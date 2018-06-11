Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 9:04 11.06.2018 - 09:04

Гоночные болиды «Формулы E» могут достигать скорости в 250 км/ч и разгоняться с 0 до 100 км/ч за три секунды, при этом акустическая нагрузка на окружающую среду едва ли превышает показатели, характерные для современного двигателя внутреннего сгорания. (Keystone)

Вчера в воскресенье 10 июня страна голосовала на референдуме, а Цюрих на некоторое время превратился в Монако: впервые за последние 60 лет на швейцарской земле прошли автогонки серии «Grand Prix», на сей раз в классе болидов с электроприводом. Цель: показать потенциал электрической мобильности в сфере автомобильных технологий.

Всего в гонках приняли участие 20 пилотов из 10 команд. Гонки в Цюрихе стали завершающим этапом гонок класса «Формула Е» сезона 2017-2018 гг. Особенностью этих соревнований стал тот факт, что трасса гонок была проложена прямо по центральным улицам города (см. схему ниже).



(Swiss E-Prix Operations)

Организовав эти гонки, Цюрих вернулся в высшую лигу автомобильного спорта. Предыдущие этапы гонок класса «Формула Е» проходили в Гонконге, Марракеше, Сантьяго-де-Чили, Мехико, Пунта-дель-Эсте (Punta del Este, Уругвай), Риме, Париже и Нью-Йорке. В Цюрихе ожидались не менее 100 тыс. гостей со всей страны и из-за рубежа.

Идея гонок серии «Формула Е» возникла в 2002 году по инициативе Международной автомобильной федерации (Fédération Internationale de l’Automobile), некоммерческой организации, основанной 20 июня 1904 года для представления интересов автомобильных организаций и владельцев автомобилей.

С предложением устроить электрические автогонки выступил тогдашний председатель «FIA» Жан Тодт (Jean Todt), считавший, что давно настала пора показать миру «потенциал электрической мобильности, способной внести вклад в экономический прогресс на основе принципов устойчивого развития». Сезон 2017-2018 гг. был только четвертым сезоном из серии гонок «Формула Е».

В центре гонок в Цюрихе был, разумеется, не только сам город, но и один из самых талантливых швейцарских автогонщиков Себастьен Буэми (Sébastien Olivier Buemi). Он родился 31 октября 1988 года в городе Эгль (Aigle, кантон Во), был чемпионом мира по автогонкам на выносливость в 2014 году, а также чемпион мира по гонкам «Формула E» сезона 2015/2016 г., с 2009 по 2012 годы выступал за команды «Toro Rosso» и «Red Bull».

Больше 60 лет

Гонки в Цюрихе стали первыми городскими гонками в Швейцарии за последние 60 лет. А между тем в свое время в Швейцарии тоже проводились гонки в серии «Гран При», в частности в Берне, а «Гран-При Берна» в период с 1950 по 1954 гг. даже прочно входил в календарь гонок «Формулы 1». Все изменилось 11 июня 1955 года, когда во время «24 часа Ле-Мана» (24 Heures du Mans), старейшей из ныне существующих автомобильных гонок столкнулись две машины, в результате ужасной аварии погибли 84 человека из числа спортсменов и зрителей, 120 получили ранения разной степени тяжести.

Внешний контент Accident du Mans de 1955

В Швейцарии настолько приняли эту трагедию близко к сердцу, что решили не проводить больше в Швейцарии автомобильных гонок. Еще в 2011 году Совет кантонов, малая палата швейцарского федерального парламента, отверг депутатский запросВнешняя ссылка с просьбой рассмотреть целесообразность возобновления такого рода соревнований на швейцарской земле. Речь шла, уже, правда, но о риске аварий, а о «неверном сигнале в смысле швейцарской политики в области экологии и усилий по сокращению выбросов парниковых газов».

Однако гонки электрических болидов стали бы сигналом как раз в правильном смысле, поэтому в декабре 2015 года Правительство приняло решениеВнешняя ссылка сделать исключение и разрешить, при соблюдении всех мер безопасности, гонки в классе электрических болидов, каковые станут «вкладом в продвижение Швейцарии как мировой инновационной лаборатории и в ее усилия по переходу на энергосберегающие и экологические чистые источники энергии».

А победителем вчера стал бразилец Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi).



Перевод и адаптация: Игорь Петров

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