Управление страной не должно быть делом узкой элиты

Так называемая Milizsystem — это швейцарская модель управления страной, в рамках которой значительная часть государственных и общественных функций выполняется не профессиональными политиками, а обычными гражданами, совмещающими политические обязанности со своей основной работой.

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Эта система действует как на уровне местных органов власти, так и в федеральном парламенте, где депутаты зачастую продолжают работать по своей основной профессии. Идея проста, она состоит в том, что управление страной не должно быть делом узкой элиты, а обязанностью всех граждан, вовлечённых в жизнь своего сообщества.

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Такой подход укрепляет связь между политикой и обществом: решения принимаются людьми, которые знают потребности своего окружения не понаслышке. Швейцарская Milizsystem позволяет снизить расходы на управление и обеспечить незашоренность политиков, работающих в органах власти всех уровней. Однако у этой системы есть и слабые стороны.

Краеугольный камень?

Не каждый может позволить себе тратить время на общественные обязанности, особенно это касается тех, кто вынужден работать на полную ставку или ухаживать за родными и близкими. В результате политическое участие всё чаще все равно ограничивается привилегированными группами, а участие в политике женщин и молодёжи остаётся ниже желаемого уровня.

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Такая система остаётся краеугольным камнем швейцарской демократии, хотя всё больше экспертов и политиков задаются вопросом, как адаптировать её к вызовам 21 века. Сложность вопросов, с которыми сталкиваются непрофессиональные политики, нехватка времени, денег и общее падение интереса к порой никак не оплачиваемой общественной деятельности угрожают устойчивости данной модели.

И все-таки большинство швейцарцев все равно продолжают считать Milizsystem важным элементом демократической системы, подчёркивающим коллективную ответственность за общее благо, за то, что испокон веков называется res publica. Подробнее об этой системе читайте в нашем материале ниже.

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