На референдуме в Швейцарии отменят запрет на танцы?

Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, требуется получения гражданства. Keystone / Alessandro Della Valle

Скоро, 28 сентября 2025 года, в нескольких швейцарских кантонах пройдут референдумы и голосования по региональным инициативам. В нашем материале: краткий перечень основных вопросов.

Телеканал SRF / портал Swissinfo

В кантоне Базель-Городской (Basel-Stadt) жители решат судьбу инициативы Zämme in Europa. Её авторы предлагают закрепить в кантональной конституции положение о том, что регион должен поддерживать стабильные отношения с Европейским союзом и соседними странами.

В кантоне Цюрих (Zürich) на референдум вынесен вопрос о новых правилах парковки в «синей зоне» (парковка у дома для частных машин). Стоимость разрешения на парковку планируют связать с весом автомобиля: чем тяжелее машина, тем дороже будет обходиться парковочный абонемент. Если инициатива пройдёт голосование, то Цюрих станет первым городом Швейцарии с подобной моделью, при этом расходы на парковку вырастут в два-три раза.

В Швейцарии существует три типа парковочных пространств. Очерченные синей линией (на фото, в Берне) предназначены для парковки машин местных жителей при наличии под стеклом годового разрешения на парковку. ©keystone/peter Schneider

В кантоне Тургау (Thurgau) подлежит пересмотру действующий уже тридцать лет закон о днях отдыха и о запрете устраивать танцы в эти дни. В центре внимания — пять праздников: Страстная пятница, Пасхальное воскресенье, День Святой Троицы (Пятидесятница), День покаяния и молитвы, а также Рождество. Федеральный праздник благодарения, покаяния и молитвы (Bettag) отмечается во всей Швейцарии в третье воскресенье сентября и традиционно посвящён молитвам за мир и примирение.

В Аппенцелле-Внешнем (Appenzell Ausserrhoden) голосуют по народной инициативе Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche. Так называемая «инициатива о защите детей» требует, чтобы такие меры, как обязательное ношение медицинских масок, тестирование или вакцинация в школах, могли вводиться только с согласия родителей.

В кантоне Золотурн (Solothurn) предлагается ввести систему денежных ваучеров, которые можно будет тратить на уход за детьми. Их можно будет использовать в детских садах, в группах продлённого дня или оплачивать ими услуги «дневных мам». Размер поддержки зависит от доходов родителей. Финансировать систему должны общины, кантон возьмёт на себя 40% расходов. По разным оценкам, воспользоваться этой помощью смогут около 90% семей кантона.

В Швейцарии за последние двадцать лет аренда жилья подорожала почти на 30 %. Многие семьи реально чувствуют это, заглядывая в свой кошелёк. Поэтому в кантоне Берн (Bern) Ассоциация арендаторов (Mieterinnen- und Mieterverband) добивается большей прозрачности ценообразования на рынке жилья с помощью так называемой «инициативы о стоимости аренды» (Mietpreis-Initiative), которая и была вынесена на голосование 28 сентября.

«Швейцария — это страна арендаторов жилья». Keystone / Walter Bieri

Инициатива предусматривает следующее: при сдаче квартиры внаём владельцы должны будут раскрывать для новых арендаторов прежний размер арендной платы — и делать это с помощью официального формуляра. Однако обязанность использовать такой бланк будет действовать только в том случае, если в кантоне Берн количество вакантных квартир окажется особенно низким — то есть при доле пустующих жилых помещений в 1,5 процента или ниже.

В Люцерне (Luzern) молодёжное отделение партии «Зелёные» предлагает освободить от транспорта сразу четыре городских квартала. Представители бюргерских партий считают эти планы чрезмерными. В кантоне Во (Vaud) решается вопрос либерализации избирательных прав иностранцев на муниципальном уровне. Предлагается сократить минимальный срок проживания в Швейцарии с десяти до пяти лет, при сохранении требования о трёхлетнем пребывании в кантоне. На этих условиях иностранцы смогли бы принимать участие в голосованиях на уровне общин. Для голосования по кантональным или федеральным вопросам, как и ранее, требуется получения гражданства.

В кантоне Фрибур (Fribourg) народная инициатива требует защитить озеро Грюйер (Greyerzersee). Поводом стал спор вокруг проекта строительства искусственной волны для серфинга — специальной гидротехнической установки, создающей постоянный поток воды, имитирующий морскую волну. В кантоне Швиц (Schwyz) основной темой голосования стала проблема нехватки учителей. В начале года кантональный РОНО предложил повысить стартовые зарплаты молодых учителей примерно на 8 500 франков, чтобы сделать тем самым профессию учителя более привлекательной. Эта мера теперь будет вынесена на суд народа.

В Женеве (Genève) состоятся довыборы в кантональное правительство. В мае 2025 года об отставке объявил министр правительства кантона Антонио Ходжерс (Antonio Hodgers, Grüne). На освободившееся министерское кресло сейчас конкурируют десять кандидатов и кандидаток.

