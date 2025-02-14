Страхование ущерба от пожара: чем Швейцария отличается от США?

За последние 5 лет в Калифорнии были аннулированы 3 млн полисов: страховщики сочли риски слишком серьезными. В Швейцарии это было бы невозможно. Telegiornale 14.01.2025, 20:00

Катастрофические пожары в Калифорнии затронули уже более 13 миллионов человек. В этом регионе такие катаклизмы давно уже стали постоянной угрозой. За последние 5 лет в Калифорнии были поэтому аннулированы 3 млн полисов: страховщики сочли риски слишком серьезными. В Швейцарии такой сценарий был бы невозможен.

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Страховая система Швейцарии устроена совершенно иначе. Страховые полисы, покрывающие ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, в соответствии с действующим законодательством обязаны учитывать и страховое покрытие от пожара, и страховщики даже при всем желании не могут своей властью изъять этот пункт из договора об оказании страховых услуг. «Страховая компания не может отказаться от (возмещения ущерба от пожара), даже если захочет».

Об этом заявил на днях Эдуард Хельд (Eduard Held), директор департамента страхования от стихийных бедствий Швейцарской Ассоциации предприятий сферы страхования (Schweizerischer Versicherungsverband / Swiss Insurance AssociationВнешняя ссылка). По его словам, в последние годы количество заявлений о возмещении ущерба, возникшего по причине природных катаклизмов, в Швейцарии возросло, но с изменением климата этот факт пока никак не связан.

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Систем страхования в Швейцарии столько же, сколько и кантонов, но вкратце общую систему можно было бы описать следующим образом. Страхование жилья от пожаров, стихийных бедствий и краж для арендаторов в стране обязательным не является. Такая норма действует в большинстве кантонов. А вот владельцы жилья обязаны застраховаться от пожаров и от стихийных бедствий, таких как ураган, град, наводнение и оползень. Благодаря этому в стране застраховано 95% всей швейцарской недвижимости.

Джирават Джун-ен, владелец ресторана Siam Orchidee, на руинах своего дома, разрушенного 25 июля 2023 года ураганом, обрушившимся на регион Крет-дю-Локль недалеко от города Ла-Шо-де-Фон на западе Швейцарии. А вы тоже не сразу смогли отыскать человека на фото? Jean-christophe Bott/Keystone

Некоторые кантоны, например, Тичино, Женева, Ури, Швиц, Аппенцелль-Внутренний, Вале и Обвальден, предоставляют им в этом смысле куда большую, чем обычно, свободу выбора. В этих кантонах даже для владельцев страхование от пожаров и стихийных бедствий не является обязательным, но все равно даже в этих регионах масштаб охвата объектов недвижимости теми или иными видами страхования превышает 90%. Значит ли это, что в Тичино жить опаснее, чем в Берне? Скорее, нет! В качестве примера Эдуард Хельд приводит сильный град, обрушившийся на регион города Локарно в августе 2023 года.

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Несмотря на его исключительную силу, местная система страхования «с честью выдержала это испытание». Да и в целом в Швейцарии очень сильна степень солидарности регионов, те, кто живет в районах с более низким риском, не рассматривает отстраненно тех, кто живет в зонах с более высоким риском. Единственным, наверное, пробелом в этой в целом хорошо налаженной системе является страхование от землетрясений. От них в Швейцарии застрахованы только 15% зданий.

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Конечно, такие катаклизмы в стране происходят относительно редко, хотя небольшие землетрясения силой до 2–3 баллов по шкале Рихтера происходят тут регулярно. Так или иначе, правительство попыталось было решить эту проблему, но все предложения кабмина встретили сопротивление со стороны страховщиков и пока этот вопрос остаётся открытым. О том, какие природные бедствия обрушивались на Швейцарию, читайте ниже.

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