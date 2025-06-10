Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель

Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий. Keystone / Til Buergy

Американо-китайская фармацевтическая компания BeOne Medicines, ранее известная как BeiGene, переносит свою юридическую штаб-квартиру с Каймановых островов в Базель. Эта компания станет таким образом третьей по величине фармацевтической компанией в Швейцарии после Novartis и Roche.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

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Она занимается разработкой и производством противоопухолевых препаратов, её офисы находятся в Кембридже (США), Пекине и Базеле, где с 2018 года располагается её европейская штаб-квартира. В самом Базеле на компанию работают около 270 человек, а по всему миру — примерно 11 000 сотрудников.

Министр экономики кантона Базель-городской Каспар Зуттер (Kaspar Sutter, социал-демократическая партия) прокомментировал переезд в интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкавполне позитивно: «Ещё одна инновационная компания обосновалась в Базеле. Это хороший шаг для нашего биотехнологического кластера». Он также выразил надежду, что переезд приведёт к созданию новых рабочих мест, особенно в области научных исследований и разработок: «Как раз в нынешних условиях глобальной напряженности это решение демонстрирует, что мы в Швейцарии обеспечиваем безопасность научных исследований и правовую определенность».

Башни компании Roche в Базеле — это два белоснежных, ступенчато сужающихся небоскрёба, возвышающихся над Рейном и символизирующих амбиции швейцарской фармацевтики. Keystone / Georgios Kefalas

Фирма BeOne — международная компания с собственным исследовательским центром, специализирующаяся на разработке препаратов против рака. Она активно занимается как фундаментальной наукой, так и клиническими испытаниями. По данным компании, в 2024 году она вывела на стадию клинических испытаний 13 новых лекарственных кандидатов. Эти исследования проводятся в 45 странах, в них участвуют более 3 000 пациентов.

Развитая экосистема

Годовой оборот BeOne за 2024 год составил 3,8 миллиарда долларов США, что делает её крупнейшей фармацевтической компанией в Швейцарии после Novartis и Roche. По словам представителей BeOne, решение о переезде юридической штаб-квартиры связано с развитой биотехнологической экосистемой региона: в базельском научном кластере работают более 400 компаний и более 30 000 специалистов. Кроме того, важную роль сыграли правовая стабильность и общая привлекательность региона в глазах инвесторов.

Руководитель швейцарского подразделения BeOne Рето Кесслер (Reto Kessler) отметил в интервью SRF, что здесь «мы находимся в одной из лучших точек роста в Европе, это стратегический шаг в плане нашего долгосрочного развития». Компания была основана в 2010 году. В Швейцарии она присутствует с 2015 года, а с 2018 года активно развивает деятельность в Базеле. Официальный перенос юридической штаб-квартиры в Швейцарию состоялся 27 мая 2025 года. Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий.

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