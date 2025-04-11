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Потребление каннабиса может улучшить психическое состояние

В кантоне Базель-городской пилотное исследование под названием Weedcare проводится с сентября 2022 года.
В кантоне Базель-городской пилотное исследование под названием Weedcare проводится с сентября 2022 года. Keystone-SDA

Базельский департамент (министерство) здравоохранения подвёл предварительные итоги двухлетнего пилотного проекта по контролируемому потреблению каннабиса. Согласно опубликованным данным, у большинства участников эксперимента наблюдалось улучшение психоэмоционального состояния.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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В кантоне Базель-городской пилотное исследование под названием Weedcare проводится с сентября 2022 года. В его рамках около 300 человек, достигших совершеннолетия и ранее уже употреблявших каннабис, получили возможность легально приобретать продукцию с содержанием ТГК в нескольких аптеках города. Им продавались как более слабые, так и более насыщенные варианты продукции по цене от 8 до 12 франков за грамм.

По данным Департамента здравоохранения, за первые два года эксперимента участники демонстрировали снижение степени интенсивности симптомов тревожности и депрессии. Также было зафиксировано менее выраженное зависимое поведение. При этом общее потребление каннабиса — как по числу дней, так и по количеству — не увеличилось. Это, по мнению специалистов, может свидетельствовать о том, что регулируемый доступ к каннабису стабилизирующим образом влияет на поведенческие привычки.

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Всего за отчётный период в рамках проекта было реализовано 87 килограммов каннабиса. Их стоимость на нелегальном рынке, по оценкам, могла бы составить около 900 000 франков. Треть проданной продукции содержала менее 13% тетрагидроканнабинола (ТГК), что ниже средней концентрации, характерной для продукции с нелегального рынка. Проект Weedcare проводится в сотрудничестве с психиатрическими клиниками Базельского университета, Психиатрической службой кантона Ааргау и Университетом Базеля.

Он продлится до января 2027 года. Окончательные выводы будут представлены по завершении полного цикла наблюдений. Пилотный проект в Базеле стал первым официально одобренным исследованием подобного рода в Швейцарии. С момента его запуска аналогичные программы стартовали в Цюрихе, Лозанне, Берне, Биле и Люцерне. Все они реализуются на основании федеральных нормативов, допускающих научные исследования по контролируемому обороту каннабиса в строго определённых условиях.

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