The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Демократия

Управление страной не должно быть делом узкой элиты

Так называемая Milizsystem — это швейцарская модель управления страной, в рамках которой значительная часть государственных и общественных функций выполняется не профессиональными политиками, а обычными гражданами, совмещающими политические обязанности со своей основной работой.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Беньямин фон Виль , Сара Пазино , Вера Лейзингер , Игорь Петров , Людмила Клот

Эта система действует как на уровне местных органов власти, так и в федеральном парламенте, где депутаты зачастую продолжают работать по своей основной профессии. Идея проста, она состоит в том, что управление страной не должно быть делом узкой элиты, а обязанностью всех граждан, вовлечённых в жизнь своего сообщества.

Показать больше

Такой подход укрепляет связь между политикой и обществом: решения принимаются людьми, которые знают потребности своего окружения не понаслышке. Швейцарская Milizsystem позволяет снизить расходы на управление и обеспечить незашоренность политиков, работающих в органах власти всех уровней. Однако у этой системы есть и слабые стороны.

Краеугольный камень?

Не каждый может позволить себе тратить время на общественные обязанности, особенно это касается тех, кто вынужден работать на полную ставку или ухаживать за родными и близкими. В результате политическое участие всё чаще все равно ограничивается привилегированными группами, а участие в политике женщин и молодёжи остаётся ниже желаемого уровня.

Читайте также:

Показать больше
Партия «Альтернатива для Германии» (AfD), добившаяся рекордного результата на нынешних парламентских выборах в ФРГ, уже давно выступает за внедрение в Германии форматов прямой демократии по швейцарскому образцу.

Показать больше

«Альтернатива для Германии» и прямая демократия в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Какого результата намерена достичь ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), используя инструменты прямой демократии?

Читать далее «Альтернатива для Германии» и прямая демократия в Швейцарии

Такая система остаётся краеугольным камнем швейцарской демократии, хотя всё больше экспертов и политиков задаются вопросом, как адаптировать её к вызовам 21 века. Сложность вопросов, с которыми сталкиваются непрофессиональные политики, нехватка времени, денег и общее падение интереса к порой никак не оплачиваемой общественной деятельности угрожают устойчивости данной модели.

И все-таки большинство швейцарцев все равно продолжают считать Milizsystem важным элементом демократической системы, подчёркивающим коллективную ответственность за общее благо, за то, что испокон веков называется res publica. Подробнее об этой системе читайте в нашем материале ниже.

Показать больше
Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей (Milizprinzip) является уникальной особенностью швейцарской демократии.

Показать больше

Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии

Этот контент был опубликован на Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей является уникальной особенностью швейцарской модели демократии.

Читать далее Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
8 Отметки «мне нравится»
10 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Сохранит ли Швейцария традиции общественного служения?

Этот контент был опубликован на Что спасёт отцов швейцарской демократии и уместен ли торг о том, сколько общественно-полезной политической работы должен выполнять каждый гражданин?

Читать далее Сохранит ли Швейцария традиции общественного служения?
Ein Mann in Anzug und mit Kaffeetasse

Показать больше

Швейцарский комик Майк Мюллер о прямой демократии

Этот контент был опубликован на В своем шоу «Сегодня у нас общее собрание» Майк Мюллер обращается к прямой демократии, находя в ней много моментов, достойных Салтыкова-Щедрина.

Читать далее Швейцарский комик Майк Мюллер о прямой демократии
Деревушка Вассен — это горное поселение, известное в Швейцарии своей церковью, ставшей даже героиней культового скетча.

Показать больше

В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков

Этот контент был опубликован на Любой федерализм опирается прежде всего на муниципальный уровень. В Швейцарии находить муниципальных политиков становится все труднее.

Читать далее В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков
Перекрытие дорог, блокирование аэропортов, томатный суп на картинах художников: законные акции протеста или злоупотребление гражданскими свободами?

Показать больше

Гражданское неповиновение и демократические права: системное противоречие?

Этот контент был опубликован на Перекрытие дорог, блокирование аэропортов, томатный суп на картинах художников: законные акции протеста или злоупотребление гражданскими свободами?

Читать далее Гражданское неповиновение и демократические права: системное противоречие?
В рамках школьного предмета «Образование для общества» в Молдове при поддержке Швейцарии школьники учатся азам демократии и основам цивилизованного общественного диалога.

Показать больше

Постсоветская Молдова: от чтения между строк к образованию для общества

Этот контент был опубликован на В рамках школьного предмета «Образование для общества» в Молдове при поддержке Швейцарии школьники учатся азам демократии.

Читать далее Постсоветская Молдова: от чтения между строк к образованию для общества

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR