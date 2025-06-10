The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Инновации в здравоохранении

Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель

Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий.
Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий. Keystone / Til Buergy

Американо-китайская фармацевтическая компания BeOne Medicines, ранее известная как BeiGene, переносит свою юридическую штаб-квартиру с Каймановых островов в Базель. Эта компания станет таким образом третьей по величине фармацевтической компанией в Швейцарии после Novartis и Roche.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Она занимается разработкой и производством противоопухолевых препаратов, её офисы находятся в Кембридже (США), Пекине и Базеле, где с 2018 года располагается её европейская штаб-квартира. В самом Базеле на компанию работают около 270 человек, а по всему миру — примерно 11 000 сотрудников.

Министр экономики кантона Базель-городской Каспар Зуттер (Kaspar Sutter, социал-демократическая партия) прокомментировал переезд в интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкавполне позитивно: «Ещё одна инновационная компания обосновалась в Базеле. Это хороший шаг для нашего биотехнологического кластера». Он также выразил надежду, что переезд приведёт к созданию новых рабочих мест, особенно в области научных исследований и разработок: «Как раз в нынешних условиях глобальной напряженности это решение демонстрирует, что мы в Швейцарии обеспечиваем безопасность научных исследований и правовую определенность».

Башни компании Roche в Базеле — это два белоснежных, ступенчато сужающихся небоскрёба, возвышающихся над Рейном и символизирующих амбиции швейцарской фармацевтики.
Башни компании Roche в Базеле — это два белоснежных, ступенчато сужающихся небоскрёба, возвышающихся над Рейном и символизирующих амбиции швейцарской фармацевтики. Keystone / Georgios Kefalas

Фирма BeOne — международная компания с собственным исследовательским центром, специализирующаяся на разработке препаратов против рака. Она активно занимается как фундаментальной наукой, так и клиническими испытаниями. По данным компании, в 2024 году она вывела на стадию клинических испытаний 13 новых лекарственных кандидатов. Эти исследования проводятся в 45 странах, в них участвуют более 3 000 пациентов.

Развитая экосистема

Годовой оборот BeOne за 2024 год составил 3,8 миллиарда долларов США, что делает её крупнейшей фармацевтической компанией в Швейцарии после Novartis и Roche. По словам представителей BeOne, решение о переезде юридической штаб-квартиры связано с развитой биотехнологической экосистемой региона: в базельском научном кластере работают более 400 компаний и более 30 000 специалистов. Кроме того, важную роль сыграли правовая стабильность и общая привлекательность региона в глазах инвесторов.

Руководитель швейцарского подразделения BeOne Рето Кесслер (Reto Kessler) отметил в интервью SRF, что здесь «мы находимся в одной из лучших точек роста в Европе, это стратегический шаг в плане нашего долгосрочного развития». Компания была основана в 2010 году. В Швейцарии она присутствует с 2015 года, а с 2018 года активно развивает деятельность в Базеле. Официальный перенос юридической штаб-квартиры в Швейцарию состоялся 27 мая 2025 года. Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой.

Показать больше

Пауло Коэльо откроет свой персональный музей в Женеве

Этот контент был опубликован на Автор «Алхимика» последние пятнадцать лет живёт на берегу Женевского озера вместе с супругой, художницей Кристиной Ойтисикой.

Читать далее Пауло Коэльо откроет свой персональный музей в Женеве
Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.

Показать больше

Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей

Этот контент был опубликован на Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.

Читать далее Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей
Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.

Показать больше

Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS

Этот контент был опубликован на Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.

Читать далее Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS
Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?

Показать больше

Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам

Этот контент был опубликован на Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?

Читать далее Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам
Замок, находящийся в собственности кантона Во с 1803 года, в прошлом году привлёк около 400 тысяч посетителей.

Показать больше

Реставрация Шильонского замка будет продолжена

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Во одобрил выделение кредита на реставрацию Шильонского замка, самого знаменитого исторического памятника Швейцарии.

Читать далее Реставрация Шильонского замка будет продолжена
The headquarters of the Federal Intelligence Service in Bern

Показать больше

Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?

Этот контент был опубликован на Расследование в отношении разведслужбы может нанести урон её и без того пошатнувшейся репутации. Но никак не реагировать тоже нельзя.

Читать далее Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?
Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией

Показать больше

Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Этот контент был опубликован на Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией.

Читать далее Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией
Несмотря на проблему тарифов и сильный франк экономика страны, в частности ее экспортный сектор, продолжает рост. Чудо? Нет.

Показать больше

Почему экономика Швейцарии продолжает рост?

Этот контент был опубликован на Несмотря на проблему тарифов и сильный франк экономика страны, в частности ее экспортный сектор, продолжает рост. Чудо? Нет.

Читать далее Почему экономика Швейцарии продолжает рост?
Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ

Этот контент был опубликован на Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
В последние недели швейцарские фармацевтические гиганты Roche и Novartis объявили о намерении инвестировать миллиарды долларов в американский рынок.

Показать больше

Тарифы США угрожают фармацевтической отрасли Швейцарии

Этот контент был опубликован на Они способны подорвать позиции Швейцарии в качестве одного из ведущих фармацевтических центров, ведь инвестиционные потоки могут начать переориентацию на США.

Читать далее Тарифы США угрожают фармацевтической отрасли Швейцарии
Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) — крупнейший в мире государственный центр биомедицинских исследований и грантового финансирования с годовым бюджетом в 47 миллиардов долларов.

Показать больше

«США сокращают финансирование биомедицины — что это значит для Швейцарии»

Этот контент был опубликован на «Данное решение администрации США повлияет на ученых и фармацевтические компании по всему миру, в том числе в Швейцарии»

Читать далее «США сокращают финансирование биомедицины — что это значит для Швейцарии»
Швейцария неизменно возглавляет мировые рейтинги самых инновационных стран. Что обусловило этот успех?

Показать больше

Почему Швейцария — мировой лидер в области инноваций?

Этот контент был опубликован на Швейцария неизменно возглавляет мировые рейтинги самых инновационных стран. Чем обусловлен этот успех?

Читать далее Почему Швейцария — мировой лидер в области инноваций?
Швейцария, страна передовых био- и медтехнологий, с тревогой и надеждой смотрит на второе президентство Дональда Трампа

Показать больше

Дональд Трамп, фарминдустрия Швейцарии и перспективы биотехнологий

Этот контент был опубликован на Швейцария, страна передовых био- и медтехнологий, с тревогой и надеждой смотрит на второе президентство Дональда Трампа

Читать далее Дональд Трамп, фарминдустрия Швейцарии и перспективы биотехнологий
Ученые-исследователи из Цюриха нашли решение проблемы эффективности так называемых «компактных генных ножниц».

Показать больше

Швейцарские ученые усовершенствовали генные ножницы

Этот контент был опубликован на Ученые-исследователи из Цюриха нашли решение проблемы эффективности так называемых «компактных генных ножниц».

Читать далее Швейцарские ученые усовершенствовали генные ножницы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR