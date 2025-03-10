Базель погрузился в трёхдневный карнавал

С возгласом «Morgestraich – вперёд, марш!» и ударом колокола ровно в четыре утра стартовал знаменитый Базельский карнавал. Keystone-SDA

С возгласом «Morgestraich – вперёд, марш!» и ударом колокола ровно в четыре утра стартовал знаменитый Базельский карнавал. Городское освещение погасло, а улицы наполнились звуками барабанов и флейт пикколо.

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В карнавале принимают участие тысячи энтузиастов этой традиции. У каждого свой костюм и своя маска («личина» или Larve). Позже на улицы города выходят карнавальные оркестры (Guggenmusik), вслед за которыми появляются карнавальные мобильные платформы («Wagencliquen») с инсталляциями на злободневные политические темы, которые будут обыгрываться на протяжении «трёх прекраснейших дней» («drey scheenschte Dääg»).

Карнавал продлится три дня, и в этом году участие в празднествах примут более 11 тыс. человек в составе 442 карнавальных групп. За этим действом уже наблюдают десятки тысяч зрителей, которых не отпугивает прохладная погода (около 8 градусов). Ключевой темой карнавала стал конкурс песни «Евровидение» (ESC), который пройдёт в Базеле в мае 2025 года.

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Среди других важных тем – 100-летие художника Жана Тэнгли, проблемы в работе кантональной полиции и нашествие японского жука на сельхозугодья региона. Девиз нынешнего Базельского карнавала: «Syg wie de wottsch / Будь кем хочешь». «Три прекраснейших дня» завершатся традиционным финальным шествием Ändstraich, которое состоится в четверг в 04:00 утра.

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