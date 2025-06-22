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Панорама битвы при Муртене доступна в цифровом формате

Панорама изображает битву 1476 года, в которой войска швейцарских кантонов во главе с Берном нанесли поражение армии герцога Бургундии Карла Смелого.
Панорама изображает битву 1476 года, в которой войска швейцарских кантонов во главе с Берном нанесли поражение армии герцога Бургундии Карла Смелого. Keystone-SDA

В воскресенье 22 июня 2025 года, к годовщине битвы при Муртене, состоявшейся 22 июня 1476 года, Высшая техническая школа Лозанны (EPFL) представила онлайн-платформу, позволяющую в интерактивном формате исследовать ход исторического сражения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Лаборатория экспериментальной музеологии EPFL (Laboratoire de muséologie expérimentale de l’École polytechnique fédérale de Lausanne) оцифровала большое круговое полотно 1893 года, которое ранее не демонстрировалось публике. Как подчеркивается в пресс-релизе вуза, это, вероятно, самое крупное в истории цифровое изображение физического объекта в ультравысоком разрешении.

Так называемая терапиксельная панорамаВнешняя ссылка дополнена объемными видеороликами, 3D-объектами, реконструкциями движений войск, историческими источниками и динамическим звуковым сопровождением. Разработанный специально для широкой аудитории интерфейс предлагает мультимодальный рассказ: пользователи могут следовать тематическим маршрутам, свободно перемещаться по пространству картины, наблюдать ключевые эпизоды и взаимодействовать с цифровым двойником панорамы.

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Это монументальное полотно изображает победу в 1476 году швейцарских кантонов над Герцогом Бургундии Карлом Смелым.

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В центре проекта — доступность и инклюзивность: навигация осуществляется на трёх официальных языках Швейцарии (немецкий, французский, итальянский), предусмотрен режим аудиодескрипции — звукового описания визуального контента, позволяющего людям с нарушениями зрения воспринимать происходящее на экране с помощью звуковых комментариев. Параллельно с цифровой платформой с августа 2025 года по май 2027 года в Швейцарии пройдёт серия выставок, посвящённых битве при МуртенеВнешняя ссылка, включая экспозиции в Музее дизайна в Цюрихе, Музее Муртена (кантон Фрибур), Историческом музее Берна и в замке Грансон (кантон Во).

Оригинальное полотно немецкого художника Луи Брауна (Louis BraunВнешняя ссылка, 1836-1916), созданное в 1894 году, имеет размеры 100 на 10 метров и весит около полутора тонн. На протяжении многих уже в Швейцарии идут поиски постоянного места для его экспонирования. Во время национальной выставки достижений швейцарского народного хозяйства Expo.02 в 2002 году картина демонстрировалась в плавучем павильоне Arteplage Murten и стала одной из самых посещаемых инсталляций. Панорама изображает битву 1476 года, в которой войска швейцарских кантонов во главе с Берном нанесли поражение армии герцога Бургундии Карла Смелого.

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