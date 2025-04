Landsgemeinde de Glaris: les points les plus importants de l’ordre du jour

Comme de coutume, la Landsgemeinde aura lieu sur la place principale du chef-lieu cantonal. Keystone / Walter Bieri

Le premier dimanche de mai, le canton de Glaris se réunit pour sa traditionnelle assemblée politique en plein air, la célèbre Landsgemeinde. Voici un aperçu des points les plus importants de l’ordre du jour de cette année.

5 minutes

SRF / Regionaljournal Ostschweiz Autres langues: 2 English en Open-air assembly in Glarus: the most important items on the agenda lire plus Open-air assembly in Glarus: the most important items on the agenda

Deutsch de Landsgemeinde Glarus: Das sind die wichtigsten Traktanden original lire plus Landsgemeinde Glarus: Das sind die wichtigsten Traktanden

La Landsgemeinde aura lieu le 4 mai sur la Zaunplatz, la place principale de Glaris, chef-lieu du canton. Comme à l’accoutumée, les travaux débuteront à 9h30 pour s’achever à la mi-journée. Cette année, cependant, les citoyens et citoyennes devront peut-être retarder leur déjeuner – y compris la traditionnelle saucisse de veau – car un ordre du jour chargé pourrait entraîner des discussions plus longues.

Le «mémorial» – en quelque sorte la brochure de vote – compte près de 200 pages. L’ordre du jour est dense et certains dossiers pourraient donner lieu à des discussions animées.

Erreur dans le mémorial

Le canton de Glaris a fait savoir qu’une erreur s’était glissée dans le mémorial. Ce faux pas s’est produit dans un graphique concernant les crédits de formation. Le graphique correct est disponible sur le site Internet du canton.

Vous trouverez iciLien externe l’ordre du jour complet et d’autres informations sur la Landsgemeinde de cette année à Glaris.

Transports publics

Le huitième point de l’ordre du jour devrait être au centre de l’attention. La nouvelle loi sur les transports publics entent en effet stipuler que toutes les localités du canton doivent être desservies toutes les demi-heures. Au parlement cantonal (Landrat), le camp de la droite a critiqué le fait que cela soit inutile et trop cher.

Depuis 1907, c’est un funiculaire qui assure la liaison avec Braunwald, une station touristique sans voitures. Keystone / Gian Ehrenzeller

La loi doit également régler la desserte sans voitures de la station thermale et touristique de Braunwald. Le canton a récemment investi plus de 10 millions de francs dans le funiculaire existant.

La population ainsi que les milieux du commerce et du tourisme, entre autres, rêvent d’une télécabine plus performante, plus rapide et plus attractive. Mais le gouvernement ne veut rien savoir. Il souhaite inscrire dans la loi que la desserte de Braunwald se fait par funiculaire et demande une décision de principe dans ce sens aux citoyens et citoyennes du canton.

Une nouvelle première suisse?

La proposition de crédits d’éducation constitue un autre point qui pourrait susciter un débat émotionnel. L’idée, lancée par un cofondateur d’une école privée, est que le canton apporte un soutien financier pour permettre à chaque enfant de fréquenter une école privée au lieu de l’école publique.

Le gouvernement cantonal et le parlement s’opposent largement à ce projet, arguant du fait que peu d’enfants fréquentent les écoles privées et que les écoles publiques offrent déjà un niveau d’éducation élevé. Ils avertissent également que le fait de donner aux familles le libre choix de l’école entraînerait des coûts supplémentaires pour les communes.

Comme l’initiateur de ces crédits de formation milite activement depuis des semaines en faveur de ces contributions dans tout le canton, il n’est pas exclu que la proposition passe la rampe. Et la Landsgemeinde glaronnaise a prouvé à maintes reprises qu’elle pouvait être surprenante – par exemple lorsqu’elle a approuvé en 2007, à une courte majorité, l’âge du droit de vote à 16 ans. À ce jour, Glaris est le seul canton à avoir adopté cette mesure.

La loi sur les communes: une bombe à retardement politique

Après la réforme structurelle des communes de 2011, lors de laquelle les 25 communes existantes ont été fusionnées en trois communes unifiées, la loi sur les communes a subi de nombreuses adaptations. Entre-temps, cette loi est devenue si obsolète qu’elle doit être totalement révisée.

Le gouvernement et le parlement veulent donner aux trois communes le pouvoir de décider elles-mêmes en toute autonomie si elles préfèrent se douter d’un parlement communal ou d’une assemblée communale traditionnelle.

La question de savoir si la population étrangère devait se voir accorder le droit de vote au niveau communal est plus controversée. Le gouvernement l’avait proposé, mais l’idée a été rejetée de justesse par le parlement cantonal et exclue du projet final. Cependant, la pression du camp gauche-vert s’accentue et une proposition formelle est attendue. La gauche soutient que chaque commune devrait être autorisée à décider d’introduire ou non le droit de vote pour les résidents étrangers.

Reportage de la télévision alémanique SRF sur les points à l’ordre du jour (en allemand):

Contenu externe

Des dimanches sans voitures dans le Klöntal?

La Landsgemeinde décidera également de la mise en œuvre de «Slow Sundays». Cette proposition concerne les dimanches sans voiture dans le Klöntal, afin d’améliorer la qualité des loisirs. Les politiciens ont transformé les huit dimanches prévus en trois. Les Jeunes Verts s’en contenteront-ils? Cette affaire est controversée et offre de nombreux sujets de discussion.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op