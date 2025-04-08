Чего швейцарцы не знают об инфекциях, передающихся половым путем?
Заболевания, передающиеся половым путем, все больше распространяются во всей Европе, в том числе и в Швейцарии. Отчасти это объясняется невежеством: по данным правительственного опроса, почти 80 % респондентов знают о ВИЧ, но только половина из них может назвать другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
В 2024 году Федеральное ведомство общественного здравоохранения (FOPH) поставило перед собой задачу сократить число случаев заражения с помощью более активного просвещения и тестирования. Оно разработало кампанию LOVE LIFE «Готов!», направленую на полное прекращение передачи ВИЧ и вирусов гепатита В и С в Швейцарии к 2030 году, а также на снижение числа заражений другими ИППП.
Однако в феврале 2025 года было объявлено, что FOPH сокращает различные программы в связи с мерами жесткой экономии, и кампания LOVE LIFE — одна из них.
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