос пока еще никем в стране с надлежащей тщательностью не исследовался.

Читать далее Слияние общин — угроза швейцарской демократии?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR