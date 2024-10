Исторические связи Швейцарии и США: взаимное влияние, общность и различия

Долгое время США и Швейцария считались «братскими республиками». Потом связь времен распалась. Ниже мы создали сравнительное жизнеописание двух стран, постарались найти исторические точки их соприкосновения, задавшись вопросом, что связывает две столь разные страны? Чему США и Швейцария могли бы поучиться друг у друга в настоящее время?

Уже скоро, 5 ноября 2024 года в США будут выбирать нового президента или — впервые — новую женщину-президента. Все называют эти президентские выборы судьбоносными. И в самом деле, их итоги способны оказать долгосрочное влияние как на саму страну, так и на весь мир. В Швейцарии же «никогда ничего не происходит». Так что на первый, да и на второй взгляд, называть США и Швейцарию «братскими республиками» — это полный абсурд. Эти страны очень различаются. «Возможно, что страна с 8 млн жителей просто менее политически расколота, чем страна, в которой живут 330 млн человек».

Такое мнение высказал американец Тарик Деннисон в интервью SWI swissinfo.ch. Тарик Деннисон — убежденный республиканец, и он уже долгое время живет в Швейцарии. В самом деле: Швейцария — это небольшая нейтральная страна в центре Европы. США занимают огромную по площади территорию, они простираются от восточного Атлантического до западного Тихоокеанского побережья. Швейцария, площадь которой составляет всего 41 285 кв. км, сравнима по площади со штатами Массачусетс и Коннектикут, вместе взятыми, хотя она тоже расположена между двумя водоёмами — Женевским озером на юге и Боденским озером на севере.

Но дело не только в размерах и численности населения. Политическая модель Швейцарии ориентирована на поиск консенсуса и решений, которыми могут (должны) быть (не)довольны все в обществе (или все заинтересованные стороны) в равной степени. Федеральный совет, кабмин страны в составе семи министров, формируется пятью крупнейшими партиями страны на основе принципа привлечения к правительственной ответственности всех в теории оппозиционных сил.

Решения как правительства, так и парламента, могут быть поставлены народом под вопрос и вынесены на всенародный референдум. И это ведет к тому, что тут совершенно не важно, кто в Швейцарии занимает должность президента, не говоря уже, что президент меняется в Швейцарии каждый год (так называемый режим ротации). Решения в кабмине принимаются в режиме коллективного руководства, а последнее слово принадлежит очень часто народу, в том числе организованному в формате структур гражданского общества и организаций из сферы бизнеса.

В США, напротив, идет постоянная и непримиримая борьба за президентское кресло и за власть в парламенте двух партий. Такая политическая система резко контрастирует со швейцарской моделью. Тем не мнее, и это куда важнее, эти страны связывают единые либеральные истоки и общие идеи эпохи Просвещения. И если провести сравнительный параллельный анализ их истории, то мы увидим, как эти страны влияли друг на друга, разделяя общую либеральную идею государства, не подавляющего личность.

Именно этот анализ мы и собираемся предложить вашему вниманию

Идейный бэкграунд, на основе которого и действовали потом в 18 веке «отцы конституции США», создали и заложили в том числе такие философы и мыслители, как женевец Жан-Жак Бурламаки (Jean-Jacques Burlamaqui, 1694–1748). В 1848 году, создавая современную федеративную Швейцарию, уже отцы швейцарской конституции скопировали парламентскую систему США, и с тех пор в Швейцарии нет верхней и нижней палат парламента, а есть большая и малая равноправные палаты, а все решения парламентом принимаются только на основе консенсуса обеих палат. В 1864 году десятки тысяч швейцарцев выразили свою скорбь по поводу гибели в результате покушения Авраама Линкольна.

Многие другие идеи продолжают и сейчас «сковывать одной цепью» две страны. Такова, например, республиканская идея гражданина (до недавнего времени — только мужчины), вооруженного, платящего налоги и несущего личную ответственность за достижение общественного блага. Именно на этой республиканской триаде и основывается в обеих странах массовое увлечение огнестрельным оружием, правда, с разными результатами: Швейцария страна вооруженная, но безопасная, массовых расстрелов, как в США, тут ещё ни разу не происходило.

Швейцарская иммиграция в США

Общая история двух стран выходит далеко за рамки истории политических и философских идей. Не менее прочной является и «миграционная цепь», связывающая обе страны. По приблизительным подсчетам, в период с 1700 по 2000 год в США эмигрировало около 460 000 швейцарцев. Многих таких эмигрантов не всегда узнавали и признавали в качестве швейцарцев. Из-за их языка, немецкого или французского, их часто ошибочно причисляли к немцам или французам. Тем не менее многие из них оставили в Новом Свете свои весьма заметные следы.

Самым влиятельным швейцарцем в истории США, пожалуй, был и остаётся по сей день Абрахам Альфонс Альберт Галлатин (Albert Gallatin, 1761, Женева — 1849, Нью-Йорк). После учебы в Женеве он эмигрировал за океан, в 1785 году получил гражданство США и занялся политикой, будучи ярым противником рабства. С 1801 по 1814 год он занимал должность министра финансов США.

Особое внимание следует обратить и на самую известную, наверное, швейцарскую американку, психиатра по профессии Элизабет Кюблер-Росс (Elisabeth Kübler-Ross). Она родилась в 1926 году в Цюрихе и умерла в штате Аризона в 2004 году. Свой родной Цюрих она покинула в 1958 году, разработав затем за океаном знаменитую модель пяти стадий проживания утраты: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Прямая демократия в Швейцарии и США

Среди тех, кто попытал счастья в «новом мире» в середине 19 века, был и швейцарский социалист Карл Бюркли. Его утопический план создать новое, совершенное общество в деревне Ла-Реюньон (La Réunion) в Техасе провалился. Но при этом прямая демократия существует, вопреки распространенным убеждениям, не только в Швейцарии. Такой способ народовластия не ограничен «уникальным швейцарским контекстом». Путь к прямой демократии в США пролегал как раз через Цюрих, и он тесно связан с текстами Карла Бюркли (Karl Bürkli).

После 1869 года его тексты начали распространяться в Англии, в 1888 году глава «Пенсильванского профсоюза печатников» (Typographers’ Union of Pennsylvania) Джеймс Уильям Салливан (James W. Sullivan) посетил Карла Бюркли. Американец очень внимательно следил за его деятельностью и впоследствии в 1892 году он опубликовал монографию Direct Legislation by the Citizenship through the Initiative and Referendum («Прямое народное законодательство посредством инициативы и референдума»). Этот текст и положил начало процессу распространения в США идей прямого и непосредственного народоправства.

В период с 1891 по 1898 гг. в США появилось более 70 публикаций о прямой демократии в Швейцарии. Идеи Карла Бюркли внимательно изучал и Уильям Саймон У’Рен (Simon U’Ren, 1859–1949). Он был американским юристом и политическим активистом, его усилиями в США были введены прямые выборы сенаторов, будучи прогрессистом, он активно выступал за введение в Штатах таких инструментов непосредственного народоправства, как народная законодательная инициатива и референдум. В итоге к 1918 году они в той или иной форме были введены в 23 штатах.

Политолог из Женевы Жюльен Жаке (Julien Jaquet) подробно и глубоко изучал формы прямой демократии в США и Швейцарии, изложив итоги своей работы в монографии People’s Political Power in the Sister Republics of Direct Democracy («Политическая власть народа в братских республиках, породненных прямой демократией»). В этой монографии Ж. Жаке, в частности, указывает, что обнаружил прямо пропорциональную корреляцию числа референдумов в США с количеством регионов, в которых происходит произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил. Чем больше таких искажений* и чем глубже идеологический разрыв между депутатами парламента и избирателями, тем чаще люди берутся там за инструменты непосредственного народоправства.

«Распалась связь времен»

Общими до определенного момента, точнее, до начала Первой мировой войны, были у Швейцарии и США и идеалы внешнеполитического нейтралитета и невмешательства в конфликты Старого Света. Более того, именно благодаря США Женева вообще появилась на политической карте мира в качестве значимого центра международной многосторонней демократии. Но затем «связь времен» распалась, отношения Вашингтона и Берна все чаще приобретали конфронтационный характер..

В 1941 году США потребовали от Швейцарии ввести санкции в отношении нацистской Германии. Спустя полвека разразился скандал вокруг так называемых «бесхозных денежных активов жертв Холокоста на счетах в швейцарских банках». В начале 21 века долгое время отношения двух стран осложнялись проблематикой уклонения от налогов американцами при «поддержке» швейцарских банков. Сегодня США критикуют Швейцарию за ее нежелание работать в группе РЕПО. При этом Швейцария представляет сейчас интересы США в Иране в качестве нейтрального посредника.

Демократии обеих стран сегодня находятся под ударом негативных последствий цифровой медиареволюции, что приобретает особое значение в преддверии президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. Сейчас в соцсетях распространяется такое количество фейков, что примерно два десятка американских штатов приняли решение начать прицельно противодействовать манипуляциям и лжи в сетях.

А недавно US homeland security** даже официально предупредила, что фейки, созданные на основе искусственного интеллекта (ИИ), способны в значительной степени осложнить проведение выборов. Швейцария тоже считается особенно уязвимой для манипуляций на основе ИИ из-за большого количества народных голосований и референдумов, каждый год проводимых по всей стране.

Но какие бы сложности ни были характерны для отношений двух стран, их взаимное родство и симпатия рано или поздно, но прорываются на первый план. Недаром в конце сентября 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис указывал в Нью-Йорке на мероприятии в рамках программы Democracy Delivers, организованном по инициатие его коллеги Энтони Блинкена, что «наши страны начиная с 17 века и по сей день влияют друг на друга. Мы — братские республики (…)».

Сегодня США остаются для Швейцарии источником популярных поп-культурных форматов и носящей скорее фольклорный характер «тоски» по свободе и по бесконечным просторам. Впрочем, дорога культурного влияния направлена в обе стороны: потомки швейцарских переселенцев в США продолжают отмечать европейский карнавал, а в городе Интерлакен в Швейцарии каждый год около полусотни тысяч поклонников романтики Дикого Запада проводят фестиваль субкультуры дальнобойщиков и музыки в стиле кантри.

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Чему эти две демократии могут научиться друг у друга сегодня? Высказывайте свои мнения, уважительно и аргументированно, участвуйте в наших дебатах на своем родном языке и узнавайте мнение нашей глобальной аудитории, говорящей на 10 языках.

Примечания:

*Джерримендеринг (Gerrymandering; также избирательная геометрия, избирательная география) — произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. Джерримендеринг может нарушить принцип равного представительства на основе равного количества депутатов от равного количества избирателей (подробнее в формате PDFВнешняя ссылка). В Швейцарии избирательными округами являются кантоны и их границы не меняются столетиями (кроме особого случая кантона Юра).

**Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов (Department of Homeland Security, или Департамент внутренней безопасности) — министерство в составе федерального правительства США, отвечающее за реализацию основных положений миграционной, таможенной и пограничной политики страны, а также курирующее вопросы кибербезопасности, противодействия терроризму и последствиям чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов.