В Базеле нашли историческую коллекцию растений из Индонезии

До сих пор учёные полагали, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны. Keystone-SDA

Эксперты нашли в Базеле четыре ботанические коллекции, принадлежавшие двум швейцарским учёным-натуралистам — Фрицу Саразину (Fritz Sarasin, 1859–1942) и Паулю Саразину (Paul Sarasin, 1856–1929). До сих пор предполагалось, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны.

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Благодаря недавней находке в Базеле теперь стало ясно, что по крайней мере часть этих коллекций сохранилась. Об этом во вторник сообщило Швейцарское Объединение коллекций в сфере естественной истории (Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen / SwisscollnetВнешняя ссылка). Карманные гербарии содержат 28 засушенных растений, так называемых типовых экземпляров, их ботаники используют в качестве эталона для научного описания и классификации вновь открытых видов.

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Карманные гербарии — это компактные полевые коллекции, которые натуралисты cформировали во время экспедиций. Они были рассчитаны на удобную транспортировку и оперативную консервацию находок. Особую ценность этим гербариям придаёт то, что в них нередко оказывались первые экземпляры ранее неизвестных науке растений, позднее признанные типовыми. Сохранившиеся карманные гербарии представляют собой особую редкость и имеют огромное значение для исторической ботаники.

Два базельских натуралиста привезли объёмные карманные гербарии из экспедиции на индонезийский остров Сулавеси. В их числе были виды растений, которые на тот момент были ещё неизвестны науке и нигде больше не встречались. Однако в 1943 году в результате бомбардировки произошёл пожар, уничтоживший Берлинский гербарий. Предполагалось, что вместе с ним были утрачены и уникальные образцы с Сулавеси.

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Как говорится в специальном пресс-релизе, карманные гербарии были найдены в «пыльной коробке» во время ревизии архивных фондов в рамках проекта по оцифровке этих фондов, реализуемого Базельским университетом вместе с Swisscollnet. Помимо цветковых растений, в рамках этого проекта была оцифрована и коллекция папоротников с Сулавеси, также содержащая типовые экземпляры. Кроме того, недавно были выявлены и другие коллекции Фрица Саразина, на этот раз из Новой Каледонии.

Среди них оказался ещё один считавшийся утраченным типовой образец: орхидея Thelymitra sarasiniana, названная в честь исследователей. Как отмечается, в ходе проекта команда оцифровки обнаружила более 140 типовых экземпляров. Эти находки не только проливают свет на ботанические экспедиции европейцев конца 19 века, но и возвращают в научный оборот важные свидетельства растительного биоразнообразия Земли.

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