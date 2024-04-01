Новые правила для транспортных средств в Швейцарии
С 1 апреля 2024 года в Швейцарии начинают действовать новые правила, которые распространяются на все новые транспортные средства. Так, все новые автомобили должны быть в обязательном порядке оснащены системами помощи водителю (ADAS — Advanced Driver Assistance System) и регистратором данных о ДТП. Быстроходные электрические велосипеды с этой даты должны быть оснащены спидометром.
Своим соответствующим решением, принятым ещё в конце декабря 2023 года, Федеральный совет (правительство Швейцарии) внес вклад в ускорение процесса перевода автопарка страны на самые современные системы безопасности. Системы помощи представляют собой набор автоматических алгоритмов и систем, которые, например, предупреждают водителя о том, что он засыпает, они помогают перейти в режим автоматического экстренного торможения. Эти алгоритмы также повышают безопасность при движении задним ходом и на поворотах.
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Обязательными с 1 апреля станут усовершенствованные элементы кузовов автомобилей, они должны защитить пешеходов и велосипедистов в случае столкновения автомобиля с ними. Водители грузовых автомобилей и автобусов также должны получить большую площадь поля зрения, с тем они могли видеть, стоит ли кто-то непосредственно рядом с их автомобилем или перед ним. Новые междугородние и городские автобусы также должны теперь отвечать более высоким требованиям в плане защиты от переворачивания и пожарной безопасности.
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Кроме того, с 1 апреля 2024 года особенно новые электрические велосипеды должны быть оснащены спидометром. За езду без спидометра будет налагаться штраф в размере 20 франков. Общественная организация «Автоклуб Швейцарии» (TCS) отдельно указала, что требование о наличии спидометра на электровелосипедах будет распространяться только на новые велосипеды. Транспортные средства, уже находящиеся на дорогах, должны быть оснащены ими к 1 апреля 2027 года.
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