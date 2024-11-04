На швейцарских хоккеистах больше не будет креста

Швейцарским хоккейным командам больше не разрешается носить швейцарский крест на форме. Швейцарская федерация хоккея (Swiss Ice Hockey Federation - SIHF) подала соответствующее ходатайство слишком поздно. Решение об этом было принято Федеральным административным судом в Санкт-Галлене.
С тех пор как в 2017 году вступила в силу новая редакция Федерального закона «О правовых основах регулирования вопросов использования государственных символов» (Wappenschutzgesetz), право использовать геральдическую символику на основе символа швейцарского креста имеют теперь только федеральные органы власти Швейцарии.
Вместе с тем у компаний и общественных ассоциаций была возможность в течение двух последующих лет подать ходатайство с просьбой о предоставлении им права на дальнейшее использование этой символики — при условии, что швейцарский герб на своей продукции они размещали в течение последних 30 лет. И вот, как указал в своем решении, обнародованном 18 октября 2024 года, Федеральный административный суд, Швейцарская Федерация хоккея не соблюла установленные законом сроки.
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Поэтому суд пришел к выводу, что Федеральный институт интеллектуальной собственности (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum), которому Федеральное министерство юстиции и полиции (EJPD) поручило заниматься этим вопросом, оказался прав, не приняв к рассмотрению заявку SIHF, поданную с опозданием в 2021 году. Заявки на получение исключительного разрешения на использование данной геральдической символики должны были быть поданы в срок до конца 2018 года. Данное решение суда пока не имеет обязательной юридической силы.
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