К 150-летию Анри Гизана в городе Пюи открылась выставка
К 150-летию со дня рождения Анри Гизана в музее города Пюи, кантон Во (Pully VD), открылась специальная историческая выставкаВнешняя ссылка. Она посвящена жизни и деятельности Главкома ВС Швейцарии в период Второй мировой войны.
По словам «Фонда Анри Гизана» (Henri-Guisan-Stiftung / La Fondation Général Henri Guisan FGHG), ретроспектива показывает то, как, «начиная с лета 1940 года Анри Гизан постепенно формировался и проявлялся и как личность, и как Главнокомандующий Вооруженными силами, и как он стал в итоге лидером, за которым страна смогла пойти, сплотившись и объединившись».
Особое место на выставке занимает знаменитое произошедшее 25 июля 1940 года «Построение на Лугу Рютли» и призыв Анри Гизана к сопротивлению. Тогда же, напомним, им было принято решение отвести основные части армии от границы из-под возможного удара агрессора и сконцентрировать все оборонные усилия на горных укрепрайонах в Швейцарских Альпах.
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Редкие архивные кадры, доступные с помощью QR-кодов, позволяют «погрузиться в некоторые из самых важных моментов, определивших тот трагический период европейской истории». Выставка, которая будет проходить с 10 по 22 декабря 2024 года в имении Verte Rive в городе Пюи, рассчитана на гостей всех возрастов, вход на нее бесплатный, предлагаются экскурсии с комментариями по рабочему кабинету Анри Гизана.
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К 150-летию со дня рождения генерала Анри Гизана
Напомним, 30 августа 1939 года Объединенное Федеральное собрание в составе обеих палат парламента избрало Анри Гизана Генералом швейцарской армии (General der Schweizer Armee). Это воинское звание существует только в военное время. На должности Главкома Анри Гизан пробыл до 20 августа 1945 года. Анри Гизан умер в имении Verte RiveВнешняя ссылка в городе Пюи в 1960 году.
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