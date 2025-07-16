Санкт-Мориц запатентовал лето как торговую марку

Альпийский курорт запускает бренд St. Summer, цель: укрепить свои позиции в области летнего туризма. Keystone-SDA

Туристическое ведомство Санкт-Морица (St. Moritz Tourismus, STM) объявило о запуске рекламной кампании под брендом St. Summer. Эта инициатива стала частью долгосрочной стратегии развития летнего туризма в регионе, символизируя своего рода возвращение к истокам: курорт в Энгадине заново утверждает себя в качестве первопроходца туристического брендинга.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en St Moritz registers ‘summer’ as trademark Читать далее St Moritz registers ‘summer’ as trademark

Deutsch de St. Moritz registriert den Sommer als Marke Оригинал Читать далее St. Moritz registriert den Sommer als Marke

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Символ солнца и стилизованная надпись «St. Moritz» используются городом с 1930 года, оставаясь одними из старейших туристических брендов, официально зарегистрированных в реестре торговых марок. Курорт был в 1987 году, когда тогдашний директор местного ведомства по туризму Ханс Петер Данузер (Hans Peter Danuser) зарегистрировал название города как торговую марку, признан пионером туристической рекламы. Этот шаг вызвал поначалу в профессиональной среде глубокий скепсис, но позже и бренд, и сам Петер Данузер попали на первую полосу газеты Wall Street Journal.

Как пояснила в ответ на запрос агентства Keystone-SDA глава STM Марияна Якич (Marijana Jakic), новая марка St. Summer была уже зарегистрирована и получила международную правовую защиту в швейцарском Федеральном институте интеллектуальной собственности (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum). Регистрация, по её словам, служит прежде всего делу защиты оригинальной идеи. Созданная на этой базе коммуникативная среда должна придать летнему сезону в Санкт-Морице «новую, самостоятельную притягательность».

Показать больше

Показать больше Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице Этот контент был опубликован на Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье. Читать далее Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице

Правовая защита даёт Санкт-Морицу так же и исключительные права на конкретную словесно-графическую форму бренда, что гарантирует от подражаний и укрепляет имидж курорта в качестве оригинального туристического направления. Как подчёркивает М. Якич, такая регистрация оказалась возможна, потому что речь не идёт о патентной защите самого слова «лето», но о патенте на композицию, в которой сочетаются визуальные элементы, дизайн и отсылка к Санкт-Морицу.

Показать больше

Показать больше Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена Этот контент был опубликован на За роскошными горными панорамами востока Швейцарии скрываются порой весьма сложные социально-экономические процессы. Читать далее Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена

В новую кампанию туристическое агентство города инвестирует пятизначную сумму в швейцарских франках. Цель — укрепить позиции курорта как ведущего направления и в летний сезон. Муниципальные власти указывают на своем официальном портале, что туристический поток зимой дает все ещё куда больше добавленной стоимости, чем летом. В летние месяцы в Санкт-Мориц приезжают в среднем 140 000 человек (против 110 000 зимой), но средняя продолжительность пребывания летом составляет лишь около трёх дней, тогда как зимой — около пяти.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch