Сотрудники RTS против сокращения бюджета общественных СМИ

Сотрудники телеканала RTS выступили против инициативы «200 франков — достаточно!», которая вынесена на голосование 8 марта 2026 года. Keystone-SDA

Сотрудники швейцарского общественного телеканала RTS на французском языке (Radio Télévision Suisse) призвали граждан страны проголосовать в следующем году против народной инициативы, направленной на «уполовинивание» бюджета общественного медиахолдинга SRG SSR, в состав которого, наряду с этим сайтом, входит и телеканал RTS.

2 минут

Так называемая инициатива «200 франков — достаточно!» (Eidgenössische Volksinitiative «200 Franken sind genug»! / SRG-InitiativeВнешняя ссылка) будет вынесена на всенародное голосование 8 марта 2026 года. В опубликованном на прошлой неделе в четверг 6 ноября 2025 года заявлении сотрудники телерадиокомпании RTS заявили, что эта инициатива, запущенная Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), наносит удар по общественно значимой миссии швейцарских электронных СМИ, и призвали избирателей отклонить её.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария прекратит финансировать своё иновещание? Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии намерено прекратить финансирование национального иновещания: в сети опубликована петиция с призывом «спасти Swissinfo». Читать далее Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?

«Этот манифест сотрудников — не жалоба, а обращение к обществу», — подчеркнул Александр Мадригали (Alexandre Madrigali), председатель женевского отделения профсоюза работников средств массовой информации SSM Genève. «Если эта инициатива будет одобрена народом, то телеканал RTS просто перестанет существовать», — заявила Валери Перрен (Valérie Perrin), региональный секретарь профсоюза SSM. Четверо сотрудников RTS, журналисты, режиссёры и технические специалисты, публично осудили эту инициативу, заявив, что она ставит под угрозу саму идею общественного вещания.

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия «200 франков достаточно»? Решать народу на референдуме Этот контент был опубликован на На референдум 8 марта 2026 года вынесены, в том числе, налоговая реформа и предложение сократить бюджет общественных СМИ наполовину. Читать далее «200 франков достаточно»? Решать народу на референдуме

По их словам, они были вынуждены обратиться к избирателям анонимно из-за ограничений, введённых руководством RTS на время политической кампании накануне референдума 8 марта 2026 года. Напомним, эта инициатива предусматривает сокращение ежегодного медиасбора Serafe до 200 франков в год с домохозяйства. За счет этих денег примерно на 70% осуществляется финансирование общественного медиахолдинга SRG SSR.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы Этот контент был опубликован на Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе. Читать далее Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Показать больше

Показать больше За кулисами портала SWI Между фейками и фактами: в чем состоит ответственность СМИ? Этот контент был опубликован на Международное информационное пространство меняется, причем роль таких медиа, как Swissinfo, становится ещё более значимой. Читать далее Между фейками и фактами: в чем состоит ответственность СМИ?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch