Протесты в Грузии со швейцарской точки зрения
В нынешних антиправительственных протестах в Грузии принимают участие иностранцы и лица с двойным швейцарско-грузинским гражданством. Некоторые из них серьезно опасаются депортации из Грузии, из-за чего один из наших собеседников даже отказался дать разрешение опубликовать свои слова в данном материале.
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Фрэнсис Безлер делает сыр, снимает кино, живет в Тбилиси, лето она вместе с мужем проводит на альпийском пастбище. Масштабные протесты в Грузии никак не отразились на ее бизнесе, заказов у неё по-прежнему достаточно. «Швейцарский сыр, который мы производим уже девять лет, по-прежнему ценится и грузинами, и россиянами. У сыра нет национальности», — говорит Фрэнсис Безлер, принимавшая активное участие в нынешних демонстрациях протеста в Тбилиси.
Для документального проекта, который длится уже четыре года, Фрэнсис Безлер постоянно снимает все новые и новые кадры. «Некоторым из главных героев (моего фильма) уже пришлось покинуть страну, тем более что правовая ситуация, в которой вынуждены сейчас в Грузии жить представители ЛГБТК-сообщества, заметно ухудшилась. Людей останавливают и досматривают повсюду. Волна нынешних арестов — это особая стратегия власти, направленная на подавление оппозиции. Агрессия не знает границ с обеих сторон. Правительство называет нас либеральными фашистами. Но сам ведь [лидер пророссийской партии „Грузинская мечта“] Бидзина Иванишвили — это настоящий олигарх».
«Нужна реформа полиции»
Френсис Безлер хотела бы покончить с коррупцией в Грузии и точно знать, куда идут ее налоги. Она критически относится к реализуемым в Тбилиси масштабным строительным проектам Бидзины Иванишвили. Насмотревшись на порой весьма жестокое отношение полиции к демонстрантам Фрэнсис Безлер считает необходимым проведение коренной реформы правоохранительных органов Грузии. По ее мнению, Швейцария в нынешней ситуации могла бы выступить в роли посредника. Однако пока ни о каком посредничестве не может быть и речи.
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Согласно плану пророссийского правительства на смену президенту Саломе Зурабишвили, главному голосу оппозиции, должен был прийти бывший футболист Михаил Кавелашвили, когда-то игравший за швейцарские клубы ФК «Цюрих» и ФК «Базель». Что и произошло в итоге. Однако Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий официально закончился 16 декабря 2024 года, уходить в отставку отказывается. Впервые в истории Грузии президент страны был избран не напрямую гражданами, а парламентом страны, однако Саломе Зурабишвили считает парламент нового созыва нелегитимным.
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Она утверждает, что в ходе выборов имели место фальсификации, так что никакого президента, по ее словам, такой парламент избирать не уполномочен. Саму Грузию она называет «жертвой российской спецоперации». Международные наблюдатели также сообщали о нарушениях в ходе президентских выборов. О том, как стремительно менялся в Грузии политический климат, нам рассказывает музыкант Александр Кордзая, у которого тоже есть два паспорта, швейцарский и грузинский.
Создавая «Гимн протеста»
Влияние России он ощущает самым непосредственным образом, проводя сравнение с ситуацией в Украине в 2014 году. «Как и тогда в Украине, пропагандисты утверждают, что демонстранты — это сплошь наркоманы и правые экстремисты. Надежду многим грузинам, протестующим на улицах, дает факт крупного внешнеполитического поражения, которые Россия потерпела в Сирии в результате падения режима Башара Асада». По его мнению, сейчас к протестам постепенно присоединяются все больше и больше людей. И вместо того, чтобы выступать, музыкант в эти дни не вылезает из судов, поддерживая коллег, арестованных во время демонстраций.
«Почти все они отменяют свои концерты, за исключением музыкантов, близких к правящей партии, мол, ну кто-то же все равно должен играть Рождественскую музыку у них на вечеринках». Как и многие другие Александр Кордзая требует проведения уже в ближайшие несколько месяцев новых выборов, которые должны будут пройти в присутствии нейтральных наблюдателей. Он также требует отставки премьер-министра и отмены Закона об иностранных агентах. Вооруженный микрофонами, во время демонстраций он записывал шум и голоса демонстрантов, и потом на этой основе Александр Кордзая создал музыкальное сочинение, которой он называет «Гимном протеста».
«Могу писать только летопись протестов»
В начале ноября 2024 года швейцарская писательница Аня Шмиттер (Anja Schmitter) жила находилась в Грузии и трудилась над своим новым романом. «Поначалу мне вполне удавалось регулярно работать, я вся была погружена в текст», — рассказывает она по телефону порталу SWI Swissinfo. После длинного периода жизни на два города, Цюрих и Тбилиси, в ноябре она наконец окончательно перебралась в столицу Грузии, там она сейчас и живет со своим другом недалеко от здания парламента. Протесты начались 28 ноября 2024 года и с того момента Аня Шмиттер перестала работать над романом.
«Сейчас я ничего не могу писать, кроме летописи демонстраций». В акциях протеста Аня Шмиттер участвует каждый день, оставаясь на улице порой до поздней ночи. «Из своей квартиры я слышу, как взрываются фейерверки, применяются водометы, слышу весь этот шум. Я конечно швейцарка и на особом положении, у меня всегда есть билет домой». Да и слухи ходят, что иностранцам, участвующим в протестах, грозит депортация. «Это меня пугает. Но я не хочу поддаваться страху». Прямой угрозы своему будущему в Грузии она не видит. «Если только Россия не вмешается напрямую военным образом».
«Никто покидать страну не собирается»
Аня Шмиттер — не единственная участница протестов без грузинского паспорта. В докладе американской правозащитной организации «Центр социальной справедливости» (Social Justice Centre / SJCВнешняя ссылка, город Мадисон, штат Висконсин) сообщается, что всех иностранных граждан, задержанных во время протестов, потом вызывают «на разговор» в миграционный отдел Министерства внутренних дел Грузии.
Один из наших собеседников получив повестку и в самом деле пришел в министерство и был тут же выслан из страны, из-за чего он даже не решился дать нам разрешение опубликовать свои свидетельства в данном материале. Но как подтвердили SWI Swissinfo несколько нами опрошенных иностранных граждан, выходивших на улицы с остальными протестующими, никто из них пока покидать страну не собирается. Более того, среди демонстрантов можно встретить и многих граждан Грузии, специально вернувшихся из-за границы, с тем чтобы «защитить свою страну от российской агрессии».
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Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
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