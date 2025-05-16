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Глава МИД Швейцарии призвал СМИ защищать демократию

Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии: СМИ должны защищать демократию и противостоять лжи.
Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии: СМИ должны защищать демократию и противостоять лжи. Keystone-SDA

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что средства массовой информации играют решающую роль в защите демократии. С таким призывом он выступил на Швейцарском медиафоруме (Swiss Media Forum) в Люцерне.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Политик выразил глубокую тревогу по поводу ослабления основ демократических институтов во всём мире — даже в странах с устоявшимися традициями народоправства. «Институты верховенства закона ослабляются под лозунгами демократии, а демократические права ограничиваются под предлогом необходимости отвечать положениям доминирующей идеологии».

По его словам, в прошлом 2024 году лишь 6,6% населения планеты жили в условиях полноценной демократии. В 2024 году выборы прошли в 73 странах, охватив более 4 млрд человек, однако результат голосований оказался в целом разочаровывающим. Министр отметил, что демократия держится на конструктивном диалоге между различными мнениями.

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Однако сегодня этому мешают алгоритмические механизмы цифровых платформ. «Технологические гиганты используют алгоритмы, которые сознательно разжигают ненависть — потому что она приносит больше кликов, чем умеренность», — заявил Иньяцио Кассис, добавив, что этот тренд не только лишает традиционные медиа рекламных доходов, но и усиливает поляризацию общества.

Иньяцио Кассис также предостерёг от последствий искусственного интеллекта и ботов, маскирующихся под людей, которые дают новые инструменты популистам и манипуляторам для распространения лжи под видом истины. Министр подчеркнул, что миссия медиа заключается в трёх ключевых функциях: информировать, осмыслять происходящее и осуществлять контроль. Эти функции, по его словам, составляют основу демократического общественного пространства.

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«Я знаю, что вы чаще всего выполняете функцию контроля, несколько реже — предлагаете перспективу, и ещё реже — просто информируете. Возможно, потому, что последнее вызывает наименьший отклик. Но именно информирование и заслуживает особого внимания, — отметил он. — СМИ суть тот внутренний компас, который прямой демократии сегодня нужен как никогда», — заключил Иньяцио Кассис, призвав журналистов не уклоняться от этой ответственности.

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