История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900). Keystone-SDA

Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900). Поводом стали 125-я годовщина его смерти, приходящаяся на 25 августа, а также включение его литературного наследия в список ЮНЕСКО. Часть этого наследия хранится в Базеле.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщил университет, всего запланированы два мероприятия и небольшая выставка оригинальных документов. Молодой Ницше с 1869 по 1879 год работал профессором греческого языка и литературы в Университете Базеля и в Базельском педагогическом институте (Basler Pädagogium). Именно в этот период он написал такие известные труды, как «Рождение трагедии из духа музыки», «Несвоевременные размышления» и «Человеческое, слишком человеческое».

Согласно коммюнике Университета, документы, сохранившиеся в Базеле после психического кризиса философа в 1889 году, служат основой для «объективного и трезвого анализа жизни и творчества этого спорного мыслителя». Такой подход противопоставлен «политически ангажированной традиции», заложенной в Веймаре его сестрой и душеприказчицей Элизабет Фёрстер-Ницше (Elisabeth Förster-Nietzsche).

Литературное наследие Ницше включено в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО

Культура

Наследие Ницше вошло в список ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на Литературное наследие Ницше включено в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Наследие Ницше вошло в список ЮНЕСКО

Выставка документов призвана дать представление о жизни, мышлении и творчестве одного из крупнейших интеллектуалов в мировой истории. В университетской библиотеке Базеля хранятся рукописи, письма и личные документы философа, доступные также в цифровом формате. В Государственном архиве Базеля сохранилась и его медицинская карта 1889 года, документ, который тоже оцифрован и доступен широкой публике.

В день годовщины смерти германист Давид Марк Хоффманн (David Marc Hoffmann) представит значение «базельского Ницше» на основе избранных оригинальных документов. Этот швейцарский историк и архивист, возглавлявший Архив Рудольфа Штайнера с 2012 по 2025 год, является признанным специалистом по истории Архива Ницше и куратором тематических выставок. В ноябре он выступит ещё раз на мероприятии, посвящённом влиянию философа на кино, в частности на творчество Альфреда Хичкока, Романа Полански и Мартина Скорсезе.

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Новости

Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Культура

Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Этот контент был опубликован на Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Читать далее Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Читать далее В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое
После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Экс-шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

Этот контент был опубликован на После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Читать далее Экс-шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне
По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Рабочее место

Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

Этот контент был опубликован на По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Читать далее Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля
Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Читать далее Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Une église vide

Почему в Швейцарии Бог больше не «всемогущий»?

Этот контент был опубликован на Процесс постепенного размывания социального базиса характерен для обеих самых крупных конфессий Швейцарии. Почему люди отворачиваются от церкви?

Читать далее Почему в Швейцарии Бог больше не «всемогущий»?
Homme parlant devant des personnes assises dans une église.

К столетию литературной Нобелевки для Швейцарии

Этот контент был опубликован на Один-единственный раз Швейцарии досталась Нобелевская премия по литературе. Затем писатель Карл Шпиттелер оказался в забвении.

Читать далее К столетию литературной Нобелевки для Швейцарии
В эти дни исполняется 100 лет Филиппу Жаккотте (Philippe Jaccottet): швейцарскому лауреату Гонкуровской премии, поэту и переводчику.

Столетие Филиппа Жакоте — гонкуровского лауреата, переводчика Мандельштама

Этот контент был опубликован на В эти дни исполняется 100 лет Филиппу Жакоте (Philippe Jaccottet): швейцарскому лауреату Гонкуровской премии, поэту и переводчику.

Читать далее Столетие Филиппа Жакоте — гонкуровского лауреата, переводчика Мандельштама
Выставка «Безумно нормальные» в Историческом музее Базеля (Historisches Museum Basel) рассказывает о развитии психиатрии в Базеле за последние 150 лет. Открыта до 29 июня 2025 года. © Марк Нидерманн (Mark Niedermann) / Historisches Museum Basel

От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию

Этот контент был опубликован на От синтеза ЛСД до коммерциализации антидепрессантов — Швейцария сыграла ключевую роль в понимании и лечении психических расстройств.

Читать далее От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию
Анна Тумаркин стала в Швейцарии первой в мире женщиной-профессором

Анна Тумаркина стала в Швейцарии первой в мире женщиной-профессором

Этот контент был опубликован на В течение 45 лет она преподавала философию и эстетику в Бернском университете. В это воскресенье ей бы исполнилось 150 лет.

Читать далее Анна Тумаркина стала в Швейцарии первой в мире женщиной-профессором

