Шахрам Эбадоллахи (Shahram Ebadollahi), руководитель Отдела информационных технологий и искусственного интеллекта швейцарской фармацевтической компании Novartis выступает на Конференции по вопросам внедрения технологий с элементами самообучения и искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Базель, Швейцария.

(Dominique Soguel)

Программы с элементами искусственного интеллекта (ИИ) могут в перспективе стать «чудо-оружием» в руках клиник, больниц и врачебных практик. Они они в состоянии повысить точность диагнозов, сократить объем бюрократической работы, предоставив медикам возможность больше времени проводить с пациентами. У Швейцарии есть все предпосылки для того, чтобы стать мировым центром разработки технологий ИИ в сфере здравоохранения. Но есть тут и свои сложности.

Уже сегодня умные машины могут делать то, что еще вчера казалось ненаучной фантастикой. Например, они могут рыться в интернете, выискивать релевантные данные, разбросанные по тысячам публикаций в научных журналах, объединять их в единые комплексы и информировать медиков о новейших тенденциях в сфере здравоохранения. Программы-боты могут прочесывать интернет-чаты и форумы, выявляя пользователей, склонных к суициду. Алгоритмы могут следить за динамикой развития и распространения эпидемий и предсказывать место и время вспышек редких заболеваний. Специальные программы распознавания речи могут вести в режиме реального времени протоколы общения врача и пациента. Мобильные программы-приложения могут ставить диагнозы и делать прогнозы людям с, например, кожными заболеваниями.

У Швейцарии есть все предпосылки для того, чтобы стать мировым центром разработки технологий ИИ в сфере здравоохранения. Страна уже сейчас обладает весьма развитой инфраструктурно-деловой и научной «экосистемой», позволяющей продуктивно сотрудничать и объединять ресурсы и усилия представителям академической науки, большого бизнеса в области фармацевтики и медтехники, молодым да ранним стартапам с сумасшедшими, но, кто знает, может быть гениальными, идеями и разработками, финансистам и политикам всех уровней. Разумеется, такая выгодная концентрация инноваций, капитала и политической стабильности не осталась незамеченной как в самой стране, так и за рубежом.

Экономика и жизнь Фармацевтика в Швейцарии — too big to fail? Конфедерация — страна банков? Об этом можно забыть. Швейцария это, если уж на то пошло, страна таблеток и порошков, микстур и прочих препаратов. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Не случайно поэтому, что именно город Базель, в котором расположены штаб-квартиры таких швейцарских фармацевтический гигантов, как Roche и Novartis, во второй раз стал местом проведения Конференции по вопросам внедрения технологий с элементами самообучения и искусственного интеллекта в сфере здравоохранения «Intelligent Health AIВнешняя ссылка». Тем не менее, эксперты говорят, что не все так уж тут безоблачно и Швейцарии есть еще что предпринять в плане удаления все еще существующих препятствий, не дающих стране стать «Силиконовой долиной» в области фармацевтики. Среди них: узкий и раздробленный внутренний рынок, а также особенности трудовой и предпринимательской культуры.

«Мы идем вперед малыми шажками»

«Нет, Швейцария это не «Силиконовая долина», — говорит Мартин Пиетрчук (Martin Pietrzyk), директор и основатель стартапа Unit8Внешняя ссылка, компании, разрабатывающей решения на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта специально для нужд сферы здравоохранения. «В США люди с самого начала мыслят глобально, гигантскими категориями и перспективами, в то время как мы, скорее, идем вперед маленькими шажками, будучи порой чрезмерно скромными и сдержанными». Наверное, редким исключением, подтверждающим правило, стала компания MindmazeВнешняя ссылка, которая сегодня стоит миллиард долларов и которая благодаря индийским инвесторам стала среди швейцарских стартапов первым «единорогом» (фирмой, стоящей от 1 млрд долларов).

Компания возникла в деловой и инновационной экосреде, созданной вокруг Лозаннского Политеха (EPFL). Но, как уже было сказано, такого рода примеры только подтверждает правило: Швейцарии пока еще не удалось стать Эльдорадо и землёй обетованной для всех тех, кто имеет безумную идею и готов рискнуть воплотить ее на практике. Если верить подготовленному швейцарским телеком-гигантом Swisscom так называемому «Artificial Intelligence Startup MapВнешняя ссылка», то есть обзорному докладу с перечислением основных швейцарских инновационных компаний, работающих в области искусственного машинного интеллекта, то таковых фирм со штаб-квартирой в Швейцарии пока насчитывается дай Бог два десятка.

По данным сайта startup.chВнешняя ссылка по состоянию на сегодняшний день в Швейцарии зарегистрировано 211 предприятий и инновационных компаний со специализацией на программах и технологиях с элементами машинного обучения и искусственного интеллекта. Еще 75 компаний занимаются вопросами применения информационных технологий в области терапии и здравоохранения. Если сравнить Швейцарию со схожей по размерам и ресурсам страной, например, с Израилем, то мы увидим, то там только в области «цифрового здравоохранения» сейчас действуют 146 компаний-стартапов. В этом смысле Израиль является яркой восходящей звездой с очень большими, а, главное, обоснованными, претензиями на лидерство на рынке, на котором сейчас безраздельно доминируют США и Китай.

А что Швейцария? По сравнению даже со своими западноевропейскими соседями доля швейцарских стартапов, занимающихся технологиями анализа больших объемов данных и искусственного интеллекта остаётся довольно скромной. К такому выводу приходит, например, онлайн-платформа startupticker.chВнешняя ссылка, банк данных, в котором сконцентрирована информация по почти 4 000 компаниям-стартапам, действующим в самых разных отраслях экономики. Только 14% таких фирм, если верить этому сайту, работают в сферах биотехнологий, информатики и медицинской техники. Тем не менее, как считает генеральный директор швейцарского стартапа Curo-HealthВнешняя ссылка Штефан Суттер (Stefan Suter), Швейцария обладает безусловными козырями в части, касающейся рамочных условий развития проектов в области инновационно ориентированного бизнеса.

Штефан Сутер (Stefan Suter), генеральный директор компании Curo-Health. (Dominique Soguel)

Недавно он вернулся на родину из Сингапура и потому может сравнивать. «Налоги в Швейцарии умеренны. Трудовые кадры образованные. Репутация у страны прекрасная. Стоило мне за рубежом показать свою швейцарскую визитку, как ко мне сразу начинали относиться совсем иначе. Такая карточка может очень чего сделать для тебя, особенно на так называемых „развивающихся рынках пороговых стран“. А Швейцария? Особенно большого количества совсем уж серьезных недостатков я тут, если честно, не вижу».

Рост степени глобальной популярности

Этого молодого человека зовут Фараз Олоуми (Faraz Oloumi). Он из Канады и сейчас он возглавляет компанию-стартап по разработке специализированного «софта», помогающего с довольно большой долей точности предсказать, насколько велики шансы данного пациента утратить зрение в результате воспаления внутренней оболочки глаза. Недавно он перевёл свою компанию в Швейцарию, став одним из трёх победителей «инновационного тендера», проведенного в Базеле в рамках однодневной программы по привлечению в страну перспективных инновационных компаний (DayOne Startup-Accelerator-ProgrammВнешняя ссылка). Разработанный им алгоритм в целом производит диагностику, которая на пять процентов точнее диагнозов, авторами которых являются опытные врачи-специалисты.

По словам Ф. Олуми, переезд из Канады в Швейцарию позволил его компании AurteenВнешняя ссылка развиваться гораздо быстрее, с учетом того, что процесс регистрации в качестве юридического лица на территории Швейцарии оказался проще некуда. «Здесь можно рассчитывать на самые разные виды поддержки: это и техническая поддержка, и тематический коучинг, это и консультации по развитию бизнеса, доступные итоги клинических испытаний, выгодное законодательное регулирование, даже привлечение инвесторов на начальном этапе для мобилизации финансовых средств — все это в вашем распоряжении», — говорит он. При этом все же для него лично имеет смысл сохранять частичное своё присутствие в Канаде для быстрого и небюрократического доступа к массивам данным в исследовательских целях.

Эгле Б. Томас (Egle B. Thomas) работает в Швейцарии консультантом в компании DayOneВнешняя ссылка, одном из нескольких инновационных центров в Конфедерации, и активно использует свой накопленный в Калифорнии опыт. «Силиконовая долина обеспечивает очень быстрый рост и очень хорошее финансирование на позднейших этапах, но я думаю, что на ранних этапах в Швейцарии есть больше, чем в США, шансов воспользоваться «бизнес-инкубаторами», и здесь оказывают больше поддержки, поскольку бизнес тут рассматривают не только с коммерческих позиций, но и с точки зрения его вклада в достижение общественного блага».

Количество полученных заявок от стартапов для участия в программе DayOne и их структурная особенность показывают, что глобальная привлекательность Швейцарии в качестве деловой площадки продолжает увеличиваться. В прошлом 2018 году из 59 поданных заявок только 33 заявки были получены именно от швейцарских стартапов, остальные все поступили от иностранных претендентов. По словам Фабьен Стрейфф (Fabien Streiff), руководительницы отдела инноваций и здравоохранения в компании DayOne, такие результаты не были бы возможными без масштабной информационно-рекламной кампании по всему миру.

Гиря на ногах: информация и кредиты

По мнению Фабьен Стрейфф, в Швейцарии, когда дело касается цифрового здравоохранения, сразу сталкиваешься с двумя проблемами. Во-первых, это ограничение доступа к большим объемам данных, в чем крупные страны обладают естественным преимуществом, а во-вторых, это сложности с размещением и продвижением этой специфической продукции на рынке.

Инновации и рынки Швейцарский концерн Roche осваивает информационные технологии Концерн Roche делает ставку на обработку больших объёмов данных. Форсируя переход на передовые цифровые технологии, он ищет подходящих специалистов. Автор: Джессика Дэвис Плюсс (Jessica Davis Plüss) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Inside Roche: Taking on the tech sector

И если биотехнологическая отрасль в целом обеспечивает своей продукции четкий и ясно прописанный путь выхода на рынок, то выход к клиентам с продукцией в сфере цифрового здравоохранения такой же ясной картины собой не представляет», — отмечает Ф. Стрейфф. «Выйти на рынок можно разными способами, и именно это представляет сложность для инновационных стартапов», — говорит она, ведь сколько, например, компаний захотят купить работающую на основе ИИ программу диагностической визуализации или программу исследований в области создания новых лекарственных препаратов?

А вот еще одна история. Как рассказывает предприниматель Кристофер Рудольф (Christopher RudolfВнешняя ссылка), план создания своей компани Volv GlobalВнешняя ссылка в Швейцарии у него возник во время беседы со швейцарским послом в Лондоне на мероприятии, посвященном инновациям в сфере медицинского страхования. Одним из первых проектов, в котором участвовала его компания с головным офисом в лозаннском технопарке BiopôleВнешняя ссылка в Лозанне, стало оказание информационной поддержки одной фармацевтической компании в процессе выявления дополнительных пациентов с редким заболеванием, распространенность которого составляла одно на миллион человек и которое поддавалось лечению только специализированным лекарственным препаратом конкретно этой компании.

Без ложки дёгтя не обошлось. Если несложная процедура регистрации в качестве юридического лица на территории Швейцарии прошла почти что без проблем, то потом К. Рудольф вдруг обнаружил, что на начальном этапе развития компании серьёзной проблемой стало обеспечение бесперебойного финансирования.

«У вас есть целый пакет проектов, а в банке тебе говорят: «Извините, но мы не можем вам помочь деньгами, вашей фирме ведь еще и двух лет не исполнилось. В Великобритании такое просто немыслимо». Кантональная подчинённость, а потому и раздробленность системы здравоохранения Швейцарии является, по его словам, ещё одной проблемой. По всей стране действуют до шести десятков крупных медицинских страховых компаний и у них просто-напросто нет никакого стимула рисковать и запускать какие-то крупные реформы.

Наладить контакт с фармацевтическими гигантами – не всегда просто

В Швейцарии, однако, есть и большие шансы: прежде всего за счет высокой степени концентрации в такой маленькой стране глобальных фармацевтических компаний. «Фармацевтические компании являются для нас важной клиентской базой, и трудно с этой точки зрения найти на свете место лучше, чем Швейцария, и чем, конкретно, город Базель», — говорит основатель компании CuroHealth Штефан Сутер. Он отмечает, что сотрудничество с компанией Novartis серьезно способствовало укреплению авторитета его компании в глазах уже других партнеров по бизнесу, с которым он позже развивал деловые связи в фармацевтической отрасли.

Тем не менее, создатели других стартапов, отказавшись от официального комментария, заявили кулуарно в беседе с журналистами swissinfo.ch, что на самом деле добиться признания или внимания со стороны крупных фармацевтических компаний в Швейцарии зачастую очень даже нелегко. И даже если вдруг кому-то выпадает такой шанс, то многие просто опасаются, что их идеи смогут украсть и скопировать. Шахрам Эбадоллахи (Shahram EbadollahiВнешняя ссылка), руководитель Отдела информационных технологий и искусственного интеллекта швейцарской фармацевтической компании Novartis, признает, что в глазах менее крупных компаний его концерн «может напоминать слона. Возможно, таким фирмам в самом деле непросто понять, к кому им надо обращаться с целью налаживания деловых контактов», — говорит он.

Поэтому в прошлом году компания «Новартис» создала сеть BiomeВнешняя ссылка — структуру, помогающую ее рабочим группам и подразделениям сотрудничать со стратегическими партнерами, включая небольшие стартапы, путем создания адаптируемых, построенных с опорой на цифровые технологии, форматов взаимодействия подвижных стартапов с этим фармацевтическим слоном-гигантом. Со своей стороны соперник «Новартис» концерн «Roche» запускает скоро в Мюнхене, Германия, свой стартап-акселераторВнешняя ссылка со специализацией в области цифрового здравоохранения.

Этим же путем идет компании NVIDIAВнешняя ссылка, которая поддерживает в развитии более 1 800 стартапов по всей Европе. Правда, число стартапов, поддерживаемых конкретно в Швейцарии, эта фирма назвать отказалась. Марк Стампфли, менеджер NVIDIA по этой стране, говорит, что технологии ИИ и машинного обучения качественно отличаются от технологической продукции прошлого. Турбины мог строить только «Сименс», а вот «технологии ИИ могут развивать даже компании малого бизнеса. Стоит только этой фирме найти свою нишу – и в ней она уже вполне может уже стать игроком глобального масштаба». Ну и? Как тебе такое, Илон Маск?

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!