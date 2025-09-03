Как зародился живучий миф о связи вакцинации с аутизмом

Вакцина MMR защищает младенцев от трех вирусных заболеваний — кори, паротита и краснухи. Tek Image / Science Photo Library

Исследование 1998 года ошибочно связало вакцину MMR (с англ.: measles, mumps, rubella – вакцина против кори, свинки и краснухи) с аутизмом, что привело к резкому снижению уровня вакцинации, в том числе в Швейцарии. Миф оказался настолько живучим, что сеет сомнения вот уже почти 30 лет.

Ложное представление о связи комбинированной вакцины против кори, паротита (свинки) и краснухи (MMR) с аутизмом, появившееся ещё в 1998 году, до сих пор порождает страхи и сомнения. Прошло почти три десятилетия, а последствия этой публикации всё ещё ощущаются во многих странах мира. И всё, что потребовалось для того, чтобы породить одно из самых разрушительных медицинских заблуждений прошлого столетия — это научная статья объёмом всего пять страниц, в которой ошибочно утверждалось, что существует связьВнешняя ссылка между вакциной против кори, паротита и краснухи (MMR) и аутизмом.

Спустя шесть лет статья была опровергнута и официально отозвана, а её автор — доктор Эндрю Уэйкфилд (Andrew Wakefield) — лишён права заниматься медицинской практикой. Но к этому моменту волна страхов и недоверия к прививкам уже накрыла общество, и остановить её было уже практически невозможно. Уровень вакцинации против кори, паротита и краснухи в Англии снизился с 92% в 1995 году до 80% к 2003 году. В отдельных районах Лондона охват вакцинацией упал до 58%, что значительно ниже 95%, порога, необходимого для коллективного иммунитета и предотвращения устойчивой передачи вируса.

Пытаясь ограничить ущерб, власти не только публично опровергли статью Эндрю Уэйкфилда, но и развернули масштабную информационную и просветительскую кампанию. В 2013 году была запущена программа дополнительной вакцинации детей, пропустивших прививку MMR в предыдущие годы. Тем не менее на то, чтобы вернуть прежний уровень иммунизации, потребовалось почти два десятилетия. Но вернёмся к публикации, с которой всё началось.

Эндрю Уэйкфилд у здания Генерального медицинского совета в Лондоне, 28 января 2010 года. По заключению дисциплинарной комиссии, он проявил грубое пренебрежение к страданиям детей и злоупотребил доверием пациентов. Shaun Curry / AFP

Напечатанная в престижном журнале The Lancet в феврале 1998 года, она быстро попала на первые полосы британских газет, вызвав общественную дискуссию. На правительство оказывалось давление с требованием дать чёткие и однозначные разъяснения. Наибольший вред публикация нанесла системе здравоохранения в Великобритании, но её последствия до сих пор ощущаются во всём мире: статья серьёзно подорвала доверие к прививкам и продолжает влиять на родителей, которые и сегодня иногда сомневаются, стоит ли прививать своих детей.

В итоге по состоянию на 2023 год, если верить данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальный охват прививками против кори, паротита и краснухи (MMR) составил 83% для первой дозы и всего 74% для второй. Расследование в отношении Уэйкфилда провел Генеральный медицинский совет Великобритании (General Medical Council, GMC) — орган, отвечающий за лицензирование и контроль соблюдения этических стандартов врачебной практики. Именно он в 2010 году лишил врача права практиковать, а вскоре после этого решения журнал The Lancet отозвал его статью.

Искажение данных и конфликты интересов

Статья была, как уже указывалось, опубликована в престижном медицинском журнале. Позднее выяснилось, что её основные недостатки были связаны не со случайными ошибками, а с умышленным искажением информации. Достоянием общественности это стало благодаря работе британского журналиста Брайана Дира (Brian Deer), сотрудничавшего с газетой The Sunday Times. Это именно он обнаружил, что медицинские данные, представленные в статье, были сфальсифицированы для того, чтобы научная гипотеза «соответствовала» эмпирическим данным.

Так, в некоторых случаях признаки нарушения развития детей проявлялись ещё до того, как они получили вакцину MMR, а в других первые признаки наличия расстройств аутического спектра возникали через несколько месяцев, а не недель после вакцинации, или даже вовсе отсутствовали. Все эти данные были Эндрю Уэйкфилдом сознательно искажены или опущены. Кроме того, само исследование имело серьёзные методологические изъяны: в нём участвовали всего 12 детей, не было контрольной группы, результаты не подвергались должному статистическому анализу.

Несмотря на это, в публикации постулировалось существование причинно-следственной связи между прививкой MMR и развитием аутизма. Дополнительное беспокойство вызывал тот факт, что с детьми, включёнными в исследование, проводили инвазивные медицинские процедуры без соответствующего этического одобрения. Брайан Дир также выяснил, что у Уэйкфилда имелось несколько незадекларированных конфликтов интересов. Так, за два года до публикации он был нанят в качестве экспертного свидетеля адвокатом, готовившим судебный иск против производителей вакцин.

И дети, включённые в исследование, были отобраны среди семей, чьи случаи могли подтвердить позицию истцов. Наконец, сам Уэйкфилд подал патентную заявку на вакцину, защищавшую только от кори. Она могла бы серьезно конкурировать на рынке с комбинированной вакциной MMR. Напомним, что эта вакцина была разработана в 1971 году американским микробиологом Морисом Хиллеманом (Maurice Hilleman), хотя отдельная прививка от кори существовала и ранее и применялась в Швейцарии с 1960-х годов.

Начиная с 1985 года Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии (Bundesamt für Gesundheit, BAG, подразделение МВД, отдельного Минздрава в стране нет, прим. ред. рус.) рекомендует схему вакцинации комбинированной вакциной MMR, состоящую из двух этапов. Сегодня в Конфедерации прививки вводятся детям в возрасте 9 и 12 месяцев и обеспечивают очень высокий уровень защиты: от кори — на 97%, от паротита — на 86%, от краснухи — на 97%.

Психологический механизм «предвзятость подтверждения»

Эта вакцина стала настоящим прорывом в медицине, радикально изменившим ситуацию с распространением инфекционных заболеваний. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по всему миру в период с 2000 по 2023 год вакцинация против кори позволила предотвратить более 60 млн смертей. Вакцина MMR является безопасной и не имеет никакой связи с развитием аутизма — этот вывод подтверждён результатами более чем двух десятилетий научных наблюдений и крупномасштабных популяционных исследований с участием сотен тысяч детей из разных стран.

Аутизм в России и Украине В обеих странах повышается уровень информированности об аутизме, однако сохраняются серьёзные проблемы с ранней диагностикой и системной поддержкой людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей. В Украине ситуация осложняется значительным расхождением между официальной статистикой и реальным числом людей с аутизмом. По данным государственных реестров, зафиксировано около трёх тысяч детей с диагнозом РАС, однако, по оценкам специалистов, фактическое число может превышать 100 тысяч. Такое несоответствие связано с ограниченным доступом к диагностике и тем, что до 2014 года расстройства аутистического спектра не признавались отдельной клинической категорией. Детям часто ставили другие диагнозы — например, нарушения интеллектуального развития. В России распространённость РАС оценивается примерно в 1% от детского населения, что соответствует около 320 000 детей. Несмотря на улучшения в сфере диагностики, многие случаи остаются невыявленными — особенно у девочек и детей с лёгкими проявлениями аутизма.

Так, например, в одном из исследований, проведённом в Дании, были ретроспективно проанализированы данные более полумиллиона детей, получивших комбинированную вакцину. В итоге не было обнаружено никакой статистически значимой связи между вакцинацией и развитием аутизма. К аналогичным выводам пришли и несколько других независимых исследований, проведённых в Великобритании, США и других странах. Тем не менее, несмотря на убедительные научные доказательства, слухи о предполагаемой связи между вакциной MMR и аутизмом продолжают распространяться и сейчас.

«Отчасти это связано с тем, что в последние годы фиксируется всё больше случаев диагностики аутизма», — поясняет Маттео Галицци (Matteo Galizzi), эксперт Лондонской школы экономики в области поведенческих наук (behavioral sciences), изучающий закономерности поведения человека в обществе. Последнее десятилетие в ряде стран, включая США, Великобританию и Швейцарию, действительно наблюдается увеличение числа диагнозов расстройств аутистического спектра (РАС). Учёные в основном связывают эту тенденцию с повышением уровня осведомлённости людей о РАС, совершенствованием диагностических инструментов и с расширением списка критериев диагностики, а также с другими факторами.

Тем не менее, как подчёркивает Маттео Галицци, «когда люди слышат слухи, подобные тем, что были опубликованы в статье Уэйкфилда, а затем замечают рост числа диагнозов аутизма, то у них включается механизм „ предвзятости подтверждения “ (confirmation bias), который заставляет их с большей готовностью верить, что виноваты именно вакцины». Так называемое confirmation bias — это когнитивное искажение, когда человек склонен обращать внимание только на факты, подтверждающие его убеждения, и игнорировать или занижать значение противоречащей этим убеждениям информации.

Роль властей

С такой оценкой согласна и Хайди Ларсон (Heidi Larson), основательница и директор проекта Vaccine Confidence Project, а также профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Из-за снижения уровня вакцинации в мире уже наблюдается возвращение кори, и упорные слухи, подобные этому, могут нанести по иммунизации дополнительный удар. Медицинские работники предупреждают, что поддержание высокого уровня вакцинации остаётся крайне важным профилактическим фактором даже в таких странах, как Швейцария, где коллективная защита от кори пока считается достаточно надёжной. Подробнее о ситуации с корью читайте в материале выше.

В вопросе доверия к вакцинации немаловажную роль играет и то, какие сигналы подают официальные лица. Показателен пример США. Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.), известный скептическими высказываниями в отношении вакцин, с одной стороны, признал, что вакцинация является «наиболее эффективным способом ограничить распространение» кори и что «люди должны делать прививки от кори». Но, с другой стороны, он выразил обеспокоенность по поводу степени безопасности вакцин, заявив: «В настоящее время мы не знаем, каковы риски, связанные со многими вакцинами, не прошедшими надлежащих испытаний». Очевидно, под «надлежащими испытаниями» он имеет в виду проведение так называемых плацебо-контролируемых испытаний вакцин против кори у детей.

Постер, выпущенный в 1985 году Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в рамках кампании по продвижению вакцинации против кори. Getty Images

Уточним, что в ходе таких испытаний одной группе участников исследования вводят настоящую вакцину, а другой — плацебо, вещество, не содержащее активного компонента. Затем ученые сравнивают полученный эффект. Однако сегодня такие методы считаются неэтичными. Кроме того, вакцины, такие как MMR, перед допуском на рынок США, проходят многоэтапный процесс клинических исследований. Затем, уже после выхода на рынок, их безопасность и эффективность продолжают контролироваться в рамках постоянного режима мониторинга. В своих последних публичных заявлениях Роберт Ф. Кеннеди напрямую не связывал вакцину MMR с аутизмом. Но на ранних этапах своей политической карьеры он все-таки высказывал такие предположения.

В статье 2005 года, которая впоследствии была отозвана, он утверждал, что увеличение числа случаев аутизма якобы связано с консервантом тимеросалом, добавляемым во многодозовые флаконы с вакцинами. А совсем недавно он отказался однозначно заявить, что вакцина MMR не вызывает аутизм, и объявил о запуске крупномасштабной инициативы по изучению того, что он называет «экологическими причинами» увеличения числа диагнозов расстройств аутистического спектра (РАС). Он утверждает, что аутизм является «предотвратимым заболеванием» и предполагает, что для его развития необходимо «наличие в окружающей среде особых токсинов».

Эти заявления уже были опровергнуты научным сообществом. Эксперты подчёркивают, что аутизм сегодня считается скорее не болезнью в классическом смысле, а одной из форм нейроразвития человека, сопровождающейся особенностями восприятия, поведения и коммуникации. Способом, который предлагает Роберт Кеннеди, предотвратить или устранить аутизм невозможно. Кроме того, специалисты предупреждают, что устранять аутизм не нужно, а его трактовка в качестве «отклонения», которое необходимо «лечить», лишь приводит к дополнительной стигматизации и дискриминации людей с расстройствами аутистического спектра.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.