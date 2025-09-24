Как англичанин жил в швейцарской пещере и стал женщиной

Рассвет за часовней в Ритцингене близ Гомса, Швейцария. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Эта история похожа на сценарий голливудского фильма: английский интеллектуал отправился искать счастья в горной швейцарской деревне и... превратился в женщину.

В долине Блинненталь (Blinnental, кантон Вале) и сегодня царит первозданная природа. Лиственницы и ели, вцепившись в обрывистые склоны, образуют дикий лес. По камням шумно перекатывается горный ручей. На его берегах и в русле разбросаны каменные глыбы — следы бесчисленных селевых потоков, сходивших здесь веками. Именно в этом суровом ущелье в регионе Гомс (Goms) почти сто лет назад поселился английский интеллектуал Винсент Донован (Vincent Donovan).

«Столкновение миров»

Как рассказывает местный краевед Ильзе Карлен (Ilse Carlen), много лет изучающая его историю, приезд Винсента Донована в 1929 году в деревню Рекинген (Reckingen) стал «столкновением двух миров». С одной стороны — простое, строго католическое население горной деревни, с другой — сам Винсент Донован, образованный и состоятельный англичанин. «Своим поведением, манерами и котелком он сразу бросался всем в глаза», — говорит Ильзе Карлен.

Перси Винсент Донован (Percy Vincent Donovan) родился в 1882 году в семье англиканского священника и аристократки. Уже в 16 лет Винсент Донован впервые открыл для себя Гомс: вместе с отцом провёл одно лето в долине Биннталь (Binntal). Позже Винсент учился в Оксфорде, студентом опубликовал свой первый роман, но диплома так и не получил и уехал в Нью-Йорк. Там он пытался найти своё место под солнцем в богемной среде писателей, но неудачно. В 1929 году, уже почти в пятидесятилетнем возрасте, Винсент Донован вернулся в Европу. Простую, почти первобытную жизнь Винсент Донован искал именно в Альпах.

Мистер Донован становится мисс Крэйг

Его тянуло к природе, и новым домом для себя он сделал пещеру под каменной глыбой в долине Блинненталь, примерно в часе ходьбы от деревни Рекинген. «Это вызвало огромное любопытство у местных жителей», — рассказывает Карлен. По воскресеньям многие поднимались в горы, чтобы навестить «господина англичанина». Для крестьян это было редким и отвлечением от повседневности. «Тем более что Винсент Донован щедро угощал гостей сигаретами, чаем, белым хлебом и вареньем. А белый хлеб тогда был настоящей роскошью».

Винсент Донован, он же Франка Крэйг, у входа в свою пещеру. Этот снимок «английского джентльмена» можно найти во многих старых семейных альбомах в Реккингене. ZVG

Щедрость Винсента Донована впечатляла крестьян, но не только она. Местные жители вполне оценили и его образованность, и английский юмор. «Вот так Винсент Донован завоевал расположение жителей и даже подружился с ними», — отмечает Ильзе Карлен. По её словам, именно эта дружба сделала возможным то, что произошло дальше: со временем «мистер Донован» превратился в «мисс Франку Крэйг» (Franca Kraig)»: «Волосы становились длиннее, рубашка превращалась в блузку, брюки уступили место юбке».

«Меня до сих пор поражает, что подобное было возможно в те времена, да ещё в швейцарской горной деревне» Ильзе Карлен

Франка Крэйг прожила в Швейцарии 10 лет, но что интересно, местное население региона восприняло эту трансформацию с полным пониманием. «Меня до сих пор поражает, что подобное было возможно в те времена, да ещё в швейцарской горной деревне», — говорит Ильзе Карлен.

Мужчина, который стал женщиной и живёт в пещере, — эта история не могла не будоражить воображение. В 1932 году местная газета писала о «загадочном чудаке», о «мужеподобной женщине», ведущей «странную жизнь отшельника»: «Визит к мисс Франке Крэйг выявил следующие подробности: гостеприимная мисс была гладко выбрита, она носит украшенную гребнями короткую стрижку Bubikopf (модная стрижка «под мальчика»). Одежда, вплоть до шёлковых чулок, была безупречна».

Избегая внимания

Франка Крэйг, как рассказывает Ильзе Карлен, старалась избегать лишнего внимания к своей персоне. «Семья в Лондоне приняла и поддержала эти перемены, но английская общественность не должна была об этом узнать ни в коем случае. Это могло погубить социальное положение семьи». Публикация 1935 года в цюрихском еженедельнике, где о Франке Крэйг сообщали как о «чудаке, сторонящемся людей», подтверждает эту гипотезу.

Стало ли ей самой известно об этих публикациях, остаётся тайной. Во время Великой депрессии денежные переводы из Лондона, за счёт которых жила Франка Крэйг, прекратились, и она оказалась на грани нищеты. Вскоре после начала Второй мировой войны Франку выслали из Швейцарии. В 1940 году она погибла в Лондоне во время немецкой бомбардировки.

Кстати, несмотря на недовольство местных жителей, одному швейцарскому журналисту «с помощью хитрости» все-таки удалось сделать несколько снимков Франки Крэйг. «Даже если её фотографии и появились сомнительным способом, все равно сегодня они — настоящая находка», — говорит Ильзе Карлен. Ведь они доказывают: эта необычная история действительно происходила в Гомсе почти уже сто лет назад.

