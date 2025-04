От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию

Выставка «Безумно нормальные» в Историческом музее Базеля (Historisches Museum Basel) рассказывает о развитии психиатрии в Базеле за последние 150 лет. Открыта до 29 июня 2025 года. © Марк Нидерманн (Mark Niedermann) / Historisches Museum Basel

От синтеза ЛСД до коммерциализации антидепрессантов — Швейцария сыграла ключевую роль в понимании и лечении психических расстройств.

10 минут

Доступно на 1 другом языке English en From Jung to psychedelics: a timeline of Switzerland’s contributions to psychiatry Оригинал Читать далее From Jung to psychedelics: a timeline of Switzerland’s contributions to psychiatry

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Психические расстройства стали предметом изучения с тех пор, как греческий врач и философ Гиппократ около 400 года до н. э. предположил, что т.н. «жизненные соки» — кровь, флегма, жёлтая желчь и чёрная желчь — фундаментально влияют на личность человека.

В Средние века девиантные состояния считались проявлением дьявола и лечились с помощью экзорцизма. Только в 16 веке швейцарский врач Парацельс (Theophrastus von Hohenheim) выступил за то, чтобы рассматривать душевные расстройства как медицинские заболевания, а не как проявления сверхъестественного.

Показать больше Дебаты Ведёт: Айлин Эльчи Как в вашей стране лечат психические заболевания? Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера? Присоединяйтесь к дискуссии Просмотреть обсуждение

Сегодня для лечения пациентов с психическими расстройствами врачи используют антидепрессанты, психотерапию, электричество и психоделики — это всё методы и подходы, с которыми Швейцария связана весьма тесно.

Начало 1900-х годов: истоки психотерапии

Австрийский невролог Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) стал отцом психоанализа — разговорной терапии, основанной на работе с бессознательным пациента.

Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) и Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung) сотрудничали до тех пор, пока Юнг не выбрал собственный путь. Фото сделано в 1909 году перед зданием университета Кларка (Clark University) в Вустере, штат Массачусетс — первого университета в США, пригласившего Фрейда с лекциями. Первый ряд (слева направо): Зигмунд Фрейд, Дж. Стэнли Холл (G. Stanley Hall), Карл Густав Юнг. Второй ряд: Абрахам А. Брилл (Abraham A. Brill), Эрнест Джонс (Ernest Jones), Шандор Ференци (Sándor Ferenczi). Creative Commons

Спустя несколько лет его единомышленник, швейцарский психиатр Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung), порывает с Фрейдом, чтобы заняться собственной теорией, т. н. аналитической психологией, в центре которой находятся архетипы, мифология и коллективное бессознательное.

1908

Швейцарский психиатр Эйген Блейлер (Eugen Bleuler) вводит термин «шизофрения» и отделяет это расстройство от других психотических состояний, таких как деменция прекокс. Он подчёркивает, что речь идёт не о распаде разума, а о расщеплении психических функций.

1912

MDMA (3,4-метилендиоксиметамфетамин), синтетическое вещество с эмпатогенным и психостимулирующим действием, впервые было синтезировано немецким химиком Антоном Кёллишем (Anton Köllisch) для фармацевтической компании Merck. Изначально оно разрабатывалось как вспомогательное средство для контроля свёртываемости крови, но было положено на полку и не использовалось вплоть до конца 20 века, когда оно стало популярным в клубной культуре наркотиком под названием экстази.

1921

Швейцарский психиатр Герман Роршах (Hermann Rorschach) разрабатывает проективный тест, в котором оценивается личность человека на основе его интерпретации чернильных пятен. Результаты должны были выявлять скрытые эмоциональные конфликты и внутреннюю структуру психики.

Одно из пятен Роршаха — элементов знаменитого проективного теста. Creative Commons

1930–1940-е: новые вещества, новые методы

Ноябрь 1938 года

В лаборатории Sandoz в Базеле в рамках исследований стимуляторов дыхания, производных спорыньи, грибка, паразитирующего на ржи и других злаках, был синтезирован ЛСД. Швейцарский химик Альберт Хофманн (Albert Hofmann) создаёт диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), не подозревая о его психоактивных свойствах.

1935

Португальский врач Эгас Мониш (Egas Moniz) применяет лоботомию — хирургическое вмешательство, при котором разрушаются связи в лобных долях мозга — для лечения шизофрении и тяжёлой депрессии. Этот метод позднее был признан неэтичным и вредоносным, но в 1949 году Эгаш Мониш получает за него Нобелевскую премию.

1938

Итальянский нейропсихиатр Уго Челетти (Ugo Cerletti) разрабатывает метод электросудорожной терапии (ЭСТ), основанный на индуцировании контролируемых судорог с помощью электрического тока. Уже в 1939 году метод начинает использоваться за пределами Италии, в частности, в швейцарском психиатрическом центре города Мюнзинген (кантон Берн) — одном из первых учреждений в мире, внедривших ЭСТ.

19 апреля 1943 года — День велосипедиста

Альберт Хофманн намеренно принимает ЛСД и испытывает его психоделический эффект по пути домой на велосипеде. Этот день стал символическим в истории психоделической культуры. Впоследствии Хофманн напишет в своих мемуарах: «ЛСД показал мне, насколько хрупкой может быть реальность, и насколько глубоки могут быть уровни сознания»[1].

1950-е: психофармакология и новая эра терапии

1950

Начинается использование хлорпромазина — первого в мире антипсихотического препарата, разработанного во Франции. В Европе он продаётся под названием Largactil, в США — как Thorazine. Препарат становится основным средством терапии шизофрении.

Первый антипсихотик поступил в продажу в США под торговым названием Thorazine. Creative Commons

1952

Во время клинических испытаний противотуберкулёзного препарата врачи больницы Sea View Hospital (Нью-Йорк) замечают, что ипрониазид оказывает выраженное антидепрессивное действие. Он блокирует ферменты моноаминоксидазы, препятствуя разрушению серотонина и норадреналина, ключевых нейромедиаторов настроения и внимания.

1956

Компания Geigy (ныне входит в концерн Novartis) тестирует препарат имипрамин как потенциальное средство против шизофрении. Однако обнаруживается, что он эффективен и при депрессии. Этот препарат под названием Tofranil становится первым трициклическим антидепрессантом и остаётся популярным до 1990-х годов.

1958

Альберт Хофманн синтезирует псилоцибин, активное вещество грибов рода Psilocybe. Вещество выпускается на рынок компанией Sandoz под названием Indocybin и распространяется среди ис(по)следователей, включая Тимоти Лири (Timothy Leary) и Роландо Гриффитса (Roland Griffiths).

1960–1980-е: от кризиса доверия к новым открытиям

1960-е годы

Австралийский психиатр Джон Кейд (John Cade) делает вывод, что вещество литий стабилизирует настроение у пациентов с биполярным расстройством. Позднее литий станет золотым стандартом в терапии аффективных расстройств. В массовую культуру он войдёт благодаря строчке из песни Курта Кобейна «I’m so happy ‘cause today I found my friends, they’re in my head» (композиция Lithium).

1962–1963

Электросудорожная терапия получает негативное освещение в медиа. Книги Сильвии Плат (The Bell Jar) и Кена Кизи (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) поднимают тему принудительного лечения и ставят под сомнение гуманность психиатрии.

Внешний контент

1963

Швейцарская компания Roche выводит на рынок диазепам (Valium), препарат из группы бензодиазепинов. Он быстро становится одним из самых назначаемых в мире препаратов для лечения тревожных расстройств.

Конец 1960-х — начало 1970-х годов

Под давлением политиков и СМИ, включая Ричарда Никсона, начинается так называемая «война с наркотиками», сопровождаемая запретами и общественной критикой. В 1965 году компания Sandoz полностью прекращает поставки ЛСД. Исследования психоделиков практически сворачиваются.

Тимоти Лири (Timothy Leary) в своём доме в Беверли-Хиллз, июль 1992 года. © KEYSTONE / AP Photo / Mark Terrill

1980–1990-е годы: новые антидепрессанты

В 1980–1990-х годах появляются новые антидепрессанты, избирательно блокирующие обратный захват серотонина (SSRI), а также комбинированные средства, влияющие одновременно на серотонин и норадреналин (SNRI). Среди наиболее известных брендов — Prozac (флуоксетин), разработанный компанией Eli Lilly, и Zoloft (сертралин), выпущенный фирмой Pfizer.

Эти медикаменты произвели революцию в лечении депрессии, предложив пациентам лучше переносимые и более безопасные альтернативы трициклическим антидепрессантам. Сегодня SSRI и SNRI по-прежнему остаются одними из самых часто назначаемых психотропных препаратов во всём мире.

Показать больше

Показать больше Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию Этот контент был опубликован на В ситуации отсутствия новых методов лечения психических расстройств в клиническую практику возвращаются давно известные подходы. Читать далее Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию

1990-е годы: технологии визуализируют психику

Стремительное развитие методов нейровизуализации, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и функциональную МРТ (фМРТ), открыло новый этап в нейронауках.

Эти технологии позволили врачам и ученым-исследователям наблюдать за активностью мозга в реальном времени, отслеживая нейронные сети, вовлечённые в депрессию, тревожные расстройства, шизофрению и посттравматические состояния. Женевский университет и Цюрихский университет стали одними из лидирующих центров в Швейцарии и мире в области когнитивной нейронауки и клинической нейровизуализации [2].

21 век: возвращение психоделиков и цифровой поворот

2008 / 2011

В Швейцарии вступают в силу поправки к Федеральному Закону о наркотиках и психотропных веществах (BetmG), разрешающие использование психоделиков для «научных исследований, разработки лекарственных препаратов или ограниченного медицинского применения». Врачи могут обращаться за индивидуальным разрешением на терапию с применением ЛСД, МДМА, псилоцибина, а также медицинского героина.

2010-е

Электросудорожная терапия возвращается в медицинскую практику. Она проводится под общей анестезией, с применением мышечных релаксантов и кислородной поддержки, сейчас она признана безопасной и эффективной при тяжёлой депрессии.

2019

Компания Johnson & Johnson получает одобрение на препарат Spravato — назальную форму кетамина, предназначенную для пациентов с депрессией, устойчивой к другим видам лечения.

2022

Клиника Женевского университета начинает терапию с использованием псилоцибина и ЛСД в рамках научных исследований. «Речь идёт не только о прогрессе или широте взглядов. Это также следствие отчаяния. И, возможно, проявление творческого подхода — потому что старые методы больше не работают», — говорит Энн Харрингтон (Anne Harrington), профессор истории науки Гарвардского университета [3].

Показать больше

Показать больше Как в Швейцарии лечат депрессию психоделическими средствами Этот контент был опубликован на Единственная швейцарская клиника, предлагающая такую терапию, расположена в Женеве. Насколько легально всё то, что делают там медики? Читать далее Как в Швейцарии лечат депрессию психоделическими средствами

Август 2024 года

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое исторически задаёт тон в мировой фармакопрактике, отказывает в одобрении терапии с применением МДМА. Агентство требует «дополнительного изучения безопасности и эффективности» препарата.

2025 год

Поскольку многие психические расстройства до сих пор не имеют чётких биомаркеров, а около трети пациентов не реагируют на антидепрессанты, в практике психиатрии всё более важное место занимают цифровые методы. Среди них — приложения на основе искусственного интеллекта, мониторинг поведения и алгоритмы прогнозирования рецидивов [4].

[1] Hofmann, A. (1979). LSD: Mein Sorgenkind.

[2] Ptak, R. et al. (2017). «Cognitive neuroscience at the University of Geneva», Neuropsychologia.

[3] Harrington, A. (2019). Mind Fixers: Psychiatry’s Troubled Search for the Biology of Mental Illness.

[4] Gapp, L. et al. (2023). «AI-assisted diagnosis in Swiss psychiatry», Swiss Medical Weekly.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука