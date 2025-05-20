Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты

Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе. Keystone-SDA

Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы всё ещё остаётся атмосфера в коллективе, она даже важнее, чем размер заработной платы. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное во вторник 13 мая 2025 года ассоциацией Swissstaffing совместно с институтом GFS Zürich.

2 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Согласно опросу, в котором приняли участие 1 204 работника, 68% респондентов назвали хороший рабочий климат главным критерием при поиске работы. Заработную плату поставили на первое место 63%. Около половины респондентов считают важными факторами гибкий график и свободный выбор места работы (дома или в офисе). Поколение Z придаёт большое значение уровню дохода и стабильности занятости — во многом из-за опыта кризисов и неустойчивости на рынке труда.

А вот для тех, кому за 50, на первый план выходят самореализация, смысл жизни и гибкость графика и условий работы. Это поколение формировалось в период экономического роста и социальной стабильности и, как правило, оно получало более высокую зарплату, чем молодёжь сегодня. Однако дополнительный опрос 509 компаний показал: пожелания сотрудников и кадровая политика бизнеса не всегда совпадают.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается? Этот контент был опубликован на Во времена пандемии все (или почти все) работали из дома, потом пандемия прошла, но home office отнюдь не был забыт. Читать далее Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

Лишь около половины компаний называют благоприятную атмосферу или справедливую оплату труда своими сильными сторонами. Зато многие делают ставку на «плоские иерархии», фактор, который, как показал опрос, не входит в число приоритетов для большинства сотрудников.

В условиях нехватки квалифицированных кадров ассоциация Swissstaffing призывает компании скорректировать свои стратегии в области персонала. Кадровые агентства, по мнению ассоциации, могут сыграть ключевую роль в том, чтобы учитывать разнообразные потребности разных поколений и находить гибкие решения при подборе вакансий.

Компании же могли бы начать инвестировать в позитивный рабочий климат, в конкурентоспособную оплату труда и в адаптивные модели занятости. «Игнорирование этих факторов может привести к текучести кадров и трудностям при найме новых работников», — предупреждают в Swissstaffing.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch