Фрибур отметит столетие Жана Тэнгли
Исполняется 100 лет со дня рождения Жана Тэнгли, художника, работавшего в жанре кинетического искусства.
В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Жана Тэнгли (Jean TinguelyВнешняя ссылка), одного из самых известных швейцарских художников, работавших в жанре кинетического искусства. В честь юбилея в городе Фрибур (Fribourg), где он родился, пройдет серия мероприятий, включая выставки, велопробег и общественный фестиваль.
Центральное событие состоится 15 июня 2025 года: город и кантон Фрибур организуют народный праздник с участием местных художников. Девиз фестиваля — «Движение, шум, музыка, хаос и общение» — перекликается с эстетикой самого Жана Тэнгли, известного своими механическими скульптурами и перформансами.
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В рамках торжеств пройдет парад, возглавит который специально созданная для события машина. Кроме того, организаторы велогонки Tour de Romandie 2025 посвятят один из её этапов памяти мастера: её маршрут пройдет от Базеля (Basel), где находится музей художника, до Фрибура: там участники гонки проедут мимо музея Espace Jean Tinguely – Niki de Saint PhalleВнешняя ссылка.
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