К 150-летию Анри Гизана в городе Пюи открылась выставка

Выставка посвящена жизни и деятельности Главкома ВС Швейцарии в период Второй мировой войны. Keystone-SDA

К 150-летию со дня рождения Анри Гизана в музее города Пюи, кантон Во (Pully VD), открылась специальная историческая выставкаВнешняя ссылка. Она посвящена жизни и деятельности Главкома ВС Швейцарии в период Второй мировой войны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Ausstellung zum 150. Geburtstag von General Guisan in Pully VD Оригинал Читать далее Ausstellung zum 150. Geburtstag von General Guisan in Pully VD

По словам «Фонда Анри Гизана» (Henri-Guisan-Stiftung / La Fondation Général Henri Guisan FGHG), ретроспектива показывает то, как, «начиная с лета 1940 года Анри Гизан постепенно формировался и проявлялся и как личность, и как Главнокомандующий Вооруженными силами, и как он стал в итоге лидером, за которым страна смогла пойти, сплотившись и объединившись».

Особое место на выставке занимает знаменитое произошедшее 25 июля 1940 года «Построение на Лугу Рютли» и призыв Анри Гизана к сопротивлению. Тогда же, напомним, им было принято решение отвести основные части армии от границы из-под возможного удара агрессора и сконцентрировать все оборонные усилия на горных укрепрайонах в Швейцарских Альпах.

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Редкие архивные кадры, доступные с помощью QR-кодов, позволяют «погрузиться в некоторые из самых важных моментов, определивших тот трагический период европейской истории». Выставка, которая будет проходить с 10 по 22 декабря 2024 года в имении Verte Rive в городе Пюи, рассчитана на гостей всех возрастов, вход на нее бесплатный, предлагаются экскурсии с комментариями по рабочему кабинету Анри Гизана.

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Напомним, 30 августа 1939 года Объединенное Федеральное собрание в составе обеих палат парламента избрало Анри Гизана Генералом швейцарской армии (General der Schweizer Armee). Это воинское звание существует только в военное время. На должности Главкома Анри Гизан пробыл до 20 августа 1945 года. Анри Гизан умер в имении Verte RiveВнешняя ссылка в городе Пюи в 1960 году.

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