Новости
Демократия

Берн обсудит избирательное право для иностранцев

В кантоне Берн запущена процедура общественного обсуждения вопроса о предоставлении иностранцам права голоса на уровне общин.
Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Правительство кантона Берн (Regierungsrat des Kantons Bern) запустило процедуру общественного обсуждения (Vernehmlassung) вопроса возможного введения избирательного права для иностранцев на уровне общин.

Как сообщило правительство, действовать должен будет принцип добровольности: те общины / муниципалитеты, которые захотят воспользоваться этой возможностью, должны будут сами внести соответствующие изменения в своё общинное право.

В будущем каждая община сможет самостоятельно решать, предоставлять ли совершеннолетним иностранным гражданам право участвовать в голосованиях на муниципальном уровне, или нет.

Обязательным должно быть выполнение трёх условий: наличие разрешения на постоянное проживание в стране (Niederlassungsbewilligung, категория C, буква латинская), не менее 10 лет непрерывного проживания в Швейцарии, из которых как минимум пять лет в кантоне Берн и не менее трёх месяцев — в соответствующей общине.

Законопроект, вынесенный на обсуждение, предусматривает внесение дополнений и изменений в Конституцию кантона и в Закон о правах общин (Gemeindegesetz). Обсуждение продлится до 27 января 2026 года.

Законопроект восходит к межфракционной парламентской инициативе «Автономия общин в вопросах политических прав!» («Gemeindeautonomie für politische Rechte!»), которая была с минимальным перевесом голосов одобрена Большим советом кантона Берн (Grosser Rat, парламент) в ходе осенней сессии 2024 года.

Жителям города из числа иностранных граждан уже предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Показать больше

Швейцарская политика

Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

Этот контент был опубликован на Жителям города из числа иностранных граждан уже сейчас предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Читать далее Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

