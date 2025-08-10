Как Швейцария приютила французских коллаборационистов

Военнослужащий швейцарской армии охраняет швейцарскую границу. Снимок сделан 22 апреля 1945 года. Keystone / Walter Studer

После краха режима Виши нейтральная Швейцария приняла у себя целый ряд его высокопоставленных представителей. В период с 1943 по 1947 годы более двухсот чиновников и коллаборационистов обосновались на территории Конфедерации. Формально в Швейцарии действовала весьма строгая политика предоставления убежища, однако на практике целесообразность нередко брала верх над моральными принципами.

На календаре 1945 год, на границе между Германией и Швейцарией скапливаются толпы беженцев. Среди них: по меньшей мере две сотни чиновников-вишистов и других коллаборационистов. Один из таких персонажей: Ксавье Паскье (Xavier Pasquier), пропагандист правительства Виши. Вместе с ним на границе оказался и швейцарец Жорж Олтрамар (Georges Oltramare), известный публицист из Женевы, который, как и другие коллаборационисты, решил от греха подальше укрыться в Швейцарии.

Позже Ксавье Паскье вспоминал: «Днём я проводил Олтрамара до таможенного поста, нам до него оставалось две сотни метров, и там я наткнулся на целую группу французских коллаборационистов, которые тоже пытались попасть в Швейцарию. Их было человек двенадцать. Среди них я узнал Клода Жанте (Claude Jeantet) из „Petit Parisien“» (газеты, превращённой во время немецкой оккупации в пропагандистский орган).

Начиная с лета 1944 года кольцо вокруг Третьего рейха сжималось всё теснее. США и их союзники опасались, что в нейтральную Швейцарию хлынут тысячи нацистов, итальянских фашистов и французских коллаборационистов. В ответ Федеральный совет (правительство Швейцарии) заверил Вашингтон: «Лица, занявшие недружелюбную позицию по отношению к Швейцарии, или совершившие действия, противоречащие законам ведения войны, либо чьё прошлое свидетельствует о взглядах, несовместимых с основами права и гуманизма, не могут рассчитывать на предоставление убежища в Швейцарии».

С 1940 по 1944 год Франция была разделена демаркационной линией: с одной стороны — военная оккупационная зона на севере, с другой — вишистская Франция. Akg-Images

Правительство Конфедерации составило список из 6 500 человек, подлежащих депортации в случае пересечения ими границ Швейцарии. Однако, как подчёркивает швейцарский историк Люк ван Донген (Luc van Dongen), автор фундаментального монографического исследования Un purgatoire très discret («Очень сдержанное чистилище»), эта жёсткая риторика не мешала многочисленным исключениям из данного правила. Кроме того, по словам историка, для такого известного исторического персонажа, как Генрих Ротмунд (Heinrich Rothmund, он был руководителем отдела полиции в Министерстве юстиции и полиции Швейцарии), жёсткая линия в отношении функционеров фашистской и нацистской Европы служила оправданием аналогичной политики и в отношении еврейских беженцев.

Собственные правила

В итоге в период между 1943 и 1947 годами в Швейцарии нашли убежище не менее двух сотен высокопоставленных лиц, связанных с режимом Виши. И речь шла не только о второстепенных фигурах вроде Ксавье Паскье: на берегах Женевского озера в то время обосновались не менее дюжины бывших министров, высокопоставленных чиновников и генералов. Этого было достаточно, чтобы позже писатель и историк Пьер Ассулин (Pierre Assouline) иронично назвал этот регион «Виши-сюр-Леман». Другие искали прибежища в других франкофонных регионах страны, во Фрибуре или в кантоне Вале.

Из этих примерно 200 человек 106 были впоследствии осуждены французской юстицией, причём пять десятков были даже приговорены к смертной казни. Швейцария стремилась, с одной стороны, сохранить добрые отношения с новой деголлевской Францией, но при этом в области предоставления политического убежища она продолжала идти своим путем. Посол Швейцарии в Виши Вальтер Штуки (Walter Stucki) в своих мемуарах, в частности, нередко защищал маршала Петена: «Для меня очевидно, что он желал только лучшего для своей страны и ненавидел немцев больше, чем кто бы то ни было». И некоторые приближённые Петена действительно смогли воспользоваться в Швейцарии определённой снисходительностью властей — в отличие от ближайших сотрудников Пьера Лаваля (Pierre Laval), занимавшего должность главы правительства Франции в 1940 году и вновь с 1942 по 1944 год.

«Угроза смертной казни на родине, как ни парадоксально, играла на руку таким беженцам», — поясняет историк Люк ван Донген. В Швейцарии относились с большой настороженностью к тому, что воспринималось как поспешное или неизбирательное правосудие над коллаборационистами. По крайней мере, с точки зрения Берна, казалось, что за этим стоит реваншистски настроенное левое политическое движение. И так Швейцария стала для сотен сторонников режима Виши, собравшихся у швейцарской границы, желанной лазейкой, шансом на новое начало. Но чтобы иметь шанс на убежище мало было иметь «в своем активе» смертный приговор, необходимо было ещё и демонстрировать умеренность, нужно было доказать лишь преданность долгу («я только выполнял приказы») и готовность вести себя так, как того требовали власти Швейцарии.

Швейцарский историк Люк ван Донген (Luc van Dongen) — автор фундаментального труда «Очень сдержанное чистилище». LDD

Приуменьшая свою роль

В своей монографии Люк ван Донген рассказывает, например, о том, как в 1945 году в Базеле оказался Раймон Клемо (Raymond Clémoz), руководитель канцелярии Жозефа Дарнана, главы Milice française, организации, созданной режимом Виши в январе 1943 года для борьбы с движением Сопротивления, а также для преследования евреев и политических оппонентов. Действуя в тесной связке с гестапо, эта структура отличаясь особой жестокостью. В Базеле Раймон Клемо хотел «подготовить переезд жены и размещение средств в швейцарском банке». Свою роль в рамках режима Виши он старался всячески приуменьшить: «Я всегда придерживался разумной и умеренной линии. Мою работу ценили, но мои советы почти не принимались во внимание».

А вот еще один персонаж, Рене Ландри (René Landry). Он был инспектором Генерального комиссариата по еврейским вопросам. Эта структура (Commissariat général aux questions juives, CGQJ) была создана в 1941 году для координации антисемитской политики и в том числе для «арианизации» еврейской собственности, введения дискриминационных законов и депортации евреев. Рене Ландри также ссылался на то, что он всего лишь выполнял приказы. В итоге, несмотря на возражения прокуратуры, власти кантона Во поддержали его прошение об убежище, заявив, что вменяемые ему действия не наносят урона его чести и что он лишь исполнял приказы начальства.

Антикоммунизм как позитивный фактор

Антикоммунизм стал ещё одним аргументом в пользу предоставления убежища тому или иному политическому эмигранту. Например, Александр Лодыженский (Alexandre Lodygensky), сотрудничавший с режимом Виши, был братом Жоржа Лодыженского (Georges Lodygensky), одного из ключевых деятелей антикоммунистической Entente Internationale («Интернациональной Антанты»). В итоге швейцарский федеральный прокурор постановил: «Поскольку оба брата работают вместе в борьбе против коммунизма, то мы поддерживаем поданное ими ходатайство о предоставлении убежища».

В Швейцарии немало было представителей консервативных кругов, сочувствовавших французам, находившимся под угрозой преследования со стороны правителей освобождённой Франции. Некоторых из них защищал лично Вальтер Штуки, и таким, можно сказать, повезло особенно. Среди них был и Шарль Роша (Charles Rochat), бывший генеральный секретарь Министерства иностранных дел Франции. В своей книге La fin du régime de Vichy («Конец режима Виши»)Внешняя ссылка Вальтер Штуки отзывается о нём с похвалой: «Лучший из них, мой друг, посол Роша… Типичный пример честного француза, который из чувства лояльности считал своим долгом оставаться верным присяге, данной законному руководству государства». Шарль Роша оставался в Швейцарии 10 лет.

Маршал Франции и глава правительства Виши Анри-Филипп Петен (Henri-Philippe Pétain), слева, беседует с Пьером Лавалем (Pierre Laval). Между ними на заднем плане — Жозеф Дарнан (Joseph Darnand). Фотография сделана в Виши между 1940 и 1944 гг. Keystone

Вторым влиятельным покровителем беженцев из Франции стал Жан Жарден (Jean Jardin), бывший глава кабинета Пьера Лаваля. Он прибыл в Швейцарию в статусе дипломата в 1942 году и остался в кантоне Во, где власти относились к нему вполне терпимо. По словам историка Пьера Ассулина, Жан Жарден помог многим эмигрантам получить убежище в Швейцарии— от Коко Шанель и писателя Бертрана де Жувенеля (Bertrand de Jouvenel) до политика Жоржа Доде (George Daudet), убеждённого сторонника Виши, который был приговорён во Франции в 1947 году к смертной казни и прожил в кантоне Вале вплоть до своей смерти в 1958 году. Эти беженцы допускались к пребыванию на территории Швейцарии, но лишь при условии их полного отказа от политической и журналистской деятельности.

Берн не хотел конфликтов

Люк ван Донген уточняет: «Те из беженцев, кто жили на широкую ногу и селились в роскошных отелях, конечно, вызывали раздражение у швейцарских властей. Но Берн стремился не провоцировать конфликтов с Французской Республикой, тем более что интерес к эмигрантам в Париже постепенно угасал». Возникает вопрос: не проявляла ли Швейцария большую снисходительность к французским коллаборационистам, чем к итальянским фашистам или немецким нацистам, также надеявшимся пересечь её границы? Люк ван Донген говорит, что Швейцария не могла допустить к себе чиновников Третьего рейха.

«А вот немецкие инженеры шанс получить разрешение на въезд в Швейцарию имели. Некоторые оставались потом в стране на постоянной основе, работая в химической промышленности». Что касается Италии, то в 1943–1944 годах в Швейцарии нашли убежище некоторые видные фигуры режима Муссолини, в том числе бывший министр культуры Дино Альфиери (Dino Alfieri) и бывший министр финансов Джузеппе Вольпи (Giuseppe Volpi). Швейцария оправдывала такую терпимость опасностью, которой эти люди подвергались в Италии на тот момент.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Дополнительная литература (на фр. яз.) Une éminence grise, Jean Jardin (1904-1976), von Pierre Assouline, éditions Balland. Les intellectuels collaborateurs exilés en Suisse, von Alain Clavien, in Matériaux pour l’histoire de notre tempsВнешняя ссылка.

