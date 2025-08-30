«Прощай, прекрасная, любимая страна!»

В августе 1874 года пять монахинь покинули бенедиктинский монастырь Мария-Рикенбах (кантон Нидвальден) и эмигрировали на Средний Запад Соединённых Штатов. Сестра Мария Беатрикс Ренгли (Maria Beatrix Renggli, 1848–1942) оставила подробный отчёт о своём пути в Америку.

Бенедиктинский женский монастырь Мария-Рикенбах (Maria-Rickenbach) расположен в Нидеррикенбахе (Niederrickenbach, кантон Нидвальден, NW) — известном католическом месте паломничества в долине Энгельберг, на высоте около 1 200 метров над уровнем моря. Первые монахини поселились здесь в 1857 году, основав монашескую общину. Основание монастыря пришлось на период острых религиозных и мировоззренческих разногласий между католической церковью и формирующимся либеральным швейцарским национальным государством. В условиях усиливающейся секуляризации католическая церковь постепенно теряла влияние на общество и публичную сферу.

На протяжении всего 19 века церковь пыталась вернуть себе прежнюю власть и восстановить свой авторитет. Эти конфликты, получившие в историографии название «культуркампф», были частью долгосрочного процесса социальной модернизации страны после гражданской войны (Sonderbundskrieg) 1847 года. Потом конфликты стали постепенно затихать, однако в период подготовки и принятия новой редакции Федеральной конституции 1874 года борьба между обществом и церковью за влияние на умы людей вновь обострилась — во многом из-за предусмотренных в основном законе антикатолических «исключительных статей». Эти положения, в частности, запрещали создание новых монастырей и восстановление ранее упразднённых.

Христианизация США

Из опасений, что «исключительные статьи» новой редакции Конституции приведут к массовому закрытию монастырей, многие швейцарские монахи и монахини в период «культуркампфа» эмигрировали в Соединённые Штаты, чтобы основать там новые обители, которые могли бы служить потенциальными убежищами для новых эмигрантов. Так, уже в 1873 году двое монахов из Энгельбергского монастыря, Фровин Конрад (Frowin Conrad, 1833–1923) и Адельхельм Одерматт (Adelhelm Odermatt, 1844–1920), пересекли Атлантику и заложили бенедиктинские монастыри в городах Мэривилл (Maryville) и Консепшн (Conception) в штате Миссури.

Вскоре они обратились за поддержкой к женской обители Мария-Рикенбах, рассчитывая на помощь монахинь в организации школ, благотворительных учреждений и воспитании девочек из немецкоязычных католических семей. В Мария-Рикенбахе с энтузиазмом откликнулись на просьбу братьев, возможность основать родственные обители за океаном рассматривалась как важный шаг к укреплению ордена. Так этот монастырь стал первым женским монастырём в Швейцарии, чьи сёстры начали миссионерскую и образовательную деятельность на другом континенте. В период с 1874 по 1891 год в США эмигрировали 27 монахинь и ещё около 50 послушниц. Они преподавали в католических школах, вели социальную и пастырскую работу, а также участвовали в миссиях среди коренных народов.

Служение бенедиктинок в США рассматривалось не только как способ укрепить позиции католической церкви в США, но и вернуть ей утраченное общественное влияние. Вторая половина 19 века стала, таким образом, периодом интенсивной миссионерской активности, христианизация США рассматривалась как неотъемлемая часть «цивилизационного проекта» под руководством Европы, культурно превосходящей Штаты. Многие миссионеры видели свою задачу не только в распространении веры, но и в «окультуривании» коренного исконного населения, что нередко вело к разрушению его идентичности, языка, обычаев и духовных традиций.

Из Нидеррикенбаха в Мэривилл

17 августа 1874 года монахини Беатрикс Ренгли (Beatrix Renggli, 1848–1942), Ансельма Фельбер (Anselma Felber, 1843–1883), Агнес Дали (Agnes Dalie, 1839–1915), Адела Ойгстер (Adela Eugster, 1848–1929) и Августина Кюндиг (Augustina Kündig, 1851–1879) покинули бенедиктинский Монастырь Мария-Рикенбах (Maria-Rickenbach). В своём путевом дневнике Беатрикс Ренгли живо описала прощание с родиной и путешествие в ещё незнакомые Соединённые Штаты. В следующем году её записи были изданы отдельным тиражом, а также опубликованы в газете Nidwaldner Volksblatt.

После отъезда из Нидеррикенбаха монахини на запряженной лошадьми повозке добрались до Люцерна. Там к их группе присоединились другие эмигранты и все вместе они сели на поезд, отправившийся через Базель в Париж, а оттуда — в порт Гавр. В своих заметках Беатрикс Ренгли подробно описала не только природные пейзажи и внутреннюю динамику группы, но и достопримечательности, которые удалось увидеть в Париже: Лувр, Триумфальную арку и несколько парижских церквей.

Эмигранты в поезде Compagnie Generale Transatlantique, который везет их в порт Гавр. Гравюра 1883 года. Britannica Imagequest, Lebrecht Music & Arts

21 августа 1874 года они сели в Гавре на пароход Oder судоходной линии Norddeutscher Lloyd. Беатрикс Ренгли живо передала атмосферу прощания: сцены на палубе были полны грусти, но также и оживления, радости. По её признанию, её собственная печаль была не столь сильна — ведь расставание с родными местами произошло несколькими днями ранее. Большую часть своих записей она посвятила морскому переходу через Атлантику. Беатрикс Ренгли делится в своих записках наблюдениями о жизни на судне, подчёркивает удобства кают второго класса, с иронией упоминает «тиранию желудка» и «отвратительный кофе», а также даёт подробное описание самого судна. Помимо морской болезни, Ренгли упомянула и другие драматические события в открытом море — так, во время шторма экипаж «Одера» пришёл на помощь грузовому паруснику, оказавшемуся в бедственном положении.

Пароход Oder два года эксплуатировался на линии через Атлантику, после чего стал первым немецким почтовым судном Имперской почты. В 1887 году, возвращаясь из Шанхая, корабль сел на риф. Во время разведки обстановки погибли четверо членов экипажа. Остальные 111 моряков и 61 пассажир были спасены. (Источник: Wikimedia)

Однако главное содержание дневника составляет не столько описание штормов и мучительной морской болезни (от которой страдали почти все монахини), сколько чувство уязвимости и страха перед возможным кораблекрушением, перед полной зависимостью от морской стихии. Она отдельно рассказывает о смерти кочегара, тело которого было, по морскому обычаю, опущено в океан без отпевания — событие, которое её, набожную монахиню, потрясло до глубины души.

Тем не менее в целом Ренгли рисует светлую и даже жизнеутверждающую картину. Когда 29 августа погода улучшилась, палуба наполнилась смехом, разговорами, пассажиры наслаждались спокойным морем и игрой дельфинов. Возможно, через такой позитивный тон она стремилась подбодрить женщин, оставшихся в Швейцарии. Контрастом к этому стало первое впечатление от Нью-Йорка, куда судно прибыло 31 августа. Шум и суета мегаполиса ошеломили Беатрикс Ренгли: она почувствовала себя потерянной и сразу же затосковала по тишине монастыря Мария-Рикенбах.

О Нью-Йорке Беатрикс Ренгли писала в своем дневнике: «Как часто мы вспоминали там нашу дорогую Марию-Рикенбах! Какой поразительный контраст: там — тихое, умиротворённое уединение; здесь — дикий шум и суета. Там — паломническая часовня с молящимися, здесь — ни следа благоговения и молитвенной тишины. Там — радостное счастье жертвенной жизни, здесь — лихорадочная, тревожная погоня за наслаждениями и властью. Там — всё родное и уютное в кругу сестёр, здесь — всё чужое, непонятное, и язык, и люди». (Источник: Wikimedia)

Поэтому 2 сентября группа с облегчением покинула город и отправилась поездом через Сент-Луис (Миссури) в Мэривилл, куда прибыла 5 сентября — спустя ровно двадцать дней после отъезда из Швейцарии. Мэривилл показался Беатрикс Ренгли простым и бедным городом, с ветхими церквями. Дети, по её описанию, были «дикими и неотёсанными». В то же время она подчеркнула доброжелательность, набожность и уважительное отношение местных жителей к монашескому статусу, что звучало как прямой упрек в адрес Швейцарии, охваченной антиклерикальными настроениями.

В своём дневнике Беатрикс Ренгли постоянно противопоставляет культуру знакомое и чужое, родину и Америку. Одной из серьёзнейших трудностей стало незнание английского языка, из-за чего монахиням пришлось отказаться от плана открыть немецкоязычную школу. В США строго настаивали на преподавании на английском. Некоторые сёстры с трудом адаптировались к новой языковой и культурной среде, но сама Беатрикс Ренгли быстро овладела английским и вскоре начала преподавать. Из-за внутренних разногласий в группе она вместе с Аделой и Ансельмой переехала в соседний город Консепшн (Conception), где основала новую собственную школу.

Фотография сестер из монастыря Мариаштайн в Покахонтасе, 1892 год. Google Books

Спустя несколько лет, летом 1889 года, уже в качестве настоятельницы вновь основанного монастыря Мариаштайн (Mariastein) в городе Покахонтас (Pocahontas, штат Арканзас), Беатрикс Ренгли ненадолго вернулась в Нидеррикенбах, чтобы сопроводить оттуда в США очередную группу монахинь. Этот путь стал поводом для нового путевого очерка, но на этот раз его автором стала вдохновлённая примером Беатрикс Ренгли сестра Клара Хаус (Clara Haus, 1841–1902).

Автор Ясмин Гаух (Jasmin Gauch) учится в магистратуре по истории и социальной антропологии в Бернском университете (Universität Bern).

Оригинал материала на немецком языке находится по этой ссылкеВнешняя ссылка. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

