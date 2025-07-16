The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
История

Санкт-Мориц запатентовал лето как торговую марку

Альпийский курорт запускает бренд St. Summer, цель: укрепить свои позиции в области летнего туризма.
Альпийский курорт запускает бренд St. Summer, цель: укрепить свои позиции в области летнего туризма. Keystone-SDA

Туристическое ведомство Санкт-Морица (St. Moritz Tourismus, STM) объявило о запуске рекламной кампании под брендом St. Summer. Эта инициатива стала частью долгосрочной стратегии развития летнего туризма в регионе, символизируя своего рода возвращение к истокам: курорт в Энгадине заново утверждает себя в качестве первопроходца туристического брендинга.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Символ солнца и стилизованная надпись «St. Moritz» используются городом с 1930 года, оставаясь одними из старейших туристических брендов, официально зарегистрированных в реестре торговых марок. Курорт был в 1987 году, когда тогдашний директор местного ведомства по туризму Ханс Петер Данузер (Hans Peter Danuser) зарегистрировал название города как торговую марку, признан пионером туристической рекламы. Этот шаг вызвал поначалу в профессиональной среде глубокий скепсис, но позже и бренд, и сам Петер Данузер попали на первую полосу газеты Wall Street Journal.

Как пояснила в ответ на запрос агентства Keystone-SDA глава STM Марияна Якич (Marijana Jakic), новая марка St. Summer была уже зарегистрирована и получила международную правовую защиту в швейцарском Федеральном институте интеллектуальной собственности (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum). Регистрация, по её словам, служит прежде всего делу защиты оригинальной идеи. Созданная на этой базе коммуникативная среда должна придать летнему сезону в Санкт-Морице «новую, самостоятельную притягательность».

Показать больше
Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье.

Показать больше

Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице

Этот контент был опубликован на Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье.

Читать далее Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице

Правовая защита даёт Санкт-Морицу так же и исключительные права на конкретную словесно-графическую форму бренда, что гарантирует от подражаний и укрепляет имидж курорта в качестве оригинального туристического направления. Как подчёркивает М. Якич, такая регистрация оказалась возможна, потому что речь не идёт о патентной защите самого слова «лето», но о патенте на композицию, в которой сочетаются визуальные элементы, дизайн и отсылка к Санкт-Морицу.

Показать больше
За роскошными горными панорамами востока Швейцарии скрываются порой весьма сложные социально-экономические процессы.

Показать больше

Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена

Этот контент был опубликован на За роскошными горными панорамами востока Швейцарии скрываются порой весьма сложные социально-экономические процессы.

Читать далее Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена

В новую кампанию туристическое агентство города инвестирует пятизначную сумму в швейцарских франках. Цель — укрепить позиции курорта как ведущего направления и в летний сезон. Муниципальные власти указывают на своем официальном портале, что туристический поток зимой дает все ещё куда больше добавленной стоимости, чем летом. В летние месяцы в Санкт-Мориц приезжают в среднем 140 000 человек (против 110 000 зимой), но средняя продолжительность пребывания летом составляет лишь около трёх дней, тогда как зимой — около пяти.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.

Показать больше

Миллионерам важнее здоровье, а не на материальные блага

Этот контент был опубликован на Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.

Читать далее Миллионерам важнее здоровье, а не на материальные блага
По предложению городского совета Берна, местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse

Показать больше

В Берне создадут мемориал в память о жертвах нацизма

Этот контент был опубликован на В центре Берна появится общественное мемориальное пространство, посвящённое памяти жертв нацизма.

Читать далее В Берне создадут мемориал в память о жертвах нацизма
Ключевую роль в формировании городской температурной среды играет не столько плотность застройки, сколько то, как именно организовано городское пространство.

Показать больше

Плотная застройка не обязательно разогревает города

Этот контент был опубликован на Ключевую роль в формировании городской температурной среды играет не столько плотность застройки, сколько то, как именно организовано городское пространство.

Читать далее Плотная застройка не обязательно разогревает города
Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков.

Показать больше

Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года

Этот контент был опубликован на Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков.

Читать далее Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года
Швейцария рассматривает возможность присоединения к масштабной оборонной инициативе Европейского союза, объём которой достигает 800 миллиардов евро.

Показать больше

Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцарскому ВПК это откроет доступ к заказам, финансируемым за счет кредитов Европейского союза. Партия SVP настроена скептически.

Читать далее Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС
«Начальство надо знать в лицо»! Сможете узнать, кто есть кто на этом фото?

Показать больше

Правительство Швейцарии: что будет этим летом

Этот контент был опубликован на На период летних каникул и отпусков министры Федерального совета планируют в основном оставаться в Швейцарии.

Читать далее Правительство Швейцарии: что будет этим летом
Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.

Показать больше

150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии

Этот контент был опубликован на Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.

Читать далее 150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии
Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Показать больше

Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице

Этот контент был опубликован на Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Читать далее Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице
В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Показать больше

Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве

Этот контент был опубликован на В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Читать далее Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве
Молодой, хорошо образованный и из соседней страны — так сегодня выглядит типичный трудовой иммигрант в Швейцарии.

Показать больше

В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

Этот контент был опубликован на Группа учёных из Политеха Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и Женевского университета решила составить всесторонний портрет трудовой иммиграции в Швейцарию с 1966 года по настоящее время.

Читать далее В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Гостиница Kulm Hotel St. Moritz была основана в 1856 году швейцарским предпринимателем Йоханнесом Бадруттом (Johannes Badrutt)

Показать больше

Отель Kulm в Санкт-Морице вложит в реконструкцию 125 млн

Этот контент был опубликован на Знаменитый отель Kulm в Санкт-Морице инвестирует 125 миллионов франков в свою масштабную реконструкцию.

Читать далее Отель Kulm в Санкт-Морице вложит в реконструкцию 125 млн
Альпы и отели в стиле «бель-эпок» с пастельными фасадами формируют облик Венгена, где проживает около 1 300 человек. Keystone / Jean-Christophe Bott

Показать больше

Венген: «спящая красавица» в окружении швейцарских Альп

Этот контент был опубликован на В швейцарском курортном городе Венген «прекрасная эпоха» прошлого сталкивается с новыми веяниями в кулинарии, архитектуре и туризме.

Читать далее Венген: «спящая красавица» в окружении швейцарских Альп
Интерьер бизнес-джета Dassault Falcon 2000S, снято на авиасалоне в Париже.

Показать больше

«Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация

Этот контент был опубликован на Обсудить проблему выбросов углекислоты и потепления климата? Да, но желательно в Давосе, и желательно зимой!

Читать далее «Все бизнес-джеты в гости к нам»: зимняя Швейцария и бизнес-авиация
«Сад фермы семьи Флюкигер» (Bauerngarten Flückiger) недалеко от Берна

Показать больше

Лучшие швейцарские ландшафтные сады

Этот контент был опубликован на Горы, озера, водопады? Да, всё это Швейцария, но кроме этих стандартных природных чудес она предлагает ещё и широкий выбор рукотворных и природных ландшафтных садов.

Читать далее Лучшие швейцарские ландшафтные сады
Мировые конфликты, прежде всего российская агрессия против Украины, только усилила притягательность Швейцарии в качестве надежного убежища.

Показать больше

Рынок роскошных горных шале в Швейцарии скорее жив, чем мертв

Этот контент был опубликован на Мировые конфликты, прежде всего российская агрессия против Украины, только усилила притягательность Швейцарии в качестве надежного убежища.

Читать далее Рынок роскошных горных шале в Швейцарии скорее жив, чем мертв

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR