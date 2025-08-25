Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900). Поводом стали 125-я годовщина его смерти, приходящаяся на 25 августа, а также включение его литературного наследия в список ЮНЕСКО. Часть этого наследия хранится в Базеле.

Как сообщил университет, всего запланированы два мероприятия и небольшая выставка оригинальных документов. Молодой Ницше с 1869 по 1879 год работал профессором греческого языка и литературы в Университете Базеля и в Базельском педагогическом институте (Basler Pädagogium). Именно в этот период он написал такие известные труды, как «Рождение трагедии из духа музыки», «Несвоевременные размышления» и «Человеческое, слишком человеческое».

Согласно коммюнике Университета, документы, сохранившиеся в Базеле после психического кризиса философа в 1889 году, служат основой для «объективного и трезвого анализа жизни и творчества этого спорного мыслителя». Такой подход противопоставлен «политически ангажированной традиции», заложенной в Веймаре его сестрой и душеприказчицей Элизабет Фёрстер-Ницше (Elisabeth Förster-Nietzsche).

Выставка документов призвана дать представление о жизни, мышлении и творчестве одного из крупнейших интеллектуалов в мировой истории. В университетской библиотеке Базеля хранятся рукописи, письма и личные документы философа, доступные также в цифровом формате. В Государственном архиве Базеля сохранилась и его медицинская карта 1889 года, документ, который тоже оцифрован и доступен широкой публике.

В день годовщины смерти германист Давид Марк Хоффманн (David Marc Hoffmann) представит значение «базельского Ницше» на основе избранных оригинальных документов. Этот швейцарский историк и архивист, возглавлявший Архив Рудольфа Штайнера с 2012 по 2025 год, является признанным специалистом по истории Архива Ницше и куратором тематических выставок. В ноябре он выступит ещё раз на мероприятии, посвящённом влиянию философа на кино, в частности на творчество Альфреда Хичкока, Романа Полански и Мартина Скорсезе.

