Базель погрузился в трёхдневный карнавал

С возгласом «Morgestraich – вперёд, марш!» и ударом колокола ровно в четыре утра стартовал знаменитый Базельский карнавал. Городское освещение погасло, а улицы наполнились звуками барабанов и флейт пикколо.
В карнавале принимают участие тысячи энтузиастов этой традиции. У каждого свой костюм и своя маска («личина» или Larve). Позже на улицы города выходят карнавальные оркестры (Guggenmusik), вслед за которыми появляются карнавальные мобильные платформы («Wagencliquen») с инсталляциями на злободневные политические темы, которые будут обыгрываться на протяжении «трёх прекраснейших дней» («drey scheenschte Dääg»).
Карнавал продлится три дня, и в этом году участие в празднествах примут более 11 тыс. человек в составе 442 карнавальных групп. За этим действом уже наблюдают десятки тысяч зрителей, которых не отпугивает прохладная погода (около 8 градусов). Ключевой темой карнавала стал конкурс песни «Евровидение» (ESC), который пройдёт в Базеле в мае 2025 года.
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Неполиткорректный карнавал в Базеле
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«С утренними шутками и прибаутками, вперед, заре навстречу!» («Morgestraich, vorwärts marsch!»): именно этот возглас дает старт карнавальному шествию.
Среди других важных тем – 100-летие художника Жана Тэнгли, проблемы в работе кантональной полиции и нашествие японского жука на сельхозугодья региона. Девиз нынешнего Базельского карнавала: «Syg wie de wottsch / Будь кем хочешь». «Три прекраснейших дня» завершатся традиционным финальным шествием Ändstraich, которое состоится в четверг в 04:00 утра.
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