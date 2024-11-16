Военные и прочие тайны швейцарских топографических карт

Карта с пометкой (в красном прямоугольнике) о том, что информация с этой карты не должна быть доступна «третьим лицам», то есть всем, кто не имеет официального доступа к документам с грифом ДСП и выше. Swisstopo / Schweizerisches Nationalmuseum

С целью защитить свои военные тайны швейцарская армия пользовалась картами, недоступными для широкой публики. Потом скрывать многие объекты стало бессмысленно, и тогда швейцарские военные топографы начали действовать иначе.

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Швейцарская армия всегда тщательно защищала свои самые важные объекты от посторонних глаз. Склады боеприпасов скрывались глубоко в горах, долговременные артиллерийские огневые точки (ДОТы) маскировались под шале, заводы по производству вооружений строились в густых лесах, военные аэродромы ограждались колючей проволокой. Возникал вопрос: а как отражать все эти объекты на топографических картах*? Топографические карты должны по идее отображать земную поверхность как можно более адекватно, но значит ли это, что на них должны быть обозначены и все секретные военные объекты?

В Швейцарии составлением и изданием карт занималось и занимается Федеральное топографическое бюро (Eidgenössisches Topographisches Bureau), сегодня это SwisstopoВнешняя ссылка, Федеральное ведомство геодезии и картографии Швейцарии. И уже начиная с конца 19 века процесс составления официальных карт был разделен на два производства: публичное и секретное. Поэтому для широкой публики в продаже находились гражданские версии «карт Зигфрида»** в масштабе 1:50 000 для Альпийского региона и 1:25 000 для остальной равнинной части страны.

Одновременно в период с 1888 по 1952 год Федеральное военное ведомство (EMD, сегодня это Федеральный департамент / министерство обороны, защиты населения и спорта VBS) выпускало сверхсекретные карты со всеми имевшимися в стране военными укреплениями в масштабе 1:10 000. В отличие от обычных «карт Зигфрида», эти карты носили фрагментарный характер, они не покрывали всю страну, а ограничивались лишь стратегически важными регионами, такими как Сен-Готардский регион или излучина реки Рона в регионе города Мартиньи.

Усложнить работу шпионам

Карты масштаба 1:10 000 были критически важны, в частности, для точного расчета траекторий полета артиллерийских снарядов. В период Первой мировой войны Швейцария ввела поэтому особый режим продаж даже и обычных «карт Зигфрида», которые ранее находились в свободном доступе. Приобрести их можно было только при наличии особого допуска. Такая мера была призвана усложнить шпионам задачу получения актуальных швейцарских картографических материалов. Ограничения были сняты в 1919 году, но спустя 20 лет, с началом европейской войны, которой скоро предстояло стать мировой, их пришлось возродить в еще более жесткой форме.

Места расположения аэродромов и взлетно-посадочных площадок швейцарских ВВС должны были сохраняться в тайне от потенциального противника. Schweizerisches Nationalmuseum

В сентябре 1939 года Главком швейцарских Вооруженных сил Анри Гизан сделал вывод, «что из определенных кругов к швейцарским сериям карт […] проявляется интерес, который требует особого внимания». Это замечание не было случайным: еще в мае 1939 года Генштаб считал вполне возможным, что заказы швейцарских топографических карт, делавшиеся с указанием некоего, скорее всего, фиктивного, берлинского адреса доставки, скорее всего производились в интересах германского Вермахта.

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Показать больше К 150-летию со дня рождения генерала Анри Гизана Этот контент был опубликован на Будучи уже при жизни культовой фигурой, он внимание уделял не только военной стратегии, но и надлежащему общественному пиару. Читать далее К 150-летию со дня рождения генерала Анри Гизана

Кроме того, Анри Гизан справедливо отмечал, что имевшиеся в стране запасы топографических карт «совершенно недостаточны в ситуации вновь возникших чрезвычайных потребностей, а чтобы передать в уполномоченные штабы и подразделения необходимый второй комплект карт — об этом даже не могло быть и речи».

предыдущий следующий Андерматт в 1921 году на «карте Зигфрида» масштабом 1:50 000. Swisstopo А это тот же город Андерматт на более подробной секретной карте 1:10 000 1926 года. Swisstopo Картина 1

Картина 2

Ведение войны, как известно, невозможно без четкой ориентации на местности — поэтому в интересах повышения степени готовности страны к обороне все имеющиеся карты должны были быть изъяты и переданы армии. В октябре 1939 года Федеральный совет (кабмин Швейцарии) отреагировал на проблему нехватки карт и на необходимость введения режима картографической секретности полным запретом на продажу и на экспорт карт Швейцарии начиная от масштаба 1:1 000 000 и крупнее. Также было запрещено воспроизводить топографическую информацию в книгах, газетах и на почтовых открытках.

Выборочный режим секретности

Эти меры, равносильные всеобъемлющей картографической цензуре, были вновь отменены только после окончания войны летом 1945 года. После Второй мировой войны не сразу, постепенно, но все-таки режим секретности с карт был снят. Производство карт с указанием секретных укрепрайонов было прекращено в 1952 году, новых запретов на продажу публичных карт не издавалось, «карты Зигфрида» и ее преемница, Национальная географическая карта (Landeskarte), издававшаяся с 1938 года, с 1945 года поступили в свободный доступ.

Во время Второй мировой войны Главком ВС Швейцарии генерал Анри Гизан распорядился изъять из свободной продажи все карты Швейцарии. Militärpostkartensammlung Der Bibliothek Am Guisanplatz, Bern

Это решение было связано даже не столько с наступившим в Европе миром — к властям пришло осознание того, что запрет на продажу карт вряд ли теперь способен помешать иностранным агентам получать желаемый картографический материал. Но это не значит, что теперь все военные тайны можно было разыскать по простой туристической карте. Теперь режим секретности приобрел выборочный характер, то есть после 1945 года военных объектов на картах просто больше не было вообще. С карт исчезли военные аэродромы, линии противотанковых заграждений (линии «Тоблеронов»), заводы по производству вооружений и многие другие стратегически важные объекты. Так, казалось бы, вопрос обеспечения секретности был решен. Однако вскоре начались дискуссии о том, что именно следует скрывать на картах, а что нет.

«Принцип восприятия»

Проблема была вот в чем: если, например, на данном месте стоит некое шале, а на карте его вдруг нет, то любой шпион может сделать логичный вывод, что это на самом деле не шале, а замаскированный под шале ДОТ или иной военный объект. А иначе почему столь заметное сооружение, которое должно было бы быть на любой качественной топографической карте, на данной карте отсутствует? Поэтому начиная с 1978 года такие однозначно раскрываемые простым визуальным образом объекты снова стали обозначаться на картах.

предыдущий следующий Сооружения секретного укрепрайона (УР) возле города Дайли (Dailly, кантон Во / VD), были выведены из эксплуатации только в 1995 году, но на «карте Зигфрида» 1940 года они были обозначены вполне четко. Swisstopo На общедоступной карте 1966 года этого УР уже не было видно. Swisstopo Картина 1

Картина 2

С другой стороны, в 1970-е годы Швейцария опасалась совершения на ее территории актов террора и саботажа. Поэтому с карт стали исчезать, в частности, водоводные туннели гидроэлектростанций, и такой режим сохранялся вплоть до рубежа тысячелетий. Окончательно же ответ на вопрос о том, стоит ли вообще манипулировать картами и что-то с них убирать, дал технический прогресс, а именно развитие спутниковой фотосъемки. Уже в 1990 году эта техника стала настолько совершенной, что скрывать какие-то объекты на картах имело всё меньше и меньше смысла, приводя даже к обратному эффекту, то есть привлекая внимание как раз к объектам, присутствующим в природе, но отсутствующим на картах.

предыдущий следующий Пулеметный ДОТ Fuchsegg прикрывавший подходы к перевалу Фурка (Furkapass) был замаскирован под здание гражданского назначения, он был всем известен и заметен ото всюду, и именно поэтому он и появился на топографических картах начиная с 1978 года. Swisstopo На «карте Зигфрида» 1975 года этот ДОТ еще не обозначен. Swisstopo Картина 1

Картина 2

Поэтому с 1991 года в действие был введен Wahrnehmungsprinzip или «принцип восприятия»: объекты, заметные в реальности, должны появляться и на картах, а не быть на картах должно объектов, разглядеть которые порой невозможно, даже глядя на них в упор. Это правило оказалось довольно эффективным, оно действует и по сей день.

Примечания ред. рус.

*Топографическая карта отличается от географической, как правило, более крупным масштабом (1:200 или 1:500), а также наличием дополнительных ориентиров и данных, например обозначением отдельно стоящих зданий, скал, деревьев, указанием данных по глубине рек и ручьев и т. д.

**Топографический атлас Швейцарии (Der Topographische Atlas der Schweiz), в просторечье Siegfriedatlas или Siegfriedkarte («Карта / атлас Зигфрида»), был официальным изданием, выпускавшимся Федеральным топографическим бюро Швейцарии (Eidgenössisches Topographisches Bureau, сегодня Swisstopo, Федеральное ведомство геодезии и картографии Швейцарии) под руководством Германа Зигфрида (Hermann Siegfried, 1819 — 1879), топографа, картографа и начальника Генштаба швейцарской армии в звании полковника. Издание продолжалось с 1870 по 1926 год.

Raum und Zeit («Пространство и время») Эта статьяВнешняя ссылка была впервые опубликована на сайте Raum und ZeitВнешняя ссылка («Пространство и время») Федерального ведомства геодезии и картографии Швейцарии Swisstopo. На этом сайте есть много интересной информации по истории швейцарских карт.

Этот же материал был опубликован в Блоге швейцарского Национального исторического музея в Цюрихе. Внешняя ссылка