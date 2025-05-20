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Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты

Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.
Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе. Keystone-SDA

Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы всё ещё остаётся атмосфера в коллективе, она даже важнее, чем размер заработной платы. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное во вторник 13 мая 2025 года ассоциацией Swissstaffing совместно с институтом GFS Zürich.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Согласно опросу, в котором приняли участие 1 204 работника, 68% респондентов назвали хороший рабочий климат главным критерием при поиске работы. Заработную плату поставили на первое место 63%. Около половины респондентов считают важными факторами гибкий график и свободный выбор места работы (дома или в офисе). Поколение Z придаёт большое значение уровню дохода и стабильности занятости — во многом из-за опыта кризисов и неустойчивости на рынке труда.

А вот для тех, кому за 50, на первый план выходят самореализация, смысл жизни и гибкость графика и условий работы. Это поколение формировалось в период экономического роста и социальной стабильности и, как правило, оно получало более высокую зарплату, чем молодёжь сегодня. Однако дополнительный опрос 509 компаний показал: пожелания сотрудников и кадровая политика бизнеса не всегда совпадают.

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Лишь около половины компаний называют благоприятную атмосферу или справедливую оплату труда своими сильными сторонами. Зато многие делают ставку на «плоские иерархии», фактор, который, как показал опрос, не входит в число приоритетов для большинства сотрудников.

В условиях нехватки квалифицированных кадров ассоциация Swissstaffing призывает компании скорректировать свои стратегии в области персонала. Кадровые агентства, по мнению ассоциации, могут сыграть ключевую роль в том, чтобы учитывать разнообразные потребности разных поколений и находить гибкие решения при подборе вакансий.

Компании же могли бы начать инвестировать в позитивный рабочий климат, в конкурентоспособную оплату труда и в адаптивные модели занятости. «Игнорирование этих факторов может привести к текучести кадров и трудностям при найме новых работников», — предупреждают в Swissstaffing.

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