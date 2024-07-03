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Медстраховщики Швейцарии основали новую ассоциацию

Медстраховщики Швейцарии основали новую ассоциацию
Медстраховщики Швейцарии основали новую ассоциацию. Keystone / Christian Beutler

Крупнейшие медицинские страховщики Швейцарии основывают новую отраслевую ассоциацию. Они приняли решение выйти из двух нынешних ассоциаций Santésuisse и Curafutura. Новая отраслевая структура должна начать работу в 2025 году.  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Новая ассоциация создана для того, чтобы положить конец существованию двух отдельных отраслевых организаций и тем самым усилить представительство сектора медицинского страхования в сфере политики. Об этом говорится в пресс-релизе страховщиков, принявших такое решение: Assura, Atupri, Concordia, CSS, EGK, Groupe Mutuel, Helsana, KPT, ÖKK, Sanitas, SWICA, Sympany и Visana.

Их членства в ассоциациях Santésuisse и Curafutura будут прекращены. Как поясняется в пресс-релизе, это значительный шаг на пути к «созданию единой, объединенной отраслевой ассоциации, работающей в секторе медицинского страхования. Цель новой ассоциации — объединить индустрию медицинского страхования и поставить ее интересы на сбалансированную и широкую основу».

Согласно их заявлению медицинские страховщики хотят использовать новую отраслевую ассоциацию для совместной работы над созданием устойчивой, доступной, высококачественной и ориентированной на пациента системы здравоохранения и для развития конструктивного диалога с политическими кругами. Действуя сообща, они намерены «увеличить свое политическое влияние и авторитет отрасли в глазах окружающего мира, представляя интересы плательщиков страховых взносов в качестве единого целого».

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Основатели новой ассоциации представляют более 90 процентов всех держателей полисов базового медицинского страхования в Швейцарии (ОМС). К новой организации вольны присоединиться и другие страховые медицинские компании и фонды. В интервьюВнешняя ссылка общественному телерадиоканалу SRF швейцарский экономист Хайнц Лохер (Heinz Locher) высоко оценивает это решение.

«В принципе, это хорошая новость. Теперь все зависит от того, чего добьются страховые компании со своей новой ассоциацией. Задача страховых компаний, клиник и медиков — обеспечивать надлежащее снабжение населения медуслугами. И если у этой ассоциации будет некое представление о том, что такое „надлежащее снабжение“, то у нас (на рынке) появится еще один конструктивный голос.

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В первую же очередь речь идет о выработке адекватного представления о том, сколько Швейцарии нужно больниц и сколько врачей и практик общего профиля, какого качества должны быть медуслуги и по какой цене. Здесь нам необходимо наверстывать упущенное. Здесь есть потенциал развития не только в пользу плательщиков страховых взносов, но и в пользу пациентов, которые получат более качественное обслуживание. В отличие от других стран, медицинские страховые компании в Швейцарии еще не дали всего того, чего от них по идее можно было бы ожидать».

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