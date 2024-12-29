Что осталось в Швейцарии от культовой Экспо-1964?

О лозаннской Национальной выставке «Экспо-1964» года до сих пор ходят легенды, но чем она так уж выделяется на общем историческом фоне? Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo Ag (Zürich) / Com_C12-229-024 / Cc By-Sa 4.0



Выставки достижений народного хозяйства всегда были в Швейцарии, по крайней мере в прошлом, любимым развлечением, происходившим один раз в поколение. Такие экспозиции как бы подводили итоги прошедшей эпохи и пытались заглянуть в будущее. О лозаннской выставке 1964 года до сих пор ходят легенды, но чем она так уж выделяется на общем историческом фоне?

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Футуристический саунд-дизайн, технический прогресс и политическая цензура: эти три отличительные черты и почти уже легенды до сих пор делают лозаннскую ВДНХ 1964 года интересным историческим феноменом. Следы «Экспо-64» можно найти по всей современной Швейцарии. Лозунгом выставки, маркировавшей завершение послевоенного периода и вхождение страны в состояние постмодерна, был громкий призыв: «На земле и на воде быть отражением нашей Родины».

Открывшаяся летом 1964 года в Лозанне «Экспо-1964» стала невероятным по популярности и значимости событием. Ее посетили более 12 млн человек. Оглядываясь назад, вполне можно сказать, что она маркировала собой начало шестидесятых годов — это был золотой век постиндустриального общества, только что восстановившегося после разрушений войны и решившего не только подвести итоги, но и дерзко заглянуть в будущее. Швейцария тогда переживала экономический бум, превращаясь в общество массового благосостояния.

Внешний контент

Причина — экономическое чудо в западной части Германии, поддержанное поставками из Швейцарии, экономика которой не была разрушена войной, как немецкая. Рольф Либерман (Rolf LiebermannВнешняя ссылка; 1910 — 1999) великий швейцарский композитор и дирижёр, смотрел на экономическое чудо Швейцарии с определенной долей скепсиса и иронии, сочинив культовую «Биржевую Симфонию» (La Symphonie des Echanges), в которой круговорот денег и товаров в природе обрел свой незабываемый голос. Симфония исполнялась вживую, без дирижера, партитура этого сочинения была переведена на компьютерный язык и записана с помощью перфокарт.

«Сплошная темнота»

Ещё одним чудом техники, представленным на выставке, был «мезоскаф», разработанный швейцарским исследователем морских глубин Жаком Пиккаром. Слово мезоскаф происходит от греч. μέσος — средний и σκάφος — судно. Это был подводный обитаемый аппарат, предназначенный для исследования средних морских глубин до 1 000 метров.

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Во время выставки примерно 33 тыс. человек смогли на этом аппарате погрузиться на дно Женевского озера, и что же? Сплошное разочарование! Как сообщал один из выпусков швейцарских кино-новостей Filmwochenschau, «даже 18 прожекторов не смогли пробиться сквозь непроглядную тьму». И действительно, загрязнение озера бытовыми и техническими отходами было тогда очень серьезной проблемой. Сын Жака Пиккара Бертран вспоминал в 2014 году, что целью отца было довести таким образом до как можно большего числа людей значимость защиты окружающей среды.

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В центре выставочной площади был водружен гигантский Гулливер. Предполагалось, что этот легендарный персонаж будет испытывать психику швейцарцев на прочность с помощью критических вопросов, правда, такие вопросы, как «Должна ли Швейцария оставаться нейтральной?» или «Поддерживаете ли вы легальные аборты?», оказались для правительства слишком уж радикальными. Представитель федеральных властей из Берна заранее тщательно проверил все вопросы, при необходимости переформулировав их.

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«Это был политический фильтр, настоящая цензура», — говорит швейцарский социолог Рене Леви (René Levy). «Люди тогда еще не привыкли к опросам общественного мнения, а политики опасались упустить из рук рычаги, с помощью которых они формировали настроения в обществе». Результаты этого опроса так и не были опубликованы и проанализированы.

Что осталось?

После завершения выставки все основные её павильоны и аттракционы были демонтированы. И все же и сегодня ещё на берегах Женевского озера в Лозанне и не только там можно увидеть кое-что, напоминающее об «Экспо-64». Без неё, например, парки и набережная озера в городе не существовали бы в их нынешнем виде. Знаменитый Théâtre de VidyВнешняя ссылка, спроектированный архитектором Максом Биллем*, игровая площадка MalleyВнешняя ссылка и миниатюрная железная дорога P’tit trainВнешняя ссылка — все эти нынешние достопримечательности Лозанны также были созданы именно к выставке «Экспо-1964».

предыдущий следующий После завершения выставки все основные её павильоны и аттракционы были демонтированы. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo Ag (Zürich) / Com_C12-229-024 / Cc By-Sa 4.0 И все же и сегодня ещё на берегах Женевского озера в Лозанне и не только там можно увидеть кое-что, напоминающее об «Экспо-64». Keystone / Martial Trezzini Объекты лозаннской национальной выставки сегодня разбросаны по всей стране. Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo Ag (Zürich) / Com_Bc25-004-009 / Cc By-Sa 4.0 Картина 1

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Другие объекты лозаннской национальной выставки сегодня разбросаны по всей стране. Кинетическая инсталляция «ЭврикаВнешняя ссылка» Жана Тенгели тарахтит и сегодня без видимой цели в Цюрихе. Скульптурная композиция «Клятва на лугу Рютли» (RütlischwurВнешняя ссылка) обрела свою новую родину в городе Флюэлен, на родине швейцарского святого Никлауса фон Флюе, создателя теории швейцарского нейтралитета.

Подводная лодка Жака Пиккара была отреставрирована и в 2014 году она была выставлена в Швейцарском музее транспорта в Люцерне. Keystone

Один из экспонатов, колокол, который был частью целого колокольного ансамбля, выставленного в Лозанне в 1964 году, висит сегодня в молельной комнате международного аэропорта Цюрих/Клотен. А что подводная лодка Пиккара? После завершения выставки она путешествовала по всему миру в качестве туристического и исследовательского судна. Позже она долгое время ржавела в Техасе, пока в 2014 году ее не отреставрировали и не выставили в Швейцарском музее транспорта в Люцерне (Verkehrshaus in Luzern).

Примечание:

*Макс Билль (Max BillВнешняя ссылка; 1908 — 1994), швейцарский скульптор, художник-абстракционист, архитектор и дизайнер, представитель цюрихской школы конкретного искусства.

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