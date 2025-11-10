Сотрудники RTS против сокращения бюджета общественных СМИ
Сотрудники швейцарского общественного телеканала RTS на французском языке (Radio Télévision Suisse) призвали граждан страны проголосовать в следующем году против народной инициативы, направленной на «уполовинивание» бюджета общественного медиахолдинга SRG SSR, в состав которого, наряду с этим сайтом, входит и телеканал RTS.
Так называемая инициатива «200 франков — достаточно!» (Eidgenössische Volksinitiative «200 Franken sind genug»! / SRG-InitiativeВнешняя ссылка) будет вынесена на всенародное голосование 8 марта 2026 года. В опубликованном на прошлой неделе в четверг 6 ноября 2025 года заявлении сотрудники телерадиокомпании RTS заявили, что эта инициатива, запущенная Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), наносит удар по общественно значимой миссии швейцарских электронных СМИ, и призвали избирателей отклонить её.
«Этот манифест сотрудников — не жалоба, а обращение к обществу», — подчеркнул Александр Мадригали (Alexandre Madrigali), председатель женевского отделения профсоюза работников средств массовой информации SSM Genève. «Если эта инициатива будет одобрена народом, то телеканал RTS просто перестанет существовать», — заявила Валери Перрен (Valérie Perrin), региональный секретарь профсоюза SSM. Четверо сотрудников RTS, журналисты, режиссёры и технические специалисты, публично осудили эту инициативу, заявив, что она ставит под угрозу саму идею общественного вещания.
По их словам, они были вынуждены обратиться к избирателям анонимно из-за ограничений, введённых руководством RTS на время политической кампании накануне референдума 8 марта 2026 года. Напомним, эта инициатива предусматривает сокращение ежегодного медиасбора Serafe до 200 франков в год с домохозяйства. За счет этих денег примерно на 70% осуществляется финансирование общественного медиахолдинга SRG SSR.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
