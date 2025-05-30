The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
История

В Базеле нашли историческую коллекцию растений из Индонезии

До сих пор учёные полагали, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны.
До сих пор учёные полагали, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны. Keystone-SDA

Эксперты нашли в Базеле четыре ботанические коллекции, принадлежавшие двум швейцарским учёным-натуралистам — Фрицу Саразину (Fritz Sarasin, 1859–1942) и Паулю Саразину (Paul Sarasin, 1856–1929). До сих пор предполагалось, что эти карманные гербарии были уничтожены в Берлине во время Второй мировой войны.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Keystone-SDA

Благодаря недавней находке в Базеле теперь стало ясно, что по крайней мере часть этих коллекций сохранилась. Об этом во вторник сообщило Швейцарское Объединение коллекций в сфере естественной истории (Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen / SwisscollnetВнешняя ссылка). Карманные гербарии содержат 28 засушенных растений, так называемых типовых экземпляров, их ботаники используют в качестве эталона для научного описания и классификации вновь открытых видов.

Показать больше

Карманные гербарии — это компактные полевые коллекции, которые натуралисты cформировали во время экспедиций. Они были рассчитаны на удобную транспортировку и оперативную консервацию находок. Особую ценность этим гербариям придаёт то, что в них нередко оказывались первые экземпляры ранее неизвестных науке растений, позднее признанные типовыми. Сохранившиеся карманные гербарии представляют собой особую редкость и имеют огромное значение для исторической ботаники.

Два базельских натуралиста привезли объёмные карманные гербарии из экспедиции на индонезийский остров Сулавеси. В их числе были виды растений, которые на тот момент были ещё неизвестны науке и нигде больше не встречались. Однако в 1943 году в результате бомбардировки произошёл пожар, уничтоживший Берлинский гербарий. Предполагалось, что вместе с ним были утрачены и уникальные образцы с Сулавеси.

Читайте также:

Показать больше
Раньше на этом месте был замок. Кантон Берн, регион Эмменталь, Швейцария.

Показать больше

Швейцария – лаборатория передовых археологических методов

Этот контент был опубликован на Швейцарская Конфедерация находится на передовых рубежах развития и внедрения новейших методов археологических полевых исследований.

Читать далее Швейцария – лаборатория передовых археологических методов

Как говорится в специальном пресс-релизе, карманные гербарии были найдены в «пыльной коробке» во время ревизии архивных фондов в рамках проекта по оцифровке этих фондов, реализуемого Базельским университетом вместе с Swisscollnet. Помимо цветковых растений, в рамках этого проекта была оцифрована и коллекция папоротников с Сулавеси, также содержащая типовые экземпляры. Кроме того, недавно были выявлены и другие коллекции Фрица Саразина, на этот раз из Новой Каледонии.

Среди них оказался ещё один считавшийся утраченным типовой образец: орхидея Thelymitra sarasiniana, названная в честь исследователей. Как отмечается, в ходе проекта команда оцифровки обнаружила более 140 типовых экземпляров. Эти находки не только проливают свет на ботанические экспедиции европейцев конца 19 века, но и возвращают в научный оборот важные свидетельства растительного биоразнообразия Земли.

Показать больше

Читайте также из архива:

Показать больше
Zeichnung von den Anden und den Schweizer Bergen.

Показать больше

Александр фон Гумбольдт и Швейцария: сначала Альпы, потом Анды

Этот контент был опубликован на В год 250-летия знаменитого ученого, сумевшего «измерить мир», следует напомнить: на этот мир Гумбольдт смотрел через «швейцарскую призму».

Читать далее Александр фон Гумбольдт и Швейцария: сначала Альпы, потом Анды

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
21 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
7 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В Базеле открылся фестиваль поп-культуры Fantasy Basel с участием тысяч косплееров, геймеров, а также поклонников кино и комиксов.

Показать больше

Рыцари-джедаи, супергерои и астронавт на Fantasy Basel

Этот контент был опубликован на В Базеле открылся фестиваль поп-культуры Fantasy Basel с участием тысяч косплееров, геймеров, а также поклонников кино и комиксов.

Читать далее Рыцари-джедаи, супергерои и астронавт на Fantasy Basel
В Швейцарии в городе Филлиген заработал филиал Европейского космического агентства (ESA). На фото: швейцарский астронавт Марко Зибер.

Показать больше

Филиал EKA открылся в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии в городе Филлиген / кантон Ааргау недавно заработал филиал Европейского космического агентства (ESA).

Читать далее Филиал EKA открылся в Швейцарии
Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.

Показать больше

Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны

Этот контент был опубликован на Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.

Читать далее Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны
Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Показать больше

Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь

Этот контент был опубликован на Населённые пункты, расположенные по течению реки Лонца в районе деревни Блаттен (кантон Вале, Швейцария), пока не пострадали.

Читать далее Река Лонца может стать угрозой для деревень долины Лётченталь
Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Показать больше

Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Этот контент был опубликован на Федеральный центр требует от кантонов повысить уровень занятости украинских беженцев с видом на жительство категории S.

Читать далее Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой
Женева предложена в качестве возможной площадки для переговоров между Украиной и Россией.

Показать больше

Мирные переговоры Украины и России пройдут в Женеве?

Этот контент был опубликован на Женева предложена в качестве возможной площадки для переговоров между Украиной и Россией.

Читать далее Мирные переговоры Украины и России пройдут в Женеве?
Осенью 2023 года Азербайджан с применением военной силы установил полный контроль над территорией Нагорного Карабаха. Согласно международному праву, регион всегда был частью Азербайджана.

Показать больше

Швейцарские парламентарии выдвигают инициативу по Карабаху

Этот контент был опубликован на В Швейцарии сформирован парламентский комитет, нацеленный на продвижение мирной инициативы по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Читать далее Швейцарские парламентарии выдвигают инициативу по Карабаху
Уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут внесены два вопроса.

Показать больше

О чем будет голосовать Швейцария в сентябре?

Этот контент был опубликован на Уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут внесены два вопроса.

Читать далее О чем будет голосовать Швейцария в сентябре?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Весна в Женеве официально начинается тогда, когда в городе на специальном дереве вида «конский каштан обыкновенный» (Aésculus hippocástanum), появляется первый зеленый листок. Sautier de la République et canton de Genève

Показать больше

В Женеве весна наступает с первым зеленым листком на каштане

Этот контент был опубликован на Дата появления на каштановом дереве первого зеленого листочка символически отмечает в Женеве начало весны.

Читать далее В Женеве весна наступает с первым зеленым листком на каштане
Grasende Wisente der Herde in Welschenrohr

Показать больше

Восстановить швейцарского бизона: кому и зачем это нужно?

Этот контент был опубликован на Бизон считался в Европе окончательно вымершим видом. Сейчас в Швейцарии проходит проект по т.н. «реинтродукции» этого животного.

Читать далее Восстановить швейцарского бизона: кому и зачем это нужно?
Montagne

Показать больше

Утерянный мир швейцарского альпийского биоразнообразия

Этот контент был опубликован на Как выглядела жизнь в Альпах до наступления на альпийские экосистемы сельского хозяйства? Подробности в нашей подборке исторических фотографий.

Читать далее Утерянный мир швейцарского альпийского биоразнообразия
Bilder vom Japankäfer

Показать больше

Как в Швейцарии берегут лес от вредителей?

Этот контент был опубликован на В Швейцарию пришел хрущик японский, жук, являющийся злостным вредителем лесов, садов и парков. Как в Швейцарии справляются с этой угрозой?

Читать далее Как в Швейцарии берегут лес от вредителей?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR