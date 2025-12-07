Цезарь ошибался: гельветы были цивилизованным народом

Реконструкция быта древних гельветов: праздник в духе кельтской традиции в городе Вюлли (Vully, кантон Фрибур) в 2017 году. Keystone / Jean-Christophe Bott

Миграция, идентичность и границы — эти процессы и явления формировали Европу уже более двух тысяч лет назад. Гельветы, которых римляне, прежде всего Г. Ю. Цезарь в своей «Галльской войне», изображали как кочевых разбойников, сегодня предстают перед нами в совершенно ином свете: они вели активную торговлю, поддерживали широкие культурные контакты и при этом оставались оседлым и развитым народом.

8 минут

С точки зрения Юлия Цезаря гельветы были «великими смутьянами Европы». В своём знаменитом сочинении «Записки о Галльской войне» (Commentarii de Bello Gallico) римский полководец описывает их как воинственный, беспокойный народ, которому однажды стало тесно на родных землях, и потому он и двинулся через пол-Европы в поисках новой родины.

Цезарь утверждал, что изначальная территория расселения гельветов находилась между Рейном, Юрскими горами и рекой Роной, но со временем она стала им слишком тесной, а кроме того, они «жаждали завоеваний». Гельветы в самом деле были кельтским племенем, населявшим главным образом равнинную часть нынешней Швейцарии — экономический и демографический центр страны, где сегодня расположены крупнейшие города: Цюрих, Берн, Лозанна.

Наименовение «гельветы» и сегодня остаётся неразрывно связанным со Швейцарией: её латинское официальное название Confoederatio Helvetica напоминает о кельтском прошлом, относящемся к периоду примерно позднего железного века. Тогда, около 50 года до н. э., Центральная Европа представляла собой мозаику из реликтовых лесов, разбросанных тут и там поселений и соединявших их торговых путей. Именно здесь и проходила граница между развитым миром Средиземноморья и «дикими» землями Севера.

Мифы и реальность

Гельветы жили на территории так называемой романо-германской контактной зоны — между германскими племенами на севере и римским миром на юге. Тем не менее мы знаем о гельветах гораздо меньше, чем нам кажется, причем многое из того, что принято считать достоверным знанием, на деле есть лишь миф или легенда. Гельветы, как и другие кельтские племена, не имели собственной письменности — или, по крайней мере, от них не сохранилось ничего, что можно было бы назвать литературным наследием.

Все дошедшие до нас письменные источники принадлежат исключительно римлянам. Именно их взгляд до сих пор формирует расхожее представление о «кочующих диких кельтах». Однако сегодня не менее важным источником знания стала археология. Там, где молчит письмо, начинают говорить земля и вещи — захоронения, монеты, орудия труда, оружие и места поклонения силам природы и кельтским божествам.

Кельтское захоронение: для археологов такие находки служат отправной точкой для пересмотра своих старых теорий. Celtudalps

В Швейцарии найдено множество археологических памятников кельтской эпохи: это и кладбище в Мюнзингене (Münsingen, кантон Берн) с более чем 250 захоронениями, это и культовое урочище в Мормоне (Mormont, кантон Во) с сотнями жертвенных останков животных, это и поселение Базель-Газфабрик (Basel-Gasfabrik), свидетельствующее о торговых связях, простиравшихся далеко за Рейн, и находки в урочище Ла-Тене (La Tène) на берегу Невшательского озера, давшие имя целой археологической культуре — Ла-Тенской, поздней кельтской культуре железного века (примерно 450–50 гг. до н. э.), распространённой в то время в Центральной Европе.

Благодаря новым методам швейцарская археология всё точнее реконструирует реальную жизнь гельветов. Ведущими исследователями в этой области сегодня являются Марко Милелла (Marco Milella) и Зита Лаффранки (Zita Laffranchi). Их научный проект CeltudalpsВнешняя ссылка (совместная инициатива Бернского университета и исследовательского центра Eurac ResearchВнешняя ссылка в Больцано, Италия), изучает, насколько велика была в поздний железный век степень мобильности кельтских племён на территории современных Швейцарии и Северной Италии. Методология исследователей основана на совмещении археологического, антропологического, изотопного и генетического анализа.

Показать больше

Показать больше История По следам римских легионеров в Швейцарии Этот контент был опубликован на Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии. Читать далее По следам римских легионеров в Швейцарии

Это позволяет выявлять и реконструировать миграционные маршруты, родственные связи, а также структуру торгового и культурного обмена в альпийском регионе. Полученные данные относятся к десятилетиям, предшествовавшим знаменитому походу Цезаря против гельветов, — к эпохе, когда Рим ещё не покорил альпийский мир. «Альпы и тогда не были глухой границей, скорее, они служили мостом между культурами, причем задолго до римлян, — говорит Зита Лаффранки. — Жизнь тогда была суровой, но наши данные показывают: Альпы представляли собой широкий коридор, по которому циркулировали товары, люди и культурные влияния».

Гельветы: следы миграции

Изотопный анализ зубов и костей позволяет определить, где человек жил и где умер. Следы стронция, кислорода и серы служат своего рода геологическим отпечатком пальца, они отражают состав почв и климатические особенности конкретного региона. Результаты новейших исследований рисуют сложную, многоаспектную картину: большинство гельветов проживали всю свою жизнь в одном и том же регионе, оставаясь тесно связанными со своими общинами. Лишь у немногих из них изотопные показатели заметно отличались — что может указывать на длительные перемещения или происхождение из более отдалённых областей.

Каждая деталь важна: схема погребального комплекса, найденного в бернском районе Бюмплиц (Bümpliz). Celtudalps

«На данный момент мы не видим признаков масштабной миграции, — говорит Марко Милелла. — Скорее, это были отдельные перемещения: чужаки время от времени в самом деле появлялись и поселялись на территориях устойчивых общин, но массовой миграции мы все равно не наблюдаем». Всё это свидетельствует о том, что гельветы вели скорее оседлый, чем кочевой образ жизни. При этом, по словам Марко Милеллы, мобильность оставалась важной частью их повседневного уклада жизни: торговцы, ремесленники и брачные связи соединяли разные долины и поселения в единую плотную социальную сеть. Таким образом, гельветы вовсе не были «беспокойными кочевниками», напротив, они создали сложную систему взаимосвязанных центров расселения в самом сердце Европы.

История Цезаря: что правда, а что нет

Многое из того, что Цезарь и другие римские авторы писали о гельветах — об их масштабных переселениях и военных походах, — пока не имеет научных подтверждений. Конкретные детали этих рассказов также остаются под большим вопросом. Цезарь утверждал, что во время своих завоевательных походов по нынешней территории Швейцарии гельветы сожгли двенадцать городов и более четырёхсот деревень, а затем они двинулись на запад — числом, якобы, в 368 000 человек. У города Бибракта (Bibracte), на территории современной Бургундии, они, по его словам, были настигнуты и разбиты римлянами.

Цезарь писал, что в том сражении погибли 258 000 гельветов, а 110 000 выживших были отправлены обратно в Гельвецию, чтобы служить там оборонительным щитом против германцев. Однако до сих пор археологи не нашли ни следов сожжённых кельтских поселений, ни самого поля битвы при Бибракте. По мнению учёных, в будущем будет важно сопоставить швейцарские данные с материалами из других регионов Центральной Европы — например, из Франции.

Ценные результаты может дать и анализ образцов человеческих останков, относящиеся к римской и раннесредневековой эпохам: они помогут понять, как реальные исторические процессы, описанные ещё Цезарем, проявлялись в жизни населения — каким образом римское завоевание и их контакты с кельтами изменили состав и структуру общества в регионе будущей Швейцарии. Проект Celtudalps сейчас находится на стадии обработки данных. «Финансирование проекта завершилось в мае 2024 года, но мы уже успели собрать значительный массив научных данных, полученных с помощью изотопного и геномного анализа, — говорит Марко Милелла. — Обобщающие результаты будут опубликованы в 2026 году».

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Показать больше

Показать больше Культура В Швейцарии увеличилось число памятников истории Этот контент был опубликован на В 2022 году их стало уже на 21% больше, чем в 2016 году. Об этом на днях сообщило Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS). Читать далее В Швейцарии увеличилось число памятников истории

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch