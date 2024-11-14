Больше тепловых насосов, меньше солярки: как отапливаются дома в Швейцарии?

В Швейцарии для отопления более половины зданий все еще используется минеральное топливо (солярка, мазут). Keystone / Christian Beutler

Доля жилых домов, оборудованных так называемыми тепловыми насосами, в Швейцарии уже выше, чем в среднем по Западной Европе, масштабы использование солярки сокращаются, но нефтепродуктами по-прежнему отапливается по меньшей мере одно из трёх жилых зданий, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

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Согласно последним данным Федерального ведомства статистики (BFS), доля жилых домов в Швейцарии, оборудованных тепловыми насосами, увеличилась начиная с 2000 года в пять раз и в прошлом, 2023 году составила 21% от общей численности жилого фонда. Доля жилых домов, построенных за последние 10 лет и оборудованных тепловыми насосами, составляет уже показатель в 75%. Ситуация будет выглядеть несколько иначе, если считать не здания, а домохозяйства: в 2023 году с помощью теплового насоса отапливались 18% домохозяйств, то есть в Швейцарии масштабы использование этой системы отопления даже больше, чем в среднем по странам, анализируемым European Heat Pump Association, или Европейской ассоциацией тепловых насосов (EHPAВнешняя ссылка).

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Тепловой насос (холодильник наоборот), Внешняя ссылкаизвлекая тепловую энергию из воздуха, воды или земли и используя ее для обогрева зданий при помощи электричества, полученного из возобновляемых источников, имеет все шансы стать экологически устойчивой системой отопления, не производя, в отличие от газового или масляного типа отопительных котлов, выбросов парниковых газов. По такому показателю, как относительное количество тепловых насосов на душу населения, однако, сейчас лидируют скандинавские страны. Страны Средиземноморского региона, что неудивительно, учитывая их теплый климат, находятся в этой области на уровне ниже среднеевропейского показателя, примерно такие же показатели демонстрируют государства с умеренным климатом (Германия и Великобритания).

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Стимулирует распространение тепловых насосов насущная необходимость декарбонизации строительного сектора, без чего достижение международных климатических целей будет оставаться целью весьма призрачной. Финансовые стимулы с целью опережающего развития и внедрения данной технологии уже сейчас предлагают более чем 30 стран мира, включая Швейцарию. Жилые здания, в частности процесс потребления ископаемого топлива с целью отопления помещений и производства горячей воды, ответственны в мире примерно за 10% глобальных выбросов CO2 (показатель по Швейцарии — 22%).

Конец золотого века?

В 2022 году агрессия России против Украины и решение ряда западноевропейских стран качественно снизить степень своей зависимости от импорта российского газа придали процессу увеличения востребованности тепловых насосов дополнительный импульс. За прошедшее с тех пор время в годовом исчислении продажи таких насосов выросли в ЕС на 40% и почти на 25% в Швейцарии. Однако уже в 2023 году показатели продаж вышли на плато: после десятилетнего постоянного увеличения объемов общемировых продаж они впервые начали сокращаться: по данным EHPA падение продолжилось и в 2024 году, а первое полугодие этого года завершилось с показателем −47%. Конец золотого века тепловых насосов наступил?

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Причиной такого спада стала нехватка квалифицированного персонала, способного устанавливать такие насосы и относительно высокая по сравнению с газом стоимость электричества. Одновременно такие страны, как Франция, крупнейший в Европе рынок тепловых насосов, начали сокращать программы бюджетного финансирования программ переоборудования жилого фонда и перевода их на новые экологичные системы отопления. Для Швейцарии 2024 год тоже в этом плане особо удачным не будет. Таков прогноз Филиппа Ранка из Швейцарской ассоциации тепловых насосов (Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS). За первые шесть месяцев 2024 года продажи тепловых насосов сократились в Конфедерации на 38%.

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После вторжения России в Украину в Швейцарии, по его словам, степень убежденности в том, что страну непременно нужно переводить на новые способы отопления, несколько снизилась. Кроме того, с учетом завершения пандемии, семьи предпочитают пока тратить свои деньги на отдых у моря, а не вкладывать их в замену масляного отопительного котла на тепловой насос. С другой стороны, считает Филипп Ранк, здесь явно наступила необходимая корректура. «Тепловой насос — это решение ведь отнюдь не для каждого дома. Устанавливать его в плохо изолированном помещении не имеет смысла, он будет просто неэффективен. Кроме того, у нас есть и другие варианты — централизованное теплоснабжение по трубам или котлы, работающие на древесных гранулах (пеллетах). Тепловые насосы будут продолжать распространяться, но уже не так активно».

Солярка — все ещё основное топливо

Распространение тепловых насосов не мешает ископаемому топливу оставаться в Швейцарии основным источником энергии для целей отопления. Масляный котел установлен почти что в каждом третьем жилом здании (37%), каждое шестое здание (17%) отапливается газом. На протяжении последних 40 лет доля зданий с отоплением на основе мазута и солярки в Швейцарии неуклонно снижалась, тем не менее этот показатель всё ещё является одним из самых высоких в Западной Европе. Причины такой ситуации носят исторический и финансовый характер. Во-первых, помещения, которые раньше в Швейцарии использовались для хранения угля и которые имелись практически в каждом здании, идеально подходили для установки масляных котлов.

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Во-вторых, сегодня системы отопления на ископаемом топливе продолжают быть куда более конкурентоспособными в основном из-за их более привлекательной стоимости. Кроме того, менять их приходится относительно редко. Об этом недавно рассказал Мохамед Мегари из Департамента / Министерства энергетики кантона Во в интервью швейцарской франкоязычной телерадиокомпании RTS. Первоначальные инвестиции в отопительный котел на ископаемом топливе составляют сумму в размере около 20 000 швейцарских франков. Тепловой насос требует как минимум 30 000 франков, и это в дополнение к затратам на надлежащую теплоизоляцию здания.

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Поэтому-то многие домовладельцы и предпочитают менять старый мазутный котел на новые системы, но такого же типа. В Швейцарии не существует общего федерального закона, обязывающего менять отопительные системы, работающие на ископаемом топливе, на инновационные тепловые насосы. Если такие обязательства и вводятся, то только на уровне субъектов федерации, кантонов. Таким образом, в ближайшие годы в Швейцарии масштабы использования нефтепродуктов и газа для отопления домов все-таки продолжат сокращаться. Цель федерального правительства — сократить домовые выбросы CO2 до нуля уже к 2050 году.

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