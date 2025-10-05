Adeus, bela e querida terra

Em 17 de agosto de 1874, cinco freiras beneditinas do convento Maria-Rickenbach (no cantão de Nidwalden) deixaram a Suíça e emigraram para os Estados Unidos. A irmã Maria Beatrix Renggli (1848-1942) escreveu um detalhado relato de sua viagem de emigração.

O Convento Beneditino de Maria Rickenbach está localizado a uma altitude de cerca de 1.200 metros no coração do vale de Engelberg, no vilarejo de peregrinação de Niederrickenbach (NW), onde as primeiras freiras se estabeleceram e fundaram o convento em 1857.

O convento surgiu em um período de disputas religiosas e ideológicas entre a Igreja Católica e o nascente Estado nacional liberal suíço: devido à crescente secularização, a Igreja Católica perdeu influência sobre a sociedade e a vida pública. Por isso, ao longo do século 19, a Igreja tentou recuperar seu antigo poder e restabelecer sua autoridade.

Esses conflitos, chamados de “guerras culturais”, fizeram parte de processos de modernização de longo prazo, que começaram a diminuir após a Guerra Civil em 1847.

Por volta da aprovação da revisão totalLink externo da Constituição suíça em 1874, as disputas de poder atingiram um ponto crítico. O motivo foram os artigos de exceção anticatólicos ampliados que proibiam, entre outras coisas, a fundação e a restauração de conventos.

Beneditinos suíços nos EUA

Por medo de dissoluções de conventos motivadas pelas guerras culturais, monges e freiras suíços emigraram para os Estados Unidos, a fim de fundar novos mosteiros como possíveis locais de refúgio.

Assim, em 1873, os padres Frowin Conrad (1833-1923) e Adelhelm Odermatt (1844-1920), do mosteiro de Engelberg, viajaram para os EUA e fundaram filiais beneditinas em Maryville e Conception, no nordeste do Missouri.

Logo, eles expressaram o desejo de receber apoio de freiras de Maria-Rickenbach, que deveriam cuidar de tarefas caritativas, da juventude feminina e do ensino das crianças de língua alemã.

O convento de Maria-Rickenbach atendeu com alegria ao pedido de Conrad e Odermatt, especialmente porque isso oferecia a possibilidade de abrir conventos nos EUA.

Com o envio das freiras, Maria-Rickenbach tornou-se o primeiro convento católico feminino suíço a atuar em outro continente. Entre 1874 e 1891, emigraram para os EUA 27 freiras e cerca de 50 postulantes do convento de Maria-Rickenbach.

Essas mulheres atuavam no sistema escolar, assumiam tarefas sociais e caritativas para a Igreja Católica ou participavam da missão junto a povos locais.

Candidatura na comunidade beneditina A candidatura é a primeira fase da entrada no convento, e dura um ano. Depois disso, as candidatas podem ingressar no noviciado e receber o hábito religioso. Ao final de um ano de noviciado, realiza-se a profissão, isto é, o voto religioso.

Com a ajuda das beneditinas, a fé cristã deveria ser difundida e fortalecida nos EUA, e a Igreja Católica deveria voltar a crescer.

A esperança de aumentar a influência da Igreja Católica fez com que a missão católica no século 19 se tornasse um fenômeno de massa. Muitos missionários viam sua tarefa não apenas na propagação da fé cristã. Eles sentiam-se chamados, baseados em concepções evolucionistas e na pretensão de superioridade europeia de “civilizar” os povos indígenas.

A tentativa de integrar a população indígena à cultura europeia e cristã resultou frequentemente na destruição de sua identidade, cultura e espiritualidade.

De Niederrickenbach a Maryville

Em 17 de agosto de 1874, as freiras Beatrix Renggli (1848-1942), Anselma Felber (1843-1883), Agnes Dalie (1839-1915), Adela Eugster (1848-1929) e Augustina Kündig (1851-1879) deixaram o convento Maria-Rickenbach.

Em seu diário de viagem, Renggli relatou de forma vívida a partida da pátria e o início da jornada rumo aos ainda desconhecidos Estados Unidos. Seu relato foi publicado no ano seguinte à emigração como separata e de forma seriada no jornal Nidwaldner Volksblatt.

A capa do relato de viagem de Beatrix Renggli. Staatsarchiv Nidwalden

Após a despedida de Niederrickenbach, as beneditinas seguiram em carroça até Lucerna. Lá, o grupo de viagem, ao qual se juntaram outros emigrantes, tomou o trem rumo a Paris e, por fim, o porto em Le Havre.

Renggli descreveu em seu relato a natureza e a dinâmica do grupo nessa primeira etapa, mas também diversas atrações turísticas, como o Louvre, o Arco do Triunfo e algumas construções sacras que puderam visitar durante a breve estada em Paris.

Poucos dias depois, em 21 de agosto de 1874, o grupo embarcou em Le Havre no navio a vapor Oder, da companhia de navegação Norddeutscher Lloyd. Renggli descreveu de forma expressiva o movimento animado no convés e as muitas cenas de despedida, cheias de tristeza e melancolia, mas também de alegria e bom humor.

Emigrantes em um trem da Compagnie Generale Transatlantique, que os leva ao porto de Le Havre. Gravura de 1883. Britannica Imagequest, Lebrecht Music & Arts

Poucos dias depois, em 21 de agosto de 1874, o grupo embarcou no navio a vapor Oder, da linha de navegação Norddeutsche Lloyd, em Le Havre.

Renggli descreveu com eficiência a agitação colorida no convés e as muitas cenas de despedida cheias de melancolia e tristeza, mas também de alegria e felicidade. A dor da despedida foi apenas leve para ela, pois já havia se despedido de sua casa e do ambiente familiar alguns dias antes.

Grande parte do relato de viagem de Beatrix Renggli concentrou-se na travessia do Atlântico. Ela deu uma visão da vida em alto mar e enfatizou, em particular, o conforto que desfrutou como viajante na segunda classe de passageiros. Ao mesmo tempo, ela se referiu com humor ao café extremamente ruim, chegando a descrevê-lo como “tirania estomacal”.

Além da descrição detalhada do Oder, ela também relatou os desafios e perigos da travessia do Atlântico: Por exemplo, muitos passageiros, inclusive todas as freiras do convento, sofriam de enjoo.

O clima tempestuoso agravava esse problema, e Renggli escreveu sobre as enormes ondas e o frio agonizante. O grupo de viajantes suíços temia um possível naufrágio e se sentia à mercê do Atlântico. Além do enjoo, Renggli também relatou outras experiências extraordinárias em alto mar, como um navio de carga em perigo. O veleiro estava em dificuldades devido a uma tempestade e a tripulação do Oder correu para ajudar.

O Oder esteve dois anos em serviço no Atlântico, depois serviu como primeiro navio a vapor postal do Império Alemão. Em 1887, ao regressar de Xangai, encalhou num recife. Quatro tripulantes perderam a vida ao explorar a situação. Os restantes 111 tripulantes e 61 passageiros puderam ser salvos. Wikimedia

Renggli também fez um relato cru sobre a morte de um foguista que morreu de resfriado e foi jogado ao mar sem um funeral. Como uma freira devota e piedosa, ela ficou extremamente chocada com esse fato.

Apesar desses desafios distantes da vida cotidiana do convento, Renggli fez um relato extremamente positivo da travessia do Atlântico. Isso se refletiu, por um lado, em sua descrição das vantagens a bordo e, por outro, em seus comentários sobre como os passageiros passaram o tempo quando o tempo finalmente ficou bom em 29 de agosto de 1874.

Os passageiros do navio se aglomeraram no convés aberto, passando o tempo com jogos alegres e conversas animadas, apreciando a vastidão e a beleza do mar azul profundo e sua diversidade animal.

Com seu relatório positivo, ela provavelmente também estava tentando tornar a travessia e a emigração mais agradáveis para as mulheres de Maria-Rickenbach que haviam ficado para trás.

Seu relatório sobre a cosmopolita cidade de Nova YorkLink externo foi muito mais negativo: Em 31 de agosto de 1874, o Oder atracou nas margens do Rio Hudson e as freiras pisaram em solo americano pela primeira vez.

Elas foram imediatamente confrontadas com as enormes dimensões da metrópole. A cidade barulhenta e agitada sobrecarregou Renggli; ela se sentiu perdida e sentiu falta do silêncio e da familiaridade de Maria-Rickenbach.

Sobre Nova Iorque, Beatrix Renggli escreveu: «Quantas vezes pensámos na nossa querida Maria Rickenbach! Que contraste. Lá, a querida solidão tranquila; aqui, agitação e barulho; lá, a pequena igreja de peregrinação com peregrinos rezando; aqui, nenhum sinal de piedade e oração silenciosa; lá, a alegria da vida de sacrifício; aqui, a busca assustadora e inquieta pelo prazer e pela posse; lá, tudo tão acolhedor no círculo das irmãs; aqui, tudo desconhecido para as pessoas e estranho à língua!” Wikimedia

Assim, Renggli ficou muito feliz quando o grupo de excursão saiu de Nova York dois dias depois e viajou para Maryville passando por St-Louis (Missouri).

As freiras beneditinas finalmente chegaram ao seu destino em 5 de setembro de 1874, após uma viagem de 20 dias. Renggli descreveu Maryville como muito simples e sua infraestrutura da igreja como dilapidada, as crianças como selvagens e sem educação.

No entanto, ela também enfatizou a simpatia, a ajuda e a piedade dos habitantes locais. Renggli mencionou que a população “não teme a vestimenta religiosa, mas a ama e a honra”, fazendo alusão aos conflitos culturais na Suíça.

As mulheres se depararam com muitas situações desconhecidas em sua nova pátria, e o relato de viagem contrastou detalhadamente as culturas de origem e destino, a pátria e o país estrangeiro.

Renggli se referiu repetidamente ao monastério de sua mãe e tentou tornar suas experiências mais acessíveis para o público suíço e vinculá-las à sua região natal, provavelmente por saudade de casa, mas também para torná-las mais tangíveis.

Um desafio particularmente grande para os recém-chegados foi a comunicação, pois eles não entendiam o idioma local. Como resultado, eles tiveram que abandonar sua meta original de abrir uma escola alemã em Maryville.

O domínio do inglês era muito mais importante nos EUA do que o idioma alemão. Algumas das freiras tiveram dificuldades para se adaptar à cultura e ao idioma estrangeiros.

Não foi o caso de Beatrix Renggli, que aprendeu inglês rapidamente e logo começou a lecionar. Devido a conflitos dentro do grupo de emigração, ela se mudou para a vizinha Conceição com as irmãs Adela e Anselma logo após sua chegada e dirigiu uma escola lá.

Foto das irmãs do convento Mariastein em Pocahontas, tirada em 1892. Google Books

Após alguns anos nos EUA, Renggli, então superiora do convento de Mariastein, fundado em 1887/88 em Pocahontas (Arkansas), retornou brevemente a Niederrickenbach no verão de 1889, para recrutar mais freiras para o trabalho nos EUA e acompanhá-las em sua viagem de emigração.

Sobre essa viagem, em novembro de 1889, a irmã Clara Haus (1841-1902), provavelmente inspirada por Renggli, também escreveu um diário.

A autora Jasmin Gauch estuda história e antropologia na Universidade de Berna.

Adaptação: Flávia C. Nepomuceno dos Santos

