Компания BeOne Medicines переносит штаб-квартиру в Базель
Американо-китайская фармацевтическая компания BeOne Medicines, ранее известная как BeiGene, переносит свою юридическую штаб-квартиру с Каймановых островов в Базель. Эта компания станет таким образом третьей по величине фармацевтической компанией в Швейцарии после Novartis и Roche.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Она занимается разработкой и производством противоопухолевых препаратов, её офисы находятся в Кембридже (США), Пекине и Базеле, где с 2018 года располагается её европейская штаб-квартира. В самом Базеле на компанию работают около 270 человек, а по всему миру — примерно 11 000 сотрудников.
Министр экономики кантона Базель-городской Каспар Зуттер (Kaspar Sutter, социал-демократическая партия) прокомментировал переезд в интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкавполне позитивно: «Ещё одна инновационная компания обосновалась в Базеле. Это хороший шаг для нашего биотехнологического кластера». Он также выразил надежду, что переезд приведёт к созданию новых рабочих мест, особенно в области научных исследований и разработок: «Как раз в нынешних условиях глобальной напряженности это решение демонстрирует, что мы в Швейцарии обеспечиваем безопасность научных исследований и правовую определенность».
Фирма BeOne — международная компания с собственным исследовательским центром, специализирующаяся на разработке препаратов против рака. Она активно занимается как фундаментальной наукой, так и клиническими испытаниями. По данным компании, в 2024 году она вывела на стадию клинических испытаний 13 новых лекарственных кандидатов. Эти исследования проводятся в 45 странах, в них участвуют более 3 000 пациентов.
Развитая экосистема
Годовой оборот BeOne за 2024 год составил 3,8 миллиарда долларов США, что делает её крупнейшей фармацевтической компанией в Швейцарии после Novartis и Roche. По словам представителей BeOne, решение о переезде юридической штаб-квартиры связано с развитой биотехнологической экосистемой региона: в базельском научном кластере работают более 400 компаний и более 30 000 специалистов. Кроме того, важную роль сыграли правовая стабильность и общая привлекательность региона в глазах инвесторов.
Руководитель швейцарского подразделения BeOne Рето Кесслер (Reto Kessler) отметил в интервью SRF, что здесь «мы находимся в одной из лучших точек роста в Европе, это стратегический шаг в плане нашего долгосрочного развития». Компания была основана в 2010 году. В Швейцарии она присутствует с 2015 года, а с 2018 года активно развивает деятельность в Базеле. Официальный перенос юридической штаб-квартиры в Швейцарию состоялся 27 мая 2025 года. Этот шаг укрепляет статус Базеля в качестве одного из ключевых мировых центров в области фармацевтики и биотехнологий.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.